Isaac Levi melegíti be Tori Amost Budapesten - új album premierrel!

Isaac Levi nyitja Tori Amos budapesti koncertjét
Isaac Levi brit énekes-dalszerző lesz Tori Amos 2026. május 3-i budapesti koncertjének előfellépője.
A londoni előadó érzelmes popdalaival nyitja meg az estét. A koncerten Tori Amos új, In Times of Dragons című, május 1-jén megjelenő albumának dalai is elhangzanak, amelyek a művész egyedi, zongorára épülő előadásmódjában szólalnak meg.
A világszerte több mint 12 millió lemezt értékesítő művész európai turnéjának részeként lép fel Budapesten, állandó zenésztársaival és háttérénekeseivel. Isaac Levi 2024-ben megjelent debütáló EP-jével és virálissá vált dalaival vált ismertté, és gyorsan növekvő nemzetközi rajongótábort épített ki.
[2026.04.05.]