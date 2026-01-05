Sherlock Holmes a színpadon - nagyszabású családi előadás a Thália Színházban

2025. december 6-án kiemelkedő premierrel várta közönségét a Thália Színház: bemutatásra került a Sherlock Holmes és a Moriarty-rejtély a teátrum Nagyszínpadán, amely a világhírű detektív univerzumának Magyarországon eddig soha nem látott fejezetét tárja a nézők elé. A produkció, amit Göttinger Pál friss, irodalmi igényességű fordításában és rendezésében láthat a közönség, látványban gazdag és a klasszikus krimiirodalom atmoszféráját idéző előadásként lép be a hazai kulturális térbe. A darab olyan kiegészítése a Sherlock Holmes történeteknek, ami egyszerre tiszteleg a hagyomány előtt és hoz teljesen új színpadi élményt, méghozzá a krimi kedvelőinek és az izgalmas, romantikával átszőtt színházi mesék rajongóinak egyaránt.

A történetben Holmes újfent szembekerül nemezisével, az ördögi Moriarty professzorral, miközben Csehország királyát nemzetközi kémjátszma keretei között zsarolják meg. A detektív válogatott bűnesetek láncolatán át jut közelebb az igazsághoz, miközben a világ békéje forog kockán. A történet azonban nemcsak izgalmas fordulatokkal, hanem érzelmi meglepetésekkel is szolgál: Irene, az amerikai színésznő megjelenése új színt visz Holmes rideg, intellektuális világába, és finom romantikus tónusokat hoz a cselekménybe.

A nagyszínpadi produkció impozáns látványvilága Ondraschek Péter díszleteinek és Cselényi Nóra jelmezeinek köszönhető, a próbafolyamatot pedig Vári János rendezőasszisztens és Fitos Réka súgó támogatta. A szereplők – Zayzon Zsolt, Mózes András, Hevesi László, Kövesi Csenge és Jaskó Bálint – pergő alakítással idézték meg a Sherlock Holmes-univerzum ikonikus és újonnan megalkotott figuráit. Fáradhatatlan munkájukat az is mutatja, hogy az öt művész közel harminc különböző szerepet kelt életre az előadás során, ami jelentős koncentrációt és állandó gyorsöltözéseket igényel estéről estére.

A bemutatót követő fogadáson a közönség bepillantást kaphatott a kulisszák mögötti több hónapos munkába is. Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója kiemelte, mennyire fontosnak tartja az előadás megszületését a színház életének szempontjából. Beszédében hangsúlyozta, hogy a produkció különleges ereje abban rejlik, hogy visszahozza azt a játékos, illúzióteremtő színházi nyelvet, ami képes kiragadni a nézőt a hétköznapok monotonitásából. Ahogy fogalmazott: „A játékosság és az illúziókeltés, a klasszikus krimi otthonos világa, a mindenki által ismert és kedvelt ikonikus hősök és antihősök küzdelme olyan élmény, amire szükségünk van. Szükségünk van az illúzióra, ami pár óra erejéig messzire repít minket, és szükségünk van a játékosságra is, hogy ebben a zűrzavaros világban igenis könnyű lehessen létezni.” Hozzátette, hogy a nézők „szép számmal fejezték ki érdeklődésüket a darab iránt”, és háláját fejezte ki mindazoknak, akik emberfeletti munkával hozzájárultak annak létrejöttéhez. Külön kiemelte Göttinger Pált: „Egy irodalmi igényességű magyar fordítást adott a kezünkbe, magára vállalva egy ilyen grandiózus produkció létrehozásának minden lelki, fizikai és szellemi terhét.”

A rendező, Göttinger Pál meghatottan és humorral átszőve reflektált a munkafolyamatra. Elárulta, hogy számára a színház legfontosabb tere nem a színpad, hanem a próbaterem, ahol az alkotás igazi minősége megszületik. A színházi munkáról így beszélt: „Nem tartom magam különösebben vizionárius rendezőnek; én a próbatermi munkát szeretem. Ha ott jó lenni, akkor lesz jó a színpadon, és akkor lesz jó nézni is, hiszen a színház elsősorban minőségi időtöltés.” Azt is hangsúlyozta, hogy a társulat és a színház teljes háttércsapata példaértékű együttműködést teremtett: „Ezzel a háttérországgal bármit meg lehet csinálni.”

Ahogy mind Horváth Illés, mind Göttinger Pál kiemelte, a produkció megvalósítása logisztikailag és fizikailag is komoly kihívás volt. A nagyszabású díszlet, a folyamatos térváltások és a magasfokú precizitást igénylő színpadi megoldások csak úgy jöhettek létre, hogy a Thália Színház minden munkatársa – háttérdolgozók és szereplők egyaránt – összhangban és kitartó szakmai igényességgel dolgozott hónapokon át.

A Sherlock Holmes és a Moriarty-rejtély nemcsak új színt hoz a magyarországi Sherlock Holmes-interpretációk közé, hanem olyan maradandó színházi élményt kínál, ami a krimi atmoszférájának rajongóit és a fordulatos, romantikus mesék kedvelőit egyaránt képes megszólítani. A Thália Színház új bemutatója tisztelgés a klasszikus detektívtörténetek előtt, és egyben elismerése annak az alkotóközösségnek, amely egy ilyen nagyszabású vállalkozást meg tudott álmodni és estéről estére életre hívni.

