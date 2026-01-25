A társadalmi ügyek melletti kiállásáért kapott ismét nemzetközi elismerést a Sziget

Immár 15. alkalommal díjazták Európa legjobb fesztiváljait a European Festival Awards gálán január 14-én, a hollandiai Groningenben. A Sziget ezúttal is egy nagy presztízsű díjjal térhetett haza: a “Take a stand”, azaz a társadalmi ügyek melletti kiállás kategóriájában a 2025-ös Sziget törekvéseit díjazta az európai szakemberekből álló zsűri. A Sziget ezt az elismerést másodszor nyerte el, korábban a 2023-as fesztivál érdemelte ki ezt a díjat.

A „Take a stand” díj az európai fesztiválok társadalmi tevékenységeit és kezdeményezéseit tünteti ki. Ez a kategória azon fesztiválokat ismeri el, akik a békés párbeszéd, az emberség, a tolerancia és a kölcsönös megértés mellett állnak ki. A díjra jelölt fesztiválok közül Európa-szerte elismert fesztivál szakemberekből álló zsűri választja ki a kategória győztesét.

“A Sziget a kezdetek óta kiáll az elfogadás, a tolerancia, a befogadás, az egyén szabadsága mellett. Hisszük, hogy a fesztiváloknak nem csak az ünneplésről kell szólniuk, hanem az emberségről, a párbeszédről és a szeretetről is – ezek azok az értékek, amelyek mindig is meghatározták és meghatározzák a Szigetet” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője „Az, hogy immár másodszor kaptuk ezt az elismerést, abban erősít meg minket, hogy jó úton járunk” – tette hozzá.

A díj eddigi története során a Sziget két alkalommal hozta el a legjobb nagyfesztiválnak járó „Best Major Festival” fődíjat, két alkalommal kapott „Best Line-up” díjat és immár másodszor kapta meg a „Take a Stand” elismerést is és nem volt olyan év a European Festival Awards alapítása óta, hogy a Sziget ne jutott volna valamilyen kategóriában a legjobbak közé. Idén a Sziget Szervezőiroda az „Év Promótere” kategóriában, a Sziget pedig a „Legjobb Nagyfesztivál” és legjobb zenei felhozatalt elismerő „Line-up Of The Year” kategóriában is a befutók között várta a végeredményt.

[2026.01.25.]