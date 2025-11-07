Fontos tudnivalók a Sziget bérletekről

November 7-én indul egy 48 órás kedvezményes bérletakció a 2026-os Szigetre, és nemsokára egy új bérlettípust is bevezetnek a fesztivál szervezői, ami a diákoknak szóló félárú kedvezményt jelent majd. A szervezők fontosnak tartották felhívni a figyelmet arra, hogy melyik lehetőséggel ki jár jobban. Alább jönnek a részletek.

Fontos tudni, hogy november 5-én délben zárul az előregisztráció a www.sziget.hu oldalon arra az akcióra, amivel a legolcsóbban lehet majd bérletet váltani a jövő évi Szigetre. A 48 órán át tartó kedvezményes akció november 7-én délben indul, és 9-én délig tart. Akik tehát élni akarnak ezzel a kedvezménnyel, azoknak érdemes mihamarabb regisztrálni, hogy le ne maradjanak a lehetőségről.

A kedvezményes akcióban a fesztivál teljes időszakára szóló 5 napos valamint a VIP bérletet, illetve a 21&U bérletet lehet most a legolcsóbban megvenni. Ez utóbbit azok vásárolhatják meg, akik a jövő évi Sziget kezdetéig nem töltik be a 22. életévüket.

Amint az már korábban kiderült, a Fővárosi Önkormányzattal kötött egyesség feltételeként a Sziget szervezői bevezetnek idén egy új bérlettípust is, ami diákigazolványhoz kötött félárú kedvezményt jelent majd. Ennek technikai részletei még kidolgozás alatt állnak, azonban a szervezők fontosnak tartották megjegyezni, hogy



- a 21&U akciós bérletet mindazoknak érdemes most megvásárolni, akik a jövő évi Szigetig a 22. életévüket nem töltik be, függetlenül attól, hogy diákok vagy nem, mivel a diákbérlet is ezen az áron kerül majd forgalomba a későbbiekben, azaz később sem lesz kedvezőbb áron elérhető.



- Azoknak azonban, akik már idősebbek lesznek a Sziget alatt, mint 22, viszont érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek még akkor is, érdemes még kivárniuk, mert most csak az ú.n. „teljes bérletet” tudnák akciósan megvenni, miután nem jogosultak a 21&U bérletre. Azonban a hamarosan induló, diákigazolvánnyal igénybe vehető tanulói kedvezményes bérletet a mostani, 21&U bérlettípus kedvezményes árán lesz lehetőségük a későbbiekben megvásárolni.



Fotó: Sziget

