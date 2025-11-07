2025. november 7. | péntek | Rezső nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Több nagy bejelentést tett a Sziget fesztivál csapata
Kapcsolatok
Sziget Fesztivál

Fontos tudnivalók a Sziget bérletekről

November 7-én indul egy 48 órás kedvezményes bérletakció a 2026-os Szigetre, és nemsokára egy új bérlettípust is bevezetnek a fesztivál szervezői, ami a diákoknak szóló félárú kedvezményt jelent majd. A szervezők fontosnak tartották felhívni a figyelmet arra, hogy melyik lehetőséggel ki jár jobban. Alább jönnek a részletek.

Fontos tudni, hogy november 5-én délben zárul az előregisztráció a www.sziget.hu oldalon arra az akcióra, amivel a legolcsóbban lehet majd bérletet váltani a jövő évi Szigetre. A 48 órán át tartó kedvezményes akció november 7-én délben indul, és 9-én délig tart. Akik tehát élni akarnak ezzel a kedvezménnyel, azoknak érdemes mihamarabb regisztrálni, hogy le ne maradjanak a lehetőségről.

A kedvezményes akcióban a fesztivál teljes időszakára szóló 5 napos valamint a VIP bérletet, illetve a 21&U bérletet lehet most a legolcsóbban megvenni. Ez utóbbit azok vásárolhatják meg, akik a jövő évi Sziget kezdetéig nem töltik be a 22. életévüket.

Amint az már korábban kiderült, a Fővárosi Önkormányzattal kötött egyesség feltételeként a Sziget szervezői bevezetnek idén egy új bérlettípust is, ami diákigazolványhoz kötött félárú kedvezményt jelent majd. Ennek technikai részletei még kidolgozás alatt állnak, azonban a szervezők fontosnak tartották megjegyezni, hogy 

- a 21&U akciós bérletet mindazoknak érdemes most megvásárolni, akik a jövő évi Szigetig a 22. életévüket nem töltik be, függetlenül attól, hogy diákok vagy nem, mivel a diákbérlet is ezen az áron kerül majd forgalomba a későbbiekben, azaz később sem lesz kedvezőbb áron elérhető.  

- Azoknak azonban, akik már idősebbek lesznek a Sziget alatt, mint 22, viszont érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek még akkor is, érdemes még kivárniuk, mert most csak az ú.n. „teljes bérletet” tudnák akciósan megvenni, miután nem jogosultak a 21&U bérletre. Azonban a hamarosan induló, diákigazolvánnyal igénybe vehető tanulói kedvezményes bérletet a mostani, 21&U bérlettípus kedvezményes árán lesz lehetőségük a későbbiekben megvásárolni.

Fotó: Sziget

[2025.11.07.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

As I Lay Dying - új feljezet, új dal, újra  Budapesten
Megjelent a Metrora, Broken Mind EP-je, szöveges videón a minialbum záró tétele
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre
Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
A redőny dilemmája: kézi vagy elektromos legyen?
Radnótit énekel az amerikai énekesnő, Sari Schorr
Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Az Akvárium Klubba költözik a Wolf Alice koncertje
Megjelent a Magma Rise 2010-es debütáló albumának jubileumi újrakiadása
Új köntösben a "Szabadság, szerelem!"
Eric Clapton végre újra Magyarországon
Kiderült! Ennyi ember bulizott idén a Budapest Parkban
W.A.S.P. koncert októberben: a teljes debütalbumot eljátssza majd Blackie Lawless!
A Fat Freddy’s Drop Budapestre is elhozza a Based on a True Story jubileumi turnéját

Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
A 2025-ös év nem szűkölködik...

Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
Szeptember 27-én Julian...
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Elisabeth - egy legenda új arca
Morcheeba örömzene a Barba Negrában
Tolkien a Barba Negraban - Wind Rose koncerten jártunk 
beszámolók még