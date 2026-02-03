Legyőzte a félelmet? - Itt van WhoisMinka legújabb dala

Megérkezett WhoisMinka (Egri Dominika) friss szerzeménye, a „Már nem félek a sötétben”, amely január végén debütált a videómegosztón. A dal különlegessége, hogy teljes egészében az énekesnő munkája: ő jegyzi a zenét, a szöveget és a produceri munkát is.

A New Chord Record gondozásában megjelent felvétel már elérhető – hallgasd meg te is, hogyan oszlatja el a sötétséget WhoisMinka új zenéje!​

[2026.02.03.]