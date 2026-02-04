Akvárium, Lokál, Tűrhető dalok: élőben debütál a titokzatos Cent Grál
A legenda most születik: Cent Grál koncert az Akváriumban
A hazai hip-hop szcéna feltörekvő „kerekasztal lovagjai”, azaz a Cent Grál formáció február 7-én az Akváriumban bújik elő az ismeretlenség homályából, hogy megossza közönségével az örök fiatalság és a boldogság titkát... vagy valami hasonlót.
A magyar rap/hip-hop színtér egyik legfrissebb kedvence, a Cent Grál (ejtsd: ahogy jól esik) egy olyan formáció, melynek tagjait főleg az iszony hozta össze – mondja magáról a rap duó. A hazai rapszcénától való zsigeri viszolygásuk pedig addig hajtotta őket, hogy három év rejtőzködő stúdiómunka után az Akva Lokálban végre közönség elé is lépnek.
Megalakulásuk története egyszerű kis mese: a gimnázium hozta őket össze. Az alapvetően színházzal foglalkozó, a gimnázium óta a színészetet intézményesített keretek között tanuló két srác először a középfokú tanulmányai mellett (vagy helyett) kezdett bele a zenei alapokra történő szövegek kántálásába. Számaik témáit általában a közélet határozza meg, és mindezt állandó szurkálódós, ironikus megközelítésben közvetítik a nagyérdemű felé.
A Tűrhető dalok album itt hallgatható: https://open.spotify.com/album/10vGW8OBwktEUvap7Afb0i
[2026.02.04.]