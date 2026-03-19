Bryan Adams

Roll With The Punches - Bryan Adams visszatér az MVM Dome-ba

Telt házas koncertje után Bryan Adams legújabb, Roll With The Punches elnevezésű turnéjával tér vissza Budapestre, de az új lemez dalai mellett garantáltan együtt énekelhetjük majd a legnagyobb slágereit is december 16-án, az MVM Dome-ban.

Ha meghalljuk Bryan Adams nevét, valószínűleg egyből az olyan hatalmas slágerek jutnak eszünkbe, mint a Summer of ’69 vagy a Do It For You. Bryan Adams az elmúlt közel öt évtized alatt 16 nagylemezt jelentetett meg, tucatszor körbeturnézta a világot, és több mint 40 országban ért el első helyezést a slágerlistákon. Elismeréseinek is igen hosszú a sora, köztük többször kapott Grammy-díjat, American Music Awardot, háromszor jelölték Oscar-díjra és ötször Golden Globe-ra. Emellett a Kanadai Érdemrend (Companion fokozat) kitüntetettje. Lemezein kívül többek között a Szilaj, a vad völgy paripája  rajzfilmhez és a Micsoda nő musicalhez is írt dalokat.

2024-ben Adams független művésszé vált és megalapította saját lemezkiadóját, a Bad Records-ot. Azóta két, három albumos box szettet adott ki, amelyek a londoni Royal Albert Hallban tartott koncertjeinek a felvételeit tartalmazzák, így összesen hat albumot jelentetett meg mindössze két év alatt.

Tavaly augusztusban adta ki legújabb lemezét Roll With The Punches címmel, amely az első új anyaga a 2021-es So Happy It Hurts óta. Adams továbbra is bizonyítja, miért ő a világ egyik legdinamikusabb előadója. A 2026-os JUNO-díjra az év rockalbumaként jelölt lemez összetéveszthetetlen keveréke a rá jellemző himnikus rocknak, a nyers gittárriffeknek, a szívből jövő dalszerzésnek, miközben fülbemászó dalokat párosít elgondolkodtató pillanatokkal, amelyek megragadják azt a lelkesedést és szellemiséget, amelyek meghatározták a karrierjét. Most pedig a lemezt kísérő turnéval Bryan Adams visszatér hozzánk is, hogy ismét megmozgassa a magyar közönséget december 16-án, az MVM Dome-ban.

A koncertre különleges VIP csomagok is elérhetők lesznek. A csomagok tartalma többek között lehet a legjobb ülőhelyek a koncertteremben, belépés a koncert előtti kérdezz-felelek találkozóra Bryan Adamsszel, exkluzív kulisszatitkokkal tarkított túra a produkció kulisszái mögött, autogrammal ellátott VIP kiadású bakelit lemez és még sok más. További információk a www.bryanadams.com oldalon érhetők el.

Jegyek

[2026.03.19.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
