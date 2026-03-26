Hauber X Bonanza Feltámadás a Barba Negrában

Az ikonikus Bonanza Banzai dalok új életre kelnek a Hauber X Bonanza koncertjén. Élő zenekari felállás, friss vizuáltechnika és meglepetések várják a közönséget. A produkció 2021-es indulása óta folyamatosan bizonyítja, hogy a klasszikus slágerek ma is működnek. 2026 április 11-én a Barba Negra Red Stage-en minden adott egy felejthetetlen estéhez.
Az elmúlt években a Hauber X Bonanza produkció nemcsak visszahozta a legendás Bonanza Banzai dalokat a közönség elé, hanem új élettel töltötte meg őket. A produkció rendszeres fellépője fesztiváloknak és közösségi rendezvényeknek, így a Bonanza-hangzás folyamatosan jelen volt a hazai zenei életben.
2026. április 11-én a Barba Negra Red Stage-en újra felcsendülnek az ikonikus slágerek, indul a Feltámadás turné, a Hauber X Bonanza eddigi legnagyobb koncertje. Dobossal és basszusgitárossal kiegészülve közel kétórás show-val készül a csapat, látványos fény- és vizuáltechnikával. Több mint 2000 rajongó közös örömünnepe lesz ez a magyar költészet napján.
A koncert gerincét a Bonanza Banzai jól ismert dalai adják, de nem csak a nosztalgiáé a főszerep. A koncert napján megjelenő Feltámadás lemez címadó dala biztosan elhangzik, sőt, több újdonság és meglepetés is bekerül a műsorba. Új setlist, friss hangszerelés, élő zenekari megszólalás – pont az a kombináció, amitől egy ilyen projekt igazán izgalmassá válik.
Hauber Zsolt a Bonanza Banzai alapítójaként és zeneszerzőjeként a szintetizátorokra épülő, sötétebb tónusú, mégis fülbemászó dalokkal egy teljes generáció zenei ízlését formálta. Amikor a zenekar feloszlott, nem tűnt el, csak kevésbé látható szerepbe húzódott vissza, producerként, zeneszerzőként dolgozott tovább, miközben a neve inkább szakmai körökben maradt erős.
Az utóbbi években azonban ismét reflektorfénybe került, a Hauber x Bonanza projekt élén, ahol a klasszikus Bonanza-dalok modern elektronikus köntösben, friss hangzással, látványos koncertformában szólalnak meg - mintha a múlt és a jelen egyszerre lenne jelen a színpadon. Pályája így különösen érdekes ívet rajzol, a korszakalkotó indulástól a háttérben végzett alkotómunkán át egy tudatos visszatérésig.
Az énekesi fronton Pálfalvy Attila, musical színészi háttérrel rendelkező, képzett énekes, akinek erőteljes, karakteres hangja és színpadi jelenléte újra életre kelti a klasszikus Bonanza-dalokat. Az ő előadásában a Bonanza-számok egyszerre maradnak ismerősek és kapnak friss érzelmi töltetet. Hauberrel való együttműködése közel húsz évre nyúlik vissza, 2020 óta állandó énekese a produkciónak, valamint az új dalok szövegének társszerzője.
A gitárnál Kosztin László, rock és jazz irányból érkező gitáros, aki technikás, mégis kifejező játékával hidat képez az elektronikus alapok és az élő megszólalás között. Játéka nem tolakodó, inkább finoman építkezik – ettől lesznek a dalok koncerten még teltebbek és dinamikusabbak.
Az élő hangzásért a ritmusszekció is sokat tesz. A doboknál Végh Balázs, a Budapest Klezmer Band dobosa, profi ütőhangszeres képzéssel és jazz‑, funk‑, klezmer tapasztalattal rendelkező, sokoldalú ritmusmester, aki hazai és nemzetközi színpadokon egyaránt bizonyított. Feszes, pontos játékával tartja egyben a produkciót, élő energiát visz a programba.
Basszusgitáron pedig Némó erősíti a csapatot, aki stabil alapokat ad a daloknak, és szépen összefogja a hangszerelést az elektronikus és a rockos elemek között.
A hangulatot már az elején felpörgeti az est DJ-je, DJSpigiboy, aki elsősorban buliorientált szettjeiről ismert, olyan válogatással dolgozik, ami gyorsan működésbe hozza a közönséget – ideális bemelegítés, mielőtt berobban a főprodukció.
Új látvány, új dalok, ismerős refrének és egy erősen közönségre hangolt show – ez az a koncert, ahol könnyen azon kapod magad, hogy végigénekled az estét, miközben folyamatosan jönnek a meglepetések.
Ha egy estére visszamennél a Bonanza világába, de mai energiával és élő zenekarral – ott a helyed április 11-én a Barba Negrában!
Kapunyitás: 18:00
DJ Spigiboy: 19:00
Hauber X Bonanza: 20:00 Pontos kezdés!
Ott találkozunk!
Fotó: Petró Adri
[2026.03.26.]
