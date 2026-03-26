Totális Metal 40 - Az Akela és a Nevergreen is felsorakozott

Két nagy múltú zenekar is csatlakozott a 2026 május 16-ai Totális Metal jubileumi nagykoncerthez, amely az első magyar heavy metal lemez megjelenésének 40. évfordulóját ünnepli. A Kalapács József (ének), Nagyfi László (gitár), Rudán Joe (ének), Pazdera György (basszusgitár), Tarca László (dob), és Nagy Dávid (gitár) alkotta formáció előtt az AKELA és a NEVERGREEN lép a Barba Negra színpadára.

A Pokolgép egyik legsikeresebb - 1986-ban megjelent - albumára fókuszálva ad nagykoncertet a három évvel ezelőtt megalakult, és azóta is változatlan tagsággal működő TOTÁLIS METAL formáció - a négy évtizede született ikonikus riffek, és a minden magára valamit is adó rock/metal arc által is kívülről fújt szövegek garantálják, hogy a tradicionális fémzene és a (jó értelemben vett) nosztalgia együtt ismét megdicsőüljön.

A 6 gépmester ”TotálGép” programja előtt a több mint három évtizede működő - nemrég Harag és remény címmel egy új nagylemezt is megjelentető - patinás vajdasági Nevergreen hozza el power-doom / gothic / dark alapvetéseit, hogy még töményebbé tegye az aznapi programot, tovább építse “kőkatedrálisát”. Majd az 1990-ben indult, Katona Főnök vezette legendás Akela zúz idén is egy nagyot, hogy “farkasokkal táncolva” a masszív thrash / heavy tételeivel és energiabomba előadásával tovább fokozza a hangulatot.

fotó: Köhler Ágnes

[2026.03.26.]