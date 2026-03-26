Totális Metal 40 - Az Akela és a Nevergreen is felsorakozott

Két nagy múltú zenekar is csatlakozott a 2026 május 16-ai Totális Metal jubileumi nagykoncerthez, amely az első magyar heavy metal lemez megjelenésének 40. évfordulóját ünnepli. A Kalapács József (ének), Nagyfi László (gitár), Rudán Joe (ének), Pazdera György (basszusgitár), Tarca László (dob), és Nagy Dávid (gitár) alkotta formáció előtt az AKELA és a NEVERGREEN lép a Barba Negra színpadára.

A Pokolgép egyik legsikeresebb - 1986-ban megjelent - albumára  fókuszálva ad nagykoncertet a három évvel ezelőtt megalakult, és azóta is változatlan tagsággal működő TOTÁLIS METAL formáció - a négy évtizede született ikonikus riffek, és a minden magára valamit is adó rock/metal arc által is kívülről fújt szövegek garantálják, hogy a tradicionális fémzene és a (jó értelemben vett) nosztalgia együtt ismét megdicsőüljön.

A 6 gépmester ”TotálGép” programja előtt a több mint három évtizede működő - nemrég Harag és remény címmel egy új nagylemezt is megjelentető - patinás vajdasági Nevergreen hozza el power-doom / gothic / dark alapvetéseit, hogy még töményebbé tegye az aznapi programot, tovább építse “kőkatedrálisát”. Majd az 1990-ben indult, Katona Főnök vezette legendás Akela zúz idén is egy nagyot, hogy “farkasokkal táncolva” a masszív thrash / heavy tételeivel és energiabomba előadásával tovább fokozza a hangulatot.

H-Music Hungary
fotó: Köhler Ágnes

[2026.03.26.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
