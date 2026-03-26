2026. március 27. | péntek | Hajnalka nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolatok
John Corabi
LiveSounds Production

Saját zenekara élén jön Budapestre a Dead Daisies és a Mötley Crüe korábbi énekese

Április 30-án új, saját zenekarával érkezik Budapestre John Corabi: a Dead Daisies, a Mötley Crüe és a Scream egykori tagja az Analog Music Hallban mutatja be tavasszal érkező, New Day című nagylemezét, amiről az első dalokat már most meghallgathatjuk.

John Corabi több mint három évtizedes pályafutása alatt több zenekarban bizonyító, tapasztalt hard rock énekessé vált, aki a The Screamből indulva, a Mötley Crüe, a Union és a Dead Daisies élén vált világszerte elismert előadóvá. Corabi most saját neve alatt, a Frontiers kiadóval társulva készített nagylemezt, azzal a Marti Frederiksen zenész-dalszerző-producerrel együttműködve; aki korábban az Aerosmith, a Def Leppard, Jonny Lang és Sheryl Crow munkáiban is közreműködött.

Az április 24-én megjelenő New Day nemcsak egy új album, hanem Corabi pályafutásának fontos mérföldköve: ez az első teljes hosszúságú szólólemeze, kizárólag saját dalokkal. A Nashville-ben, 2025 nyarán rögzített anyag egyik friss előzetese a That Memory, amelyhez már klip is készült. A szám alapötletét Corabi jó barátja, a Blackberry Smoke-ból ismert Charlie Starr hozta, aki a felvételeken zenészként is közreműködött Richard Fortus (Guns N’ Roses) és Marti Frederiksen mellett. 

Corabi egy organikus hangzású, a ’60-’70-es évek rock, soul és blues hatásait ötvöző lemezt ígér, ami időtálló, mégis mélyen személyes hangzásvilágot képvisel majd. A címadó dal klipje már korábban megjelent.

A kora tavasszal induló európai turnén terv szerint Michael Devin basszusgitáros (The Dead Daisies / Whitesnake), Paul Taylor billentyűs (Winger), Jeremy Asbrock gitáros (Ace Frehley), Troy Luccketta dobos (Tesla) és Marti Frederiksen gitáros lép fel Corabi mellett.

John így fogalmazott a koncertek kapcsán: „Nagyon izgatott vagyok, hogy mindenki hallhatja ezt az új dalgyűjteményt! Egy sokszínű, organikus albumot szerettem volna készíteni, amely emlékeztet arra a zenére, amin felnőttem, és őszintén hiszem, hogy sikerült megvalósítani ezt a célt. Ez egy klasszikus rock and roll lemez a ’60-as–’70-es évek hangzásvilágában… Tekerjétek fel a hangerőt, és élvezzétek!”

A zenekar április 30-án lép fel az Analog Music Hallban, jegyek még kaphatók. A turné vendégeként egy Svájcból indult ütős power rock duó, a The Great Alone is bemutatkozik: Murielle és Vincent Zermatten párosa a rock, a metal és a pop elemeinek ötvözésével, a tiszta, finom ének és a nyers zenei dühkitörések kettősségével játszva készít intenzív, mégis érzékeny dalokat, mint a második, Face Me Now című lemezük címadója is.

A Livesounds bemutatja:
2026. április 30., csütörtök 19 óra
Budapest, Analog Music Hall
John Corabi & Friends, The Great Alone koncertek
Belépő: 12.990 Ft
Jegyek 

[2026.03.26.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

