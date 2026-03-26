Saját zenekara élén jön Budapestre a Dead Daisies és a Mötley Crüe korábbi énekese

Április 30-án új, saját zenekarával érkezik Budapestre John Corabi: a Dead Daisies, a Mötley Crüe és a Scream egykori tagja az Analog Music Hallban mutatja be tavasszal érkező, New Day című nagylemezét, amiről az első dalokat már most meghallgathatjuk.

John Corabi több mint három évtizedes pályafutása alatt több zenekarban bizonyító, tapasztalt hard rock énekessé vált, aki a The Screamből indulva, a Mötley Crüe, a Union és a Dead Daisies élén vált világszerte elismert előadóvá. Corabi most saját neve alatt, a Frontiers kiadóval társulva készített nagylemezt, azzal a Marti Frederiksen zenész-dalszerző-producerrel együttműködve; aki korábban az Aerosmith, a Def Leppard, Jonny Lang és Sheryl Crow munkáiban is közreműködött.

Az április 24-én megjelenő New Day nemcsak egy új album, hanem Corabi pályafutásának fontos mérföldköve: ez az első teljes hosszúságú szólólemeze, kizárólag saját dalokkal. A Nashville-ben, 2025 nyarán rögzített anyag egyik friss előzetese a That Memory, amelyhez már klip is készült. A szám alapötletét Corabi jó barátja, a Blackberry Smoke-ból ismert Charlie Starr hozta, aki a felvételeken zenészként is közreműködött Richard Fortus (Guns N’ Roses) és Marti Frederiksen mellett.

Corabi egy organikus hangzású, a ’60-’70-es évek rock, soul és blues hatásait ötvöző lemezt ígér, ami időtálló, mégis mélyen személyes hangzásvilágot képvisel majd. A címadó dal klipje már korábban megjelent.

A kora tavasszal induló európai turnén terv szerint Michael Devin basszusgitáros (The Dead Daisies / Whitesnake), Paul Taylor billentyűs (Winger), Jeremy Asbrock gitáros (Ace Frehley), Troy Luccketta dobos (Tesla) és Marti Frederiksen gitáros lép fel Corabi mellett.

John így fogalmazott a koncertek kapcsán: „Nagyon izgatott vagyok, hogy mindenki hallhatja ezt az új dalgyűjteményt! Egy sokszínű, organikus albumot szerettem volna készíteni, amely emlékeztet arra a zenére, amin felnőttem, és őszintén hiszem, hogy sikerült megvalósítani ezt a célt. Ez egy klasszikus rock and roll lemez a ’60-as–’70-es évek hangzásvilágában… Tekerjétek fel a hangerőt, és élvezzétek!”

A zenekar április 30-án lép fel az Analog Music Hallban, jegyek még kaphatók. A turné vendégeként egy Svájcból indult ütős power rock duó, a The Great Alone is bemutatkozik: Murielle és Vincent Zermatten párosa a rock, a metal és a pop elemeinek ötvözésével, a tiszta, finom ének és a nyers zenei dühkitörések kettősségével játszva készít intenzív, mégis érzékeny dalokat, mint a második, Face Me Now című lemezük címadója is.

2026. április 30., csütörtök 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

John Corabi & Friends, The Great Alone koncertek

Belépő: 12.990 Ft

[2026.03.26.]