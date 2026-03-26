H-music

Különleges szólóesttel érkezik az Eluveitie énekesnője májusban Budapestre

Fabienne Erni svájci énekesnő és multiinstrumentalista; leginkább az ELUVEITIE révén, valamint a műfaji határokat átlépő modern metal banda, az ILLUMISHADE megalapításáról ismert.

Körülbelül 13 éves korában fedezte fel az éneklés iránti szeretetét, amelyet olyan széles hangterjedelmű előadók inspirálták, mint Mariah Carey, Celine Dion, Sarah Connor és Whitney Houston. Később a zene iránti szeretetét még mélyebben kezdte kifejezni a zongorán keresztül.

A történetmesélés és a zene iránti lelkesedése musicalek, balladák, Disney-dalok és filmzenék révén bontakozott ki. Azonban az a pillanat, amikor tinédzserként a Aida című musicalt látta Elton John zenéjével a németországi Stuttgart városában, végleg megerősítette benne az elhatározást, hogy énekesnő szeretne lenni.

A varázslatos hangú és végtelenül bájos Fabienne május 10-én akusztikus szólóestjével érkezik Budapestre, ahol a közönség hallhat majd Eluveitie, Illumishade és saját szóló dalokat, valamint néhány különleges feldolgozást - mindezt intim, akusztikus hangzásban.

Ez egy igazán különleges alkalom, ahol ezek a szerzemények egy teljesen új köntösben élhetőek át.

A H-MUSIC, a ROCK1 és az RTN TOURING bemutatja:
Fabienne Erni - special acoustic nigth
A38 Hajó - tetőterasz
2026.05.10.
Jegyek

H-Music Hungary

[2026.03.26.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
