A magyar zene szíve itt dobban: Budapest Park a Szigeten
A Budapest Park egyedi hangulata és a Sziget utánozhatatlan fesztiválélménye forr össze az idei év új helyszínén, a Budapest Park Stage by Johnnie Walker-en. Öt napon keresztül, napi 4–5 műsorsávban lépnek fel azok a hazai előadók, akik a magyar zenei élet meghatározó szereplői és a Parkban is már többször bizonyítottak. A fellépők között több generáció kedvenceit is láthatjuk majd: koncertet ad többek között Beton.Hofi, Pogány Induló, Co Lee, Majka, a Bëlga, a Tankcsapda, a Kispál és a Borz, valamint a Quimby.
„Bár a Sziget eddig is számtalan magyar fellépőnek adott helyet a fesztivál különböző helyszínein, idén azonban úgy döntöttünk, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezünk a hazai zenei élet sztárjaira. Ezért amellett, hogy továbbra is minden színpadon találkozhatunk majd itthoni produkciókkal, a Budapest Parkkal együttműködésben kialakítunk egy olyan helyszínt, ahol koncentráltan mutatjuk be a magyar zenei színtér színe-javát, és ami biztos találkozási pontja lehet majd a Sziget hazai közönségének” - nyitotta a bejelentést Gerendai Károly, a fesztivál alapítója. „A Budapest Park több mint egy évtizede tartó töretlen népszerűsége garancia számunkra is az új, „magyar színpad” sikerére. Mivel a Parkban már többször bizonyított, telt házakat is vonzó fellépők sorakoznak majd itt fel minden nap, fontosnak tartottuk, hogy népszerűségüknek megfelelő, mind méretében, mind hang- és fénytechnikájában kiemelkedő színpadot biztosítsunk nekik” – tette hozzá Gerendai.
Pálffy András, a Budapest Park alapítója kiemelte: „Örömmel vágtunk bele ebbe az együttműködésbe, mert számos olyan szakmai és közösségi szinergiát látunk benne, amely hosszú távon is értéket teremt mind a Sziget, mind a Budapest Park számára. Különösen fontos számunkra, hogy a legnagyobb nemzetközi produkciók és a különböző kultúrák találkozásának teret adó Szigeten létrejöjjön egy olyan közeg, ahol a hazai közönség is sajátjaként élheti meg az élményt. És ahogy a Park működésének szerves része, hogy a koncertek után is folytatódik a buli, a jól ismert Park-hangulat mellett az éjszakai programok lendületét is magunkkal visszük a Szigetre.”
A Budapest Park Stage by Johnnie Walker fellépőinek névsora egyfajta Sziget-történeti időutazás is egyben, hisz érkeznek olyan zenekarok is, akik már az első „Diákszigeten” is ott voltak, ilyen például a Kispál és a Borz vagy a Tankcsapda. Utóbbi az akkori időszak meghatározó punk-rock albumával, Alegjobb méreg dalaival jön most újra. Aztán sorjáznak majd a további nagy kedvencek, mint a Pál Utcai Fiúk, a Quimby, a Bëlga, a Péterfy Bori & Love Band, az Irie Maffia, az Esti Kornél, a Bohemian Betyars és a Parno Graszt közös műsora, Majka, a Blahalouisiana, az Ivan & the Parazol, Byealex és a Slepp, Kolibri, a Platon Karataev, a Lazarvs, az AWS, az Analog Balaton, a Mirror Glimpse, Beton.Hofi, Pogány Induló, Co Lee, Mehringer, illetve Manuel. Az új színpad és egyben a Sziget idei záró koncertjét pedig a társalapító, Müller Péter Sziámi és zenésztársai adják majd. Ráadásul az immár hagyománynak számító záró aktusnak idén külön aktualitást ad a legendás szövegíró és énekes 75. születésnapja.
[2026.03.20.]
