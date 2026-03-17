Itt a sebezhetőség himnusza: a „Naked” egyszerre fájdalmas és felszabadító
Kenya Grace visszatért egy érzelmileg nyers, mégis táncolható slágerrel, amelyben a szerelem utolsó pillanatait csupaszítja le a hallgató előtt.
Meghozta a jó időt Kenya Grace legújabb, „Naked” című dalával! A habkönnyű drum and bass alap azonban egy sokkal mélyebb hangvételű szöveggel párosul. Az előadó-dalszerző egy szerelem végső napjairól énekel, amiben már csak az egyik fél érzi a lángot.
Két éve már annak, hogy a „Strangers” meghódította a világot! Az énekesnő dala több, mint egymilliárd streamnél jár, azóta pedig slágert slágerre halmoz. A könnyen befogadható ütemek és a szövegeiben kiteljesedő őszinte érzések pedig szintén hozzátesznek az osztatlan sikeréhez. Ezt pedig még jobban tetőzi az emberi kiállása, amit a hazai közönség a tavalyi Sziget Fesztiválon élőben is láthatott.
A megjelenés egy szerelmi szenvedést mutat be az egyik fél szemszögéből. Mintha az illető fejében lévő gondolatokat látnánk, aki a kételyeken túl egy idő után már mindent megtenne azért, hogy a másik fél viszonozza az ő érzéseit.
A 2022-ben feltűnt énekesnő a közönségnek először tavaly júniusban mutatta be a „Naked” részletét. Akkor úgy beszélt róla a TikTok felületén, hogy a valaha volt legrosszabb érzést zenésítette meg. Azóta pedig szabályosan szárnyal a felvétel: több ezren várták a releaset, ami most végre napvilágot látott.
A brit producer és szerző remekül ötvözi a popzenét elektronikus elemekkel, néha teljesen felrúgva a műfaji határokat, a hallgatóság legnagyobb örömére. A végeredmény pedig minden esetben olyan, amit szívesen hallunk rádióban és buliban is egyaránt.
[2026.03.17.]
