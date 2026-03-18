Mennyit ér egy emberélet? - Bodnár Attila és lánya békedalt énekel a háborúk árnyékában

" Bodnár Attila megrendítő duettje Fanni lányával a béke, család és emberi élet értékét kérdőjelezi meg – öt év után is időszerűbb, mint valaha.

A megható apa-lánya dal ugyan már öt éve megjelent, de manapság még aktuálisabb, hiszen a béke, a család és az emberi élet értéke mellett áll ki. Bodnár Attila, énekes-dalszerző videóklipjében lányával, Bodnár Fannival közösen teszi fel a kérdést: vajon mennyit ér egy emberélet egy olyan világban, ahol a háborúk és hatalmi játszmák árnyéka vetül a mindennapokra?

A dal és a hozzá készült érzelmekkel teli videóklip különösen időszerű a szomszédunkban zajló háború idején, amikor Európa és a világ egyre feszültebbé válik. A mű egyfajta személyes és egyben univerzális üzenet: a család, a gyerekek és a békében megélt élet értéke mindennél fontosabb.

Egy dal, amely kérdez - és elgondolkodtat

Bodnár Attila szerint az emberiség története hosszú ideje a versengésről, hódításokról és háborúkról szól. A művész úgy látja, hogy mára eljutottunk egy olyan pontra, ahol a pusztítás már nem fokozható tovább.

- Amikor az ember már sok évet megél, és olyan történéseket tapasztal, amelyeket korábban elképzelni sem tudott, akkor egy idő után már csak a Gondviselésben tud bízni, és abban a csodában, amely akkor jöhet létre, ha az emberek - közel nyolcmilliárdan - összefognak - hangsúlyozta az ismert zenész.

Apa és lánya - közös üzenet a békéről

A dal különleges erejét az adja, hogy Bodnár Attila lányával, Fannival együtt énekli, így a generációk közötti párbeszéd is megjelenik benne. A dal egyik kulcskérdése így hangzik: „Mennyit ér egy emberélet?”, amely a címet is adja. 

A művész szerint a történelem során a háborúk mögött legtöbbször a hatalom és a pénz állt, miközben a hétköznapi emberek valójában békében szeretnének élni:

- A tömegek nem akarnak háborúzni és gyilkolni. A harcok mindig néhány ember akaratából születnek - többnyire a hatalomért és a mérhetetlen gazdagodásért.

A fejlődés ára

Bodnár Attila arra is rámutat, milyen ellentmondásos az emberiség fejlődése: a kőbaltáktól és dorongoktól eljutottunk a nukleáris fegyverek koráig:

- Mondhatjuk, hogy ez a tudomány szemszögéből fejlődés. De miért kellene mindezt egymás ellen használni?

Egy dal a jövőről

A művész szerint az emberiségnek új irányra van szüksége - egy olyan világra, ahol az együttműködés és az összefogás erősebb a pusztításnál.

- Új és más világrend kell, és lesz - mert ezt kívánja a Gondviselés és a sorsunk. De ehhez mindannyiunknak akarni és segíteni kell.

Bodnár Attila és lányának közös dala így nemcsak zenei produkció, hanem egy személyes és érzelmes felhívás a békére, amely arra emlékeztet: az igazi érték a család, a gyerekek és az emberi élet.

[2026.03.18.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
