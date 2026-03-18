Mennyit ér egy emberélet? - Bodnár Attila és lánya békedalt énekel a háborúk árnyékában

" Bodnár Attila megrendítő duettje Fanni lányával a béke, család és emberi élet értékét kérdőjelezi meg – öt év után is időszerűbb, mint valaha.

A megható apa-lánya dal ugyan már öt éve megjelent, de manapság még aktuálisabb, hiszen a béke, a család és az emberi élet értéke mellett áll ki. Bodnár Attila, énekes-dalszerző videóklipjében lányával, Bodnár Fannival közösen teszi fel a kérdést: vajon mennyit ér egy emberélet egy olyan világban, ahol a háborúk és hatalmi játszmák árnyéka vetül a mindennapokra?

A dal és a hozzá készült érzelmekkel teli videóklip különösen időszerű a szomszédunkban zajló háború idején, amikor Európa és a világ egyre feszültebbé válik. A mű egyfajta személyes és egyben univerzális üzenet: a család, a gyerekek és a békében megélt élet értéke mindennél fontosabb.

Egy dal, amely kérdez - és elgondolkodtat

Bodnár Attila szerint az emberiség története hosszú ideje a versengésről, hódításokról és háborúkról szól. A művész úgy látja, hogy mára eljutottunk egy olyan pontra, ahol a pusztítás már nem fokozható tovább.

- Amikor az ember már sok évet megél, és olyan történéseket tapasztal, amelyeket korábban elképzelni sem tudott, akkor egy idő után már csak a Gondviselésben tud bízni, és abban a csodában, amely akkor jöhet létre, ha az emberek - közel nyolcmilliárdan - összefognak - hangsúlyozta az ismert zenész.

Apa és lánya - közös üzenet a békéről

A dal különleges erejét az adja, hogy Bodnár Attila lányával, Fannival együtt énekli, így a generációk közötti párbeszéd is megjelenik benne. A dal egyik kulcskérdése így hangzik: „Mennyit ér egy emberélet?”, amely a címet is adja.

A művész szerint a történelem során a háborúk mögött legtöbbször a hatalom és a pénz állt, miközben a hétköznapi emberek valójában békében szeretnének élni:

- A tömegek nem akarnak háborúzni és gyilkolni. A harcok mindig néhány ember akaratából születnek - többnyire a hatalomért és a mérhetetlen gazdagodásért.

A fejlődés ára

Bodnár Attila arra is rámutat, milyen ellentmondásos az emberiség fejlődése: a kőbaltáktól és dorongoktól eljutottunk a nukleáris fegyverek koráig:

- Mondhatjuk, hogy ez a tudomány szemszögéből fejlődés. De miért kellene mindezt egymás ellen használni?

Egy dal a jövőről

A művész szerint az emberiségnek új irányra van szüksége - egy olyan világra, ahol az együttműködés és az összefogás erősebb a pusztításnál.

- Új és más világrend kell, és lesz - mert ezt kívánja a Gondviselés és a sorsunk. De ehhez mindannyiunknak akarni és segíteni kell.

Bodnár Attila és lányának közös dala így nemcsak zenei produkció, hanem egy személyes és érzelmes felhívás a békére, amely arra emlékeztet: az igazi érték a család, a gyerekek és az emberi élet.

[2026.03.18.]