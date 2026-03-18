Cimbaliband 20 éves jubileuma: harmonikacsata és világzenei tűzijáték a Fonóban

Március 21-én a Fonó színpadán ünnepli 20 évét Unger Balázs cimbalmos bandája – Wertetics Szlobodán, Agatics Krunoszláv és Pribojszki Mátyás harmonikavirtuózokkal.

Jubileumi koncertet ad a Fonóban a húszéves Cimbaliband március 21-én, az esten három meghívott harmonikaművész is csatlakozik majd Unger Balázs virtuóz cimbalmos csapatához.

A jubileumi koncert műsora a Cimbaliband elmúlt húsz évének legemlékezetesebb pillanataiból válogat - írja keddi közleményében a Fonó Budai Zeneház.



A kilenc előadó között, akik közül többen gyerekkoruk óta együtt zenélnek, színpadra lép majd Wertetics Szlobodán szerb harmonikás, Agatics Krunoszláv bunyevác harmonikaművész, valamint Pribojszki Mátyás szájharmonikaművész is, aki harmonikapárbajra hívja majd a zenekart és a közönséget is.

A zenekar az elmúlt két évtizedben meghatározó szereplőjévé vált a magyar világzenei szcénának. A számtalan koncert- és fesztiválmeghívás mellett magyarországi és nemzetközi szakmai elismeréseket tudhatnak magukénak, többek közt elnyerték a Fonogram-díjat, valamint lemezeik közül több is felkerült a Transglobal World Music Charts és a World Music Charts Europe rangos világzenei toplistákra is. Számaikat világszerte játsszák a rádiók világzenei műsorai - emelik ki a közleményben.

[2026.03.18.]