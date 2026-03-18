Fenyő Miklós slágerei requiemként szólalnak meg: legenda újjászületik

Fenyő Miklós örökzöldjei grandiózus szimfonikus köntösben elevenednek meg – Fischl Mónika, Molnár Levente és a Budapest Requiem Szimfonikusok egy felejthetetlen tribute-on.

Egy este, amikor a legenda tovább él

Fenyő Miklós generációk számára jelentette a szabadság, az életöröm és a lendület hangját. Dalaiban egy korszak dobogása, egy nemzet fiatalságának energiája és egy megismételhetetlen művészi pálya sűrűsödik össze.

A ROCK & REQUIEM koncert során ismer slágerei új, emelkedett zenei köntösben, grandiózus szimfonikus hangszerelésben szólalnak meg. A jól ismert rock and roll dallamok mellett felhangzanak a requiem-irodalom legmeghatározóbb motívumai is — a gyász, az emlékezés, a felemelkedés és a megnyugvás zenei ívét rajzolva meg.

Ez az előadás nem csupán visszatekintés, hanem egy művészi interpretáció: hogyan válik egy legendás életmű az örökkévalóság részévé.

Monumentális zenei apparátus a színpadon

Az est közreműködői a magyar zenei élet kiemelkedő művészei:

  • Budapest Requiem Szimfonikusok
  • Vezényel: Mester Dávid
  • Monumentális kórus
  • Opera- és musicalénekes szólisták
  • Kiemelt vendégművészek

Fellépnek:

Fischl Mónika
Molnár Levente
Puja Andrea
Kocsis Dénes

[2026.03.18.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Ámokfutó idők: Hortobágyi kálvária a József Attila Színházban
Semmi közöd hozzá? Orbán Erika novellái mégis a te lelkedet szúrják át!
Punkmellény ment cicaotthont: Greg jótékonysága a Dürerben!
Duplán robban a Kuplung az Arénában!
KAMELOT: jön a Dark Asylum World Tour! 
Már a mozikban a Mambo Maternica - közönségtalálkozók országosan
Sajtszószos őrület: cibi lezárja a Földbolygót - függőségről rappelve jön a „chill cheez brgr”!
Három hónap és újra itt a Csinibaba Táncdalfesztivál!
Zaporozsec búcsúzik alapítóktól: Itt vagyok - új korszak Szentgotthárd szülötteivel!
Március 5-én Budapestre ér a Visions of Atlantis és a Warkings közös turnéja!
Visszatér Budapestre a Duran Duran
Fél évszázad heavy-metal: 50 éves jubileumi turnéval jön az Accept!
Vörös Attila lett a Tankcsapda új gitárosa
Már 46 000 határon túli magyarhoz ért el a Határtalan Program
 
Rekordjelentkezés volt idén a Hangadóra
BETON - KURTA dal- és klippremier
Erkel Fesztivál: Országos Musical Színjátszó Találkozót hirdet a musicalszínház
Koncert közben gyűjt otthontalan macskáknak a C.A.F.B. zenekar frontembere
Szenvedély és romantika - világhírű slágerek a Tenorok előadásában
Ricky Martin felrázza a Budapest Arénát

Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két...

Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Január 25-én visszatértek hozzánk...
Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
beszámolók még