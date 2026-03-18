Fenyő Miklós slágerei requiemként szólalnak meg: legenda újjászületik

Fenyő Miklós örökzöldjei grandiózus szimfonikus köntösben elevenednek meg – Fischl Mónika, Molnár Levente és a Budapest Requiem Szimfonikusok egy felejthetetlen tribute-on.

Egy este, amikor a legenda tovább él

Fenyő Miklós generációk számára jelentette a szabadság, az életöröm és a lendület hangját. Dalaiban egy korszak dobogása, egy nemzet fiatalságának energiája és egy megismételhetetlen művészi pálya sűrűsödik össze.

A ROCK & REQUIEM koncert során ismer slágerei új, emelkedett zenei köntösben, grandiózus szimfonikus hangszerelésben szólalnak meg. A jól ismert rock and roll dallamok mellett felhangzanak a requiem-irodalom legmeghatározóbb motívumai is — a gyász, az emlékezés, a felemelkedés és a megnyugvás zenei ívét rajzolva meg.

Ez az előadás nem csupán visszatekintés, hanem egy művészi interpretáció: hogyan válik egy legendás életmű az örökkévalóság részévé.

Monumentális zenei apparátus a színpadon

Az est közreműködői a magyar zenei élet kiemelkedő művészei:

Budapest Requiem Szimfonikusok

Vezényel: Mester Dávid

Monumentális kórus

Opera- és musicalénekes szólisták

Kiemelt vendégművészek

Fellépnek:

Fischl Mónika

Molnár Levente

Puja Andrea

Kocsis Dénes

[2026.03.18.]