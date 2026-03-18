Itt a 17 éves Megasztár-csillag újdonsága

Bíró Csongor elsöprő sikere a Megasztár élő show-ban saját szerzeménnyel: a vidám, sejtelmes „Macskakövön” dübörög a rádiókban.

Mindössze tizenhét éves, de már most nagy utat tett meg a zenész. Megannyi fellépéssel a háta mögött, óriási reményekkel jelentkezett a Megasztár nyolcadik szériájába. Az egyik élő adásban elsöprő sikert ért el saját dalával, ami már első hallgatásra olyan volt, mintha ráöntötték volna: teljes mértékben tükrözi a fiatal előadó stílusát és érzéseit egyaránt. Nem is volt kérdés, hogy meg kell jelennie a felvételnek!

Bíró Csongor életében már egészen kiskora óta jelen volt a zene, azonban öt évvel ezelőtt döntötte el, hogy ez lesz a végállomás számára. A Megasztárban Marics Petivel dolgozott együtt, így született meg a „Macskakövön” is. Igazi szerelmes hangvétel, közérthetően tálalva, az alapja pedig azonnal dúdolásra készteti az embert.

„Már akkor megfogott a dal, amikor Peti először megmutatta. A szerelem számomra mindig egy nagyon izgalmas téma, ami nagyon sok irányból megközelíthető. A koromhoz képest pedig már elég sok részét megtapasztalhattam, így a dalban ebből is merítek. A szöveg sejtelmes, a videóklip pedig hozza a vidám hangulatot a sok élénk színével. Ez a végig fennálló kontraszt teszi igazán különlegessé a végeredményt” – mondta Csongor.

Az énekes fiatal kora ellenére tudatosan építi a karrierjét, amihez óriási löketet adott az első hivatalos megjelenése. Ráadásul elmondása szerint most van lehetősége arra, hogy igazán kiteljesedjen, ezzel megmutatva előadói sokszínűségét. A hangzása kialakításában pedig olyan előadók inspirálták, mint Sombr, Olivia Dean, Billy Joel vagy éppen Stevie Wonder.

[2026.03.18.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Ámokfutó idők: Hortobágyi kálvária a József Attila Színházban
Semmi közöd hozzá? Orbán Erika novellái mégis a te lelkedet szúrják át!
Punkmellény ment cicaotthont: Greg jótékonysága a Dürerben!
Duplán robban a Kuplung az Arénában!
KAMELOT: jön a Dark Asylum World Tour! 
Már a mozikban a Mambo Maternica - közönségtalálkozók országosan
Sajtszószos őrület: cibi lezárja a Földbolygót - függőségről rappelve jön a „chill cheez brgr”!
Három hónap és újra itt a Csinibaba Táncdalfesztivál!
Zaporozsec búcsúzik alapítóktól: Itt vagyok - új korszak Szentgotthárd szülötteivel!
Március 5-én Budapestre ér a Visions of Atlantis és a Warkings közös turnéja!
Visszatér Budapestre a Duran Duran
Fél évszázad heavy-metal: 50 éves jubileumi turnéval jön az Accept!
Vörös Attila lett a Tankcsapda új gitárosa
Már 46 000 határon túli magyarhoz ért el a Határtalan Program
 
Rekordjelentkezés volt idén a Hangadóra
BETON - KURTA dal- és klippremier
Erkel Fesztivál: Országos Musical Színjátszó Találkozót hirdet a musicalszínház
Koncert közben gyűjt otthontalan macskáknak a C.A.F.B. zenekar frontembere
Szenvedély és romantika - világhírű slágerek a Tenorok előadásában
Ricky Martin felrázza a Budapest Arénát

Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két...

Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Január 25-én visszatértek hozzánk...
Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
beszámolók még