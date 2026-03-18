Itt a 17 éves Megasztár-csillag újdonsága

Bíró Csongor elsöprő sikere a Megasztár élő show-ban saját szerzeménnyel: a vidám, sejtelmes „Macskakövön” dübörög a rádiókban.

Mindössze tizenhét éves, de már most nagy utat tett meg a zenész. Megannyi fellépéssel a háta mögött, óriási reményekkel jelentkezett a Megasztár nyolcadik szériájába. Az egyik élő adásban elsöprő sikert ért el saját dalával, ami már első hallgatásra olyan volt, mintha ráöntötték volna: teljes mértékben tükrözi a fiatal előadó stílusát és érzéseit egyaránt. Nem is volt kérdés, hogy meg kell jelennie a felvételnek!

Bíró Csongor életében már egészen kiskora óta jelen volt a zene, azonban öt évvel ezelőtt döntötte el, hogy ez lesz a végállomás számára. A Megasztárban Marics Petivel dolgozott együtt, így született meg a „Macskakövön” is. Igazi szerelmes hangvétel, közérthetően tálalva, az alapja pedig azonnal dúdolásra készteti az embert.

„Már akkor megfogott a dal, amikor Peti először megmutatta. A szerelem számomra mindig egy nagyon izgalmas téma, ami nagyon sok irányból megközelíthető. A koromhoz képest pedig már elég sok részét megtapasztalhattam, így a dalban ebből is merítek. A szöveg sejtelmes, a videóklip pedig hozza a vidám hangulatot a sok élénk színével. Ez a végig fennálló kontraszt teszi igazán különlegessé a végeredményt” – mondta Csongor.

Az énekes fiatal kora ellenére tudatosan építi a karrierjét, amihez óriási löketet adott az első hivatalos megjelenése. Ráadásul elmondása szerint most van lehetősége arra, hogy igazán kiteljesedjen, ezzel megmutatva előadói sokszínűségét. A hangzása kialakításában pedig olyan előadók inspirálták, mint Sombr, Olivia Dean, Billy Joel vagy éppen Stevie Wonder.

[2026.03.18.]