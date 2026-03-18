Itt a 17 éves Megasztár-csillag újdonsága

Bíró Csongor elsöprő sikere a Megasztár élő show-ban saját szerzeménnyel: a vidám, sejtelmes „Macskakövön” dübörög a rádiókban.
Mindössze tizenhét éves, de már most nagy utat tett meg a zenész. Megannyi fellépéssel a háta mögött, óriási reményekkel jelentkezett a Megasztár nyolcadik szériájába. Az egyik élő adásban elsöprő sikert ért el saját dalával, ami már első hallgatásra olyan volt, mintha ráöntötték volna: teljes mértékben tükrözi a fiatal előadó stílusát és érzéseit egyaránt. Nem is volt kérdés, hogy meg kell jelennie a felvételnek!
Bíró Csongor életében már egészen kiskora óta jelen volt a zene, azonban öt évvel ezelőtt döntötte el, hogy ez lesz a végállomás számára. A Megasztárban Marics Petivel dolgozott együtt, így született meg a „Macskakövön” is. Igazi szerelmes hangvétel, közérthetően tálalva, az alapja pedig azonnal dúdolásra készteti az embert.
„Már akkor megfogott a dal, amikor Peti először megmutatta. A szerelem számomra mindig egy nagyon izgalmas téma, ami nagyon sok irányból megközelíthető. A koromhoz képest pedig már elég sok részét megtapasztalhattam, így a dalban ebből is merítek. A szöveg sejtelmes, a videóklip pedig hozza a vidám hangulatot a sok élénk színével. Ez a végig fennálló kontraszt teszi igazán különlegessé a végeredményt”– mondta Csongor.
Az énekes fiatal kora ellenére tudatosan építi a karrierjét, amihez óriási löketet adott az első hivatalos megjelenése. Ráadásul elmondása szerint most van lehetősége arra, hogy igazán kiteljesedjen, ezzel megmutatva előadói sokszínűségét. A hangzása kialakításában pedig olyan előadók inspirálták, mint Sombr, Olivia Dean, Billy Joel vagy éppen Stevie Wonder.
[2026.03.18.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.