José González suttogó gitárja betölti a Völgyet: egy svéd legenda Kapolcson

A Veneer óta lenyűgöző szólózenész július 24-től a Művészetek Völgyében lép fel – intim, monumentális koncert a Panoráma Színpadon a Völgylakók örömére.

Az argentin politikai menekült szülők gyermekeként Svédországban született José González tavalyi teltházas koncertje után idén a Völgylakók legnagyobb örömére Kapolcsra látogat.

2026-ban július 24. és augusztus 2. között Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend a hazai kulturális élet legpezsgőbb központjává válik, ahol a színház, irodalom, újcirkusz, képzőművészet és a zene legismertebb képviselői fordulnak meg 10 nap alatt. A változatos felhozatalt már második évben támogatja a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, a Visa. Évről-évre növekszik a nemzetközi produkciók száma a felhozatalban, tavaly többek között a Franz Ferdinand táncoltatta a közönséget. 2026-ban is rengeteg fellépő érkezik a határokon túlról, a világhírű José González is Kapolcson lép fel.

A svéd énekes dalszerzőt a kortárs zene egyik leglenyűgözőbb előadójaként tartják számon. A színpadon egyetlen hangból és egy gitárból képes hatalmas és magával ragadó koncertélményt teremteni. Előadásai a suttogó intimitás és az erőteljes, gazdagon rétegzett hangzás között mozognak, ahol a bonyolult ritmusok és a dinamikus váltások betöltik a teret, és teljes figyelemre késztetik a közönséget.

Legújabb, Against The Dying Of The Light című kislemezével tért vissza a turnézáshoz, amely tovább bővítik egyedi hangzásvilágát. 2003-as Veneer albuma óta több mint két évtizednyi munkával építette fel nemzetközi hírnevét. Jelenleg a pályája csúcsán járó művészt láthat a közönség, aki egyszerre intim és monumentális élő zenei élményt nyújt, amelyből kizárólag a Völgylakók részesülhetnek az ország legkülönlegesebb helyszínén, a Panoráma Színpadon.

José González nem egyedüli nemzetközi fellépő lesz a Balaton-felvidéken, a komolyzene világában jártasok is örülhetnek, olyan elismert nevek hallatán, mint a Cordame Duo, akik a Kanadai Kulturális Minisztérium segítségével érkeznek a tengerentúlról, míg a Spanyol Nagykövetség a Cantoria különleges reneszánsz zenéjé által lesz jelen. Hadewych van Gent, Ana-Carmen Balestra és Vitor Noah cselló, ének és gitár triója a Holland Nagykövetség delegáltja, a FinnAgora kulturális intézet jóvoltából pedig a Varone cselló duó érkezik a Papageno Klasszik színpadára, míg a Völgykomolyzenén is lesz nem magyar fellépő, az ukrán Alexey Botvinov zongorista lesz látható és hallható.

A kísérletező világra nyitottaknak a Cseh Centrum támogatásával, Prágából érkező Vivat Messi előadását, Dimitri de Perrot, Into The Dirt című installációját, Duo piú meno artista előadását vagy a Spanyol Nagykövetség által delegált Hugo Miro bohóc műsorát érdemes keresni. A könnyűzene és a jazz irányából is érkeznek előadók, a Brit Nagykövetség a walesi feltörekvő tehetség Martha Elen révén képviselteti magát, az Osztrák Kulturális Fórum pedig Marie Spaemann & Christian Bakanic cselló-, ének- és harmónika produkcióját hozza el a fesztiválra. Színpadra áll a brit Ninin és a flamencot hozza el Művészetek Völgyébe a spanyol Luxuria és a francia Qairo műsora is.

A 10 napban a nemzetközi neveken túl persze a magyar szereplők is helyet kapnak a három faluban. Az idei, a fesztivál 35. kiadása, ahová olyan különleges, egyszer látható produkciók is érkeznek, mint a FolkKArcok- Hagyományok Háza 25 - Völgy 35 nagykoncert- Szalonna és Bandája és vendégei, vagy épp a Völgy Szimfonik 35. A legismertebb hazai előadókkal és dalaik átdolgozásával készülő ünnepi műsorokon túl visszatér a 35. fesztiválra a Klastrom helyszín is, ahol minden este fényfestés és különleges előadások várják az érdeklődőket. Ezen túl a korábban bejelentett nevek is készen állnak, többek között a Kispál és a Borz, Bohemian Betyars, KFT, Quimby, Beton. Hofi, Co Lee és Dzsúdló is a Panoráma közönségének megtáncoltatására.

Jubileumi műsorok teljes sora, nemzetközi produkciók és persze hazai színház, irodalom, zene, újcirkusz, könnyűzene, tánc minden mennyiségben egy különleges életérzést átadó tájban. A Művészetek Völgye idén is rengeteg élményt tartogat mindenkinek, március 20-ig ráadásul kedvezményes áron lehet beszerezni a jegyeket. Július 24. és augusztus 2. között mindenkit vár a Völgy!

[2026.03.18.]