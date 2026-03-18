José González suttogó gitárja betölti a Völgyet: egy svéd legenda Kapolcson

A Veneer óta lenyűgöző szólózenész július 24-től a Művészetek Völgyében lép fel – intim, monumentális koncert a Panoráma Színpadon a Völgylakók örömére.

Az argentin politikai menekült szülők gyermekeként Svédországban született José González tavalyi teltházas koncertje után idén a Völgylakók legnagyobb örömére Kapolcsra látogat.

2026-ban július 24. és augusztus 2. között Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend a hazai kulturális élet legpezsgőbb központjává válik, ahol a színház, irodalom, újcirkusz, képzőművészet és a zene legismertebb képviselői fordulnak meg 10 nap alatt. A változatos felhozatalt már második évben támogatja a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, a Visa. Évről-évre növekszik a nemzetközi produkciók száma a felhozatalban, tavaly többek között a Franz Ferdinand táncoltatta a közönséget. 2026-ban is rengeteg fellépő érkezik a határokon túlról, a világhírű José González is Kapolcson lép fel.

A svéd énekes dalszerzőt a kortárs zene egyik leglenyűgözőbb előadójaként tartják számon. A színpadon egyetlen hangból és egy gitárból képes hatalmas és magával ragadó koncertélményt teremteni. Előadásai a suttogó intimitás és az erőteljes, gazdagon rétegzett hangzás között mozognak, ahol a bonyolult ritmusok és a dinamikus váltások betöltik a teret, és teljes figyelemre késztetik a közönséget.

Legújabb, Against The Dying Of The Light című kislemezével tért vissza a turnézáshoz, amely tovább bővítik egyedi hangzásvilágát. 2003-as Veneer albuma óta több mint két évtizednyi munkával építette fel nemzetközi hírnevét. Jelenleg a pályája csúcsán járó művészt láthat a közönség, aki egyszerre intim és monumentális élő zenei élményt nyújt, amelyből kizárólag a Völgylakók részesülhetnek az ország legkülönlegesebb helyszínén, a Panoráma Színpadon.

José González nem egyedüli nemzetközi fellépő lesz a Balaton-felvidéken, a komolyzene világában jártasok is örülhetnek, olyan elismert nevek hallatán, mint a Cordame Duo, akik a Kanadai Kulturális Minisztérium segítségével érkeznek a tengerentúlról, míg a Spanyol Nagykövetség a Cantoria különleges reneszánsz zenéjé által lesz jelen. Hadewych van Gent, Ana-Carmen Balestra és Vitor Noah cselló, ének és gitár triója a Holland Nagykövetség delegáltja, a FinnAgora kulturális intézet jóvoltából pedig a Varone cselló duó érkezik a Papageno Klasszik színpadára, míg a Völgykomolyzenén is lesz nem magyar fellépő, az ukrán Alexey Botvinov zongorista lesz látható és hallható.

A  kísérletező világra nyitottaknak a Cseh Centrum támogatásával, Prágából érkező Vivat Messi előadását, Dimitri de Perrot, Into The Dirt című installációját, Duo piú meno artista előadását vagy a Spanyol Nagykövetség által delegált Hugo Miro bohóc műsorát érdemes keresni. A könnyűzene és a jazz irányából is érkeznek előadók, a Brit Nagykövetség a walesi feltörekvő tehetség Martha Elen révén képviselteti magát, az Osztrák Kulturális Fórum pedig Marie Spaemann & Christian Bakanic cselló-, ének- és harmónika produkcióját hozza el a fesztiválra. Színpadra áll a brit Ninin és a flamencot hozza el Művészetek Völgyébe a spanyol Luxuria és a francia Qairo műsora is.

A 10 napban a nemzetközi neveken túl persze a magyar szereplők is helyet kapnak a három faluban. Az idei, a fesztivál 35. kiadása, ahová olyan különleges, egyszer látható produkciók is érkeznek, mint a FolkKArcok- Hagyományok Háza 25 - Völgy 35 nagykoncert- Szalonna és Bandája és vendégei, vagy épp a Völgy Szimfonik 35. A legismertebb hazai előadókkal és dalaik átdolgozásával készülő ünnepi műsorokon túl visszatér a 35. fesztiválra a Klastrom helyszín is, ahol minden este fényfestés és különleges előadások várják az érdeklődőket. Ezen túl a korábban bejelentett nevek is készen állnak, többek között a Kispál és a Borz, Bohemian Betyars, KFT, Quimby, Beton. Hofi, Co Lee és Dzsúdló is a Panoráma közönségének megtáncoltatására.

Jubileumi műsorok teljes sora, nemzetközi produkciók és persze hazai színház, irodalom, zene, újcirkusz, könnyűzene, tánc minden mennyiségben egy különleges életérzést átadó tájban. A Művészetek Völgye idén is rengeteg élményt tartogat mindenkinek, március 20-ig ráadásul kedvezményes áron lehet beszerezni a jegyeket. Július 24. és augusztus 2. között mindenkit vár a Völgy!

[2026.03.18.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
