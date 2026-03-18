Meseturné indul: Süsü és bűvészet vár 20 városban

Két hét alatt 20 településen elevenedik meg a közmédia gyerekvilága: Süsü személyesen, koncertek és interaktív programok Kisújszállástól Esztergomig.

A tavalyi nagy sikerű országjárás után a közmédia gyerekeknek szóló és a nap 24 órájában elérhető csatornái, az M2 Mesetévé és a Csukás Meserádió ismét országjáró turnéra indulnak.

A március 16-án induló turné 20 városba látogat el két hét alatt. Az egyes állomásokra jól ismert hangok, műsorvezetők és a csatornák ismert szereplői mellett Kovácsovics Fruzsina énekesnő is elkíséri a csapatot, továbbá a gyermekek személyesen is találkozhatnak Süsüvel, a sárkánnyal és a további a mesés programok között Kőhalmi Ferenc bűvészprodukciója is vár rájuk - közölte az MTVA Sajtó- és Marketing Iroda pénteken az MTI-vel.

Az összegzés idézi Pető Zoltánt, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap programigazgatóját, aki arról beszélt, hogy a közmédia kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyermekek számára reklám- és erőszakmentes, fejlődést elősegítő és értékközpontú tartalmakat biztosítson.

"Az MTVA Archívumának gyerekeknek szóló kulturális örökségére építünk, ikonikus magyar színművészek közreműködésével, időtálló nyelvi és kommunikációs kincseket bemutatva. Fontos, hogy ezeket az értékes tartalmakat ne csak a képernyőn, hanem az ország különböző pontján élő gyermekekhez, interaktív formában is eljuttassuk"- hívta fel a figyelmet Pető Zoltán.

"Az országjáró turnén közvetlen kapcsolatba kerülhetünk az élő óvodai környezettel, erősítve a közösségi élményt, és biztosítva, hogy a kultúra, a nyelvi gazdagság és a kreatív fejlődés minden gyermek számára hozzáférhető legyen, földrajzi tényezőktől függetlenül" - mondta a programigazgató.

Az országjárás első állomása március 16-án Csukás István szülővárosa, Kisújszállás, ahol a Csukás 90 emlékév kapcsán egész éves programokkal készül a település, és ennek fontos részeként a közmédia meserádiójának névadója előtt is tisztelegnek a gyermekcsatornák. A turné folytatásában a többi között Tapolcára, Mezőtúrra, Kiskunfélegyházára és Esztergomba is ellátogat a Csukás Meserádió és az M2 Mesetévé - áll az összegzésben.

[2026.03.18.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két...

Január 25-én visszatértek hozzánk...
