Meseturné indul: Süsü és bűvészet vár 20 városban

Két hét alatt 20 településen elevenedik meg a közmédia gyerekvilága: Süsü személyesen, koncertek és interaktív programok Kisújszállástól Esztergomig.

A tavalyi nagy sikerű országjárás után a közmédia gyerekeknek szóló és a nap 24 órájában elérhető csatornái, az M2 Mesetévé és a Csukás Meserádió ismét országjáró turnéra indulnak.

A március 16-án induló turné 20 városba látogat el két hét alatt. Az egyes állomásokra jól ismert hangok, műsorvezetők és a csatornák ismert szereplői mellett Kovácsovics Fruzsina énekesnő is elkíséri a csapatot, továbbá a gyermekek személyesen is találkozhatnak Süsüvel, a sárkánnyal és a további a mesés programok között Kőhalmi Ferenc bűvészprodukciója is vár rájuk - közölte az MTVA Sajtó- és Marketing Iroda pénteken az MTI-vel.

Az összegzés idézi Pető Zoltánt, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap programigazgatóját, aki arról beszélt, hogy a közmédia kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyermekek számára reklám- és erőszakmentes, fejlődést elősegítő és értékközpontú tartalmakat biztosítson.



"Az MTVA Archívumának gyerekeknek szóló kulturális örökségére építünk, ikonikus magyar színművészek közreműködésével, időtálló nyelvi és kommunikációs kincseket bemutatva. Fontos, hogy ezeket az értékes tartalmakat ne csak a képernyőn, hanem az ország különböző pontján élő gyermekekhez, interaktív formában is eljuttassuk"- hívta fel a figyelmet Pető Zoltán.

"Az országjáró turnén közvetlen kapcsolatba kerülhetünk az élő óvodai környezettel, erősítve a közösségi élményt, és biztosítva, hogy a kultúra, a nyelvi gazdagság és a kreatív fejlődés minden gyermek számára hozzáférhető legyen, földrajzi tényezőktől függetlenül" - mondta a programigazgató.

Az országjárás első állomása március 16-án Csukás István szülővárosa, Kisújszállás, ahol a Csukás 90 emlékév kapcsán egész éves programokkal készül a település, és ennek fontos részeként a közmédia meserádiójának névadója előtt is tisztelegnek a gyermekcsatornák. A turné folytatásában a többi között Tapolcára, Mezőtúrra, Kiskunfélegyházára és Esztergomba is ellátogat a Csukás Meserádió és az M2 Mesetévé - áll az összegzésben.

[2026.03.18.]