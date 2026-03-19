Dénes Viktor új rövidfilmje bekerült a Guatemala Film Week hivatalos versenyprogramjába

Az elsősorban független és szerzői filmek bemutatására fókuszáló Guatemala Film Week beválasztotta hivatalos versenyprogramjába Dénes Viktor 2025 augusztusában forgatott rövidfilmjét. A kulcs (The Key) a válogatók szerint markáns, új európai alkotói hangot képvisel a nemzetközi filmek versenyében.

A kulcs egy intim hangvételű, a jelenünkre is rezonáló történetet mesél el, amely egyrészt az örökölt traumákat veszi górcső alá, másrészt nagy hangsúlyt fektet a belső „én”-re, az embert hajtó lelki folyamatokra.

A filmet egy közel egyéves előkészítési folyamat után forgatták le Budapesten, a Nemzeti Filmintézet támogatásával, francia koprodukcióban. A rendező és egyben a film főszerepét játszó Dénes Viktor munkáival már számos alkalommal találkozhatott a közönség – legközelebb a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházban állítja színpadra a Scapin furfangjait –, emellett közel egy éve az Európai Filmakadémia tagja. Rendezői és színészi tapasztalatai rendszeresen visszaköszönnek munkáiban: erősen a vizualitásra építő, karakterközpontú alkotásokat hoz létre.

„A kulcs arra bátorít, hogy merjünk kitörni az örökölt sors és az elnyomás minden formájából. Sokszor cipeljük magunkban a kívülről érkező véleményeket, a rossz beidegződéseket – én magam is küzdöttem ezzel. Ez a film a korlátainkkal való szembenézésről szól, és remélem, hogy a nézőknek erőt és bátorságot ad ahhoz, hogy számot vessenek a saját életükkel” – mondta a rendező A kulcsról, amely az európai rövidfilmes történetmesélés új hullámához kapcsolódik.

A filmben Dénes Viktor partnerei Kovács Panka, Mikecz Estilla, Bán János, Török-Illyés Orsolya, Remzső Sándor, Tökölyi Martin, Farkas Ádám, Mészáros Máté, Borbáth Ottília, Szilvási Anna, Monhor Viktória és Bauer Krisztina voltak, a látvány- és jelmeztervekért Polyák Eszter, a zenéért Philippe Razol, a képi megvalósításért, operatőrként pedig Ritter Doron felelt.

A Guatemala Film Weeket 2026. október 3. és 9. között rendezik meg, a fesztivál különlegessége, hogy a díjakat nem iparági szakemberek, hanem filmes újságírók és kritikusok ítélik oda. Az értékelés fő szempontjai a filmek művészi minősége, narratívája és kulturális jelentősége. Az alkotások tizenhét kategóriában versenyeznek a nagyjátékfilmtől a rövidfilmeken át a dokumentumfilmig és az animációig, ezen felül a zsűri külön elismerheti a különösen eredeti vagy kulturálisan jelentős munkákat. Mindemellett a szervezők célja, hogy erősítsék a nemzetközi filmes kapcsolatokat, és egy olyan szemlét hozzanak létre, amely fontos találkozási pontot jelent a független filmes világ képviselői számára.

„A kulcs forgatása megmutatta, hogy van remény arra, hogy alkossunk, teremtsünk és közösen létrehozzunk valamit, ha igazán hiszünk benne. Ezzel a közös akarattal bármi létrejön. Több mint harminc ember dolgozott együtt nap, mint nap éjszakába menően azért, hogy a kisfilmünk megszülessen” – köszönte meg Dénes Viktor a közös munkát a stábnak. A rendező bízik abban, hogy a film, valamint az üzenete minél több emberhez eljut majd.

Fotó: Ritter Doron

[2026.03.19.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
