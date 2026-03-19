Erdélyi ízek csatája a Skanzenben: Taste of Transylvania Michelin-séffel és koncertekkel

Március 27-29-én Szentendrén kóstolhatók erdélyi, román, szász és zsidó specialitások – örömfőzdével, 4S Street és Bagossy Brothers koncertekkel. ​

Erdély különböző nemzetiségeinek változatos gasztronómiájával, koncertekkel és családi programokkal várja az érdeklődőket a szentendrei Skanzenben a Taste of Transylvania fesztivál március 27. és 29. között.

A szervezők szerdai közleménye szerint a korábban a gyimesi, borospataki skanzenben szervezett, idén első alkalommal pedig Magyarországon, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységében bemutatkozó gasztrokulturális fesztivál különlegessége, hogy az erdélyi magyar ízek mellett a román, zsidó, szász és örmény konyha legjavába is bepillantást enged.

A háromnapos rendezvényen a legjobb hazai, erdélyi és román sztárséfek mutatják be, hogy mindennapi munkájuk során hogyan ötvözik a tradicionális recepteket és eljárásokat a legmodernebb gasztronómiai trendekkel

- hívták fel a figyelmet.

A tájékoztatás szerint a fesztivál leglátványosabb programeleme az "Örömfőzde" lesz, melynek részeként erdélyi főzőasszonyok és Michelin-csillagos séfek mérik össze a tudásukat, és a feladatuk az lesz, hogy azonos alapanyagokból párhuzamosan főzzenek.

A pénteki nap során többek közt a 4S Street együttes zenészei készülnek, szombaton pedig mások mellett Jánossy Alíz gasztronómiai szakíró és az erdélyi asszonyok román sztárséfekkel mérik majd össze a tudásukat, míg vasárnap például Mizsei János (MÁK étterem), a Páva Boys (Páva étterem, Székelyudvarhely), valamint Kovács Renátó (Hilda Budapest) fogásait kóstolhatják meg a látogatók.

Mint írták, a szentendrei rendezvényen az "ehető erdő projekt" részeként Bózsó Gyula erdész, valamint Darab Ádám séf (Végállomás Bistro&Wine) a Bükk erdeiben fellelhető, vadon termő alapanyagokat, valamint az azokból készülő kreatív fogásokat mutatják majd be;

a fenntartható alapanyagokat és koktélokat bemutató program során pedig az Elysian Budapest Cocktail Bar és Megyeri Sára (Dzsindzsa) az alkoholos italok készítésének új, korszerű lehetőségeibe avatják be az érdeklődőket.

A háromnapos rendezvényen a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének sátra gyógynövényes workshoppal, valamint sajt- és pálinkabemutatóval is készül.

Ezen kívül két különleges beszélgetést is szerveznek, melynek részeként Ugron Zsolna, Mautner Zsófia és Nyáry Krisztián a főúri és paraszti konyháról, valamint az írói kedvencekről, Gáll Tímea, Szőcs Előd, Mautner Zsófia és Trucza Adorján pedig az elmúlt 450 év erdélyi receptjeiről és az azokat bemutató kötetekről beszélgetnek majd - sorolták.

A közlemény szerint a fesztivál kezdőn napján a nagyközönséget a 4S Street együttes, szombaton pedig a Bagossy Brothers Company koncertje várja.

A rendezvényt könyvbemutatók és filmvetítések színesítik, a közönség Kovács Ákossal és az énekesről nemrég bemutatott film készítőivel is találkozhat majd - tették hozzá.

Vasárnap családi programok várják a látogatókat: a gyerekeket az Alma együttes koncertje, majd Csernyik Szende mesemondó előadása, valamint családi játszóház és kürtőskalács-készítő workshop is várja a helyszínen - írták.

A Taste of Transylvania programjait termelői vásár és gasztropiac is kiegészíti, ahol a húsvéti ünnepi hozzávalókat is beszerezhetik a látogatók

- olvasható a közleményben.

A fesztivál teljes nyitvatartási ideje alatt Szentedre buszpályaudvar és Skanzen buszmegálló között húsz perces váltásban különbuszok járnak.

A rendezvény részletes programkínálata a https://tasteoftransylvania.eu/ linken érhető el - áll az összegzésben.

[2026.03.19.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
