Bella Ciao - Széles Flóra & Kovács Gábor olasz estje

Március 27-Retro zenei olasz est az Orfeumban. Itáliai szerenádok és szenvedélyes vallomások. 

A koncert által az olasz életigenlés és a mediterrán eleganciáról szól. A színházterem bársonyos félhomályában olyan utazásra hívunk, ahol a zene, és az érzelmek tökéletes harmóniában fonódnak össze, megidézve Itália felejthetetlen aranykorát. A műsor az olasz zenei örökség legfényesebb gyöngyszemeiből építkezik, a generációkon átívelő, ikonikus slágerektől kezdve a  drámai áriákon át  minden hangjegy az olasz kultúra esszenciáját hordozza.Az este során biztosan felcsendül  majd a legendás Bella Ciao, Volare, a szívmelengető Felicitá, a lírai szépségű Il Mondo, valamint az örök romantikát idéző Ti Amo is ... A színpadon két kivételes művész, Széles Flóra és Kovács Gábor operaénekes keltik életre az életérzést. Előadásmódjukban egyszerre van jelen a tiszta elegancia, a perzselő szenvedély és az a fajta felszabadult életöröm, ami miatt az olasz dallamokat az egész világ a szívébe zárta. Ez az este azoknak szól, akik értik és szeretik a Dolce Vitát.

"Amikor kiköltöztem Olaszországba, teljesen egyedül voltam és ez valójában próbára tett. Eleinte nehéz volt, nem beszéltem a nyelvet, minden ismeretlen volt, de mégis egyszerre volt kaland, szabadság, és bizonytalanság. Maradtam, figyeltem, tanultam, és lassan hagytam, hogy beszippantson ez az olasz világ.Az emberek kedvesek voltak, és apránként kezdtem el igazán érezni őket.... ahogyan beszélgetnek, nevetnek, hangoskodnak, szeretnek, énekelnek....élvezik a mindennapokat. Mindezt átszövi a csodálatos olasz zene...legyen az bármilyen műfaj, ott él a mozdulatokban, a beszéd ritmusában, az ízekben, a színekben, a napfény melegében. Egy mély, belülről fakadó vidám és megkérdőjelezhetetlen életigenlés!.A „Bella Ciao” est is ebből az élményből született,ez az Olaszországban töltött éveim lenyomata, ami mindig  arra emlékeztet, hogy az élet csodálatos, érdemes megélni és élvezni minden pillanatát"-mondta Kovács Gábor.

A Bella Ciao, Az Éj Eleganciája  produkció, ahol a minőség és az igényes szórakoztatás alap. 

Széles Flóra2019-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakán, Novák Eszter és Selmeczi György osztályában. Diplomája megszerzése után azonnal a Budapesti Operettszínházhoz szerződött, ahol azóta is játszik. Emellett több hazai és határon túli színházban is fellépett, többek között a Vígszínházban, a Veszprémi és Soproni Petőfi Színházban, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, a Nagyváradi Szigligeti Színházban és a tatabányai Jászai Mari Színházban. Jelenleg a Madách Színház, a Veres 1 Színház és a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásaiban is látható.Munkáját több rangos díjjal ismerték el: 2019-ben Marshallbot-díjat, 2020-ban Bársony Rózsi Emlékgyűrűt kapott, 2023-ban az Évad Musicalszínésze lett, 2024-ben pedig Honthy-díjjal jutalmazták.Pályafutása során számos jelentős musical- és operettszerepet alakított, többek között Belle-t (A Szépség és a Szörnyeteg), Christine-t (Az Operaház Fantomja), Emma Carew-t (Jekyll és Hyde), valamint a Csárdáskirálynő és a Marica grófnő meghatározó szerepeit. Színészi eszköztára lehetővé teszi, hogy a primadonna és naiva szerepek mellett drámai és humoros karaktereket is hitelesen formáljon meg.https://www.facebook.com/szelesflora

Kovács Gábor: Operaénekes. Tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon és a Partiumi Keresztény Egyetem magánének szakán végezte. Már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon.Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között a többéves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, a luccai Teatro del Giglio-ban, idehaza pedig a Bartók+ Operafesztiválon, a Verbita Fesztiválon, idén pedig a Müpában is fellép. Rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak.A Musicum Laude Nemzetközi Énekverseny külön díjazta produkcióját. Szívesen kipróbálná magát más műfajokban, például az operettben és a kortárs zenében. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek, és gazdagítsa az 

[2026.03.20.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

A vártnál korábban elindul az ERKEL második évadjára a jegyek értékesítése
Ricky Martin felrázza a Budapest Arénát
A My Chemical Romance énekesével készített dalt a március 17-én Budapesten is fellépő Frozen Soul
Közös dallal indította a turnét a The Halo Effect, a Heaven Shall Burn és a The Black Dahlia Murder
Epica premier: Eye Of The Storm live video, március 20-án pedig live koncert!
Társadalmi célú közösségi programot indít az Erkel Színház
Budapestre érkezik a világsztár énekesnő: Rita Ora először a Budapest Parkban
Nem hagyják cserben a rajongóikat
Felpörgött az AWS! Megjelent a Madách 2.0 - elindult az Aréna jegyeladás

Magdaléna az Arénában - megnéztük
Rúzsa Magdi 2026. február 20-án és 21-én is koncertet...

A "Hogyan tudnék élni nélküled?" diadala az Erkelben
Vannak azok a színházi esték, amikor...
Harmadszor is megnéztük 2026-ban is a The Show - a Tribute to ABBA műsort
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
beszámolók még