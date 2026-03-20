Bella Ciao - Széles Flóra & Kovács Gábor olasz estje

Március 27-Retro zenei olasz est az Orfeumban. Itáliai szerenádok és szenvedélyes vallomások.

A koncert által az olasz életigenlés és a mediterrán eleganciáról szól. A színházterem bársonyos félhomályában olyan utazásra hívunk, ahol a zene, és az érzelmek tökéletes harmóniában fonódnak össze, megidézve Itália felejthetetlen aranykorát. A műsor az olasz zenei örökség legfényesebb gyöngyszemeiből építkezik, a generációkon átívelő, ikonikus slágerektől kezdve a drámai áriákon át minden hangjegy az olasz kultúra esszenciáját hordozza.Az este során biztosan felcsendül majd a legendás Bella Ciao, Volare, a szívmelengető Felicitá, a lírai szépségű Il Mondo, valamint az örök romantikát idéző Ti Amo is ... A színpadon két kivételes művész, Széles Flóra és Kovács Gábor operaénekes keltik életre az életérzést. Előadásmódjukban egyszerre van jelen a tiszta elegancia, a perzselő szenvedély és az a fajta felszabadult életöröm, ami miatt az olasz dallamokat az egész világ a szívébe zárta. Ez az este azoknak szól, akik értik és szeretik a Dolce Vitát.

"Amikor kiköltöztem Olaszországba, teljesen egyedül voltam és ez valójában próbára tett. Eleinte nehéz volt, nem beszéltem a nyelvet, minden ismeretlen volt, de mégis egyszerre volt kaland, szabadság, és bizonytalanság. Maradtam, figyeltem, tanultam, és lassan hagytam, hogy beszippantson ez az olasz világ.Az emberek kedvesek voltak, és apránként kezdtem el igazán érezni őket.... ahogyan beszélgetnek, nevetnek, hangoskodnak, szeretnek, énekelnek....élvezik a mindennapokat. Mindezt átszövi a csodálatos olasz zene...legyen az bármilyen műfaj, ott él a mozdulatokban, a beszéd ritmusában, az ízekben, a színekben, a napfény melegében. Egy mély, belülről fakadó vidám és megkérdőjelezhetetlen életigenlés!.A „Bella Ciao” est is ebből az élményből született,ez az Olaszországban töltött éveim lenyomata, ami mindig arra emlékeztet, hogy az élet csodálatos, érdemes megélni és élvezni minden pillanatát"-mondta Kovács Gábor.

A Bella Ciao, Az Éj Eleganciája produkció, ahol a minőség és az igényes szórakoztatás alap.

Jegyek

Széles Flóra: 2019-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakán, Novák Eszter és Selmeczi György osztályában. Diplomája megszerzése után azonnal a Budapesti Operettszínházhoz szerződött, ahol azóta is játszik. Emellett több hazai és határon túli színházban is fellépett, többek között a Vígszínházban, a Veszprémi és Soproni Petőfi Színházban, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, a Nagyváradi Szigligeti Színházban és a tatabányai Jászai Mari Színházban. Jelenleg a Madách Színház, a Veres 1 Színház és a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásaiban is látható.Munkáját több rangos díjjal ismerték el: 2019-ben Marshallbot-díjat, 2020-ban Bársony Rózsi Emlékgyűrűt kapott, 2023-ban az Évad Musicalszínésze lett, 2024-ben pedig Honthy-díjjal jutalmazták.Pályafutása során számos jelentős musical- és operettszerepet alakított, többek között Belle-t (A Szépség és a Szörnyeteg), Christine-t (Az Operaház Fantomja), Emma Carew-t (Jekyll és Hyde), valamint a Csárdáskirálynő és a Marica grófnő meghatározó szerepeit. Színészi eszköztára lehetővé teszi, hogy a primadonna és naiva szerepek mellett drámai és humoros karaktereket is hitelesen formáljon meg.https://www.facebook.com/szelesflora

Kovács Gábor: Operaénekes. Tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon és a Partiumi Keresztény Egyetem magánének szakán végezte. Már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon.Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között a többéves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, a luccai Teatro del Giglio-ban, idehaza pedig a Bartók+ Operafesztiválon, a Verbita Fesztiválon, idén pedig a Müpában is fellép. Rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak.A Musicum Laude Nemzetközi Énekverseny külön díjazta produkcióját. Szívesen kipróbálná magát más műfajokban, például az operettben és a kortárs zenében. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek, és gazdagítsa az

[2026.03.20.]