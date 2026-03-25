Andy Timmons Band az Off Kultur-ban

Andy Timmons amerikai gitár legenda március 27- én, pénteken visszatér hozzánk, hogy újfent elkápráztasson minket zenekarával.

Andy Timmons, az Andy Timmons Band, az ex Danger Danger, Taylor Bay Band, a Pawn Kings zenekarok gitárosa, aki számos szóló albumot is kiadott, az Off Kultur színpadán lép fel a március 27-én. Andy híres technikás gitár játékáról, amit szinte minden stílusban hibátlanul teljesít, legyen az hard rock, glam rock, jazz, instrumentális rock.

Andy Timmons a Kiss-szel és Alice Cooper-rel turnézott, és több mint egy millió eladott lemezzel büszkélkedhet világszerte.

Andy 13 évesen alapította első együttesét szülővárosában, Evansville-ben. Ezután két évig klasszikus gitározott, majd a Miami Egyetemre ment jazz-gitárt tanulni. Innentől egyenes út vezetett az Andy Timmons Band-hez, és ekkoriban hívták meg a Danger Danger-be is, amivel méltán világhíressé vált.

Kedvcsinálóként a hivatalos YouTube csatornáján megtaláljátok néhány szóló albumát, amiről hoz nekünk jó néhány dalt ezen a turnén.

Menetrend:

19:00 kapunyitás

20:00 Frano Livingston

20:40 Andy Timmons Band

[2026.03.25.]