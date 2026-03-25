Wonderground

Andy Timmons Band az Off Kultur-ban

Andy Timmons amerikai gitár legenda március 27- én, pénteken visszatér hozzánk, hogy újfent elkápráztasson minket zenekarával.

Andy Timmons, az Andy Timmons Band, az ex Danger Danger, Taylor Bay Band, a Pawn Kings zenekarok gitárosa, aki számos szóló albumot is kiadott, az Off Kultur színpadán lép fel a március 27-én. Andy híres technikás gitár játékáról, amit szinte minden stílusban hibátlanul teljesít, legyen az hard rock, glam rock, jazz, instrumentális rock.

Andy Timmons a Kiss-szel és Alice Cooper-rel turnézott, és több mint egy millió eladott lemezzel büszkélkedhet világszerte. 

Andy 13 évesen alapította első együttesét szülővárosában, Evansville-ben. Ezután két évig klasszikus gitározott, majd a Miami Egyetemre ment jazz-gitárt tanulni. Innentől egyenes út vezetett az Andy Timmons Band-hez, és ekkoriban hívták meg a Danger Danger-be is, amivel méltán világhíressé vált.

Kedvcsinálóként a hivatalos YouTube csatornáján megtaláljátok néhány szóló albumát, amiről hoz nekünk jó néhány dalt ezen a turnén.

Menetrend:
19:00 kapunyitás
20:00 Frano Livingston
20:40 Andy Timmons Band
Jegyek

 

 

[2026.03.25.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

A vártnál korábban elindul az ERKEL második évadjára a jegyek értékesítése
Megkésett születésnapi koncertre készül az Ős-P. Box!
Budapestre érkezik a világsztár énekesnő: Rita Ora először a Budapest Parkban
Nem hagyják cserben a rajongóikat
Felpörgött az AWS! Megjelent a Madách 2.0 - elindult az Aréna jegyeladás
Dupla BETON.HOFI koncert az Arénában 
Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk

Amerika, nu metal, keresztény rock, Myles Kennedy - Alter Bridge koncerten jártunk
Január 28-án...

Magdaléna az Arénában - megnéztük
Rúzsa Magdi 2026. február 20-án és 21-én is koncertet...
A "Hogyan tudnék élni nélküled?" diadala az Erkelben
Harmadszor is megnéztük 2026-ban is a The Show - a Tribute to ABBA műsort
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
beszámolók még