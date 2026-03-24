Újabb Sziget nevek: Skepta, Jorja Smith, Natasha Bedingfield és sokan mások

A magyar sztárzenekarokat felsorakoztató Budapest Park helyszín fellépői után most huszonöt országból érkező, közel félszáz nevet tett közzé a Sziget. A listán ott van – mások mellett – a brit rapsztár, a grime műfaj karizmatikus ikonja, Skepta, a kortárs brit R&B egyik legtehetségesebb énekesnője, Jorja Smith, a világszerte ünnepelt DJ, Peggy Gou, az Unwritten című számmal berobbant Natasha Bedingfield, a norvég popsztár, Sigrid vagy a belga elektronikus legenda, a Soulwax is.

Szépen formálódik az idei Sziget nemzetközi zenei felhozatala, ami – egy nagyszínpados headliner híján – lassan teljesnek mondható. A szervezők korábban már olyan világsztárokat jelentettek be, mint a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine, SOMBR, Lewis Capaldi, a Bring Me The Horizon, Tash Sultana vagy Zara Larsson és mellettük mintegy száz izgalmas zenekar és előadó is már ott sorakozik a műfajok széles skáláját mutató listán. Hozzájuk társult most mintegy ötven név. Lássuk, kik ők!

Érkezik a világ egyik legnagyobb hatású brit rappere, a karizmatikus grime ikon, Skepta, aki nélkül a grime valószínűleg sosem vált volna globális kedvenccé. A műfaj egyik legélesebb tollú szövegírójának tavaly nyáron nagyot tarolt Fred again...-nel közös kollabja, a Victory Lap. A stadionméretű színpadi jelenléttel bíró showman hosszú idő után pedig hamarosan újra szólóalbummal jelentkezik, amiből már talán a Szigeten is kapunk ízelítőt. Szintén ott van a sorban a kortárs brit R&B egyik legtehetségesebb, „füstös hangú” előadója, egy lélekig ható hangú énekesnő, Jorja Smith, aki finoman ötvözi az R&B-t, soult és modern popot. Jorja egy különleges, idei fesztiválokon debütáló party set-tel érkezik a Szigetre.

Peggy Gou egy világszerte ünnepelt DJ-producer, nem mellesleg a női egyenjogúság ikonja, aki a nemzetközi klubszcénában – és azon túl is – a house és techno határán mozgó szettjeiről vált ismertté. Natasha Bedingfield a 2000-es évek egyik legismertebb „inspiráló pophimnuszával”, az Unwritten című számmal suhant be a köztudatba és tarolt a nemzetközi toplistákon, majd mintegy két évtizeddel később egy új generáció fedezte fel a pozitív energiájú popénekesnő, gyakorta az önbizalomról és szabadságról szóló dalait. Az alternatív elektronikus formáció, a Fcukers, játékos, kísérletező hangzásával lóg ki a megszokott klubzenék közül. A New York-i elektronikus duó debütáló albuma a hírek szerint hamarosan, március 27-én jelenik meg. Szintén a Szigetre tart az erőteljes hangú norvég popsztár, Sigrid, aki 2017-ben robbant be a nemzetközi popszíntérre az Don’t Kill My Vibe című dalával, amely azonnal elismerést hozott neki a skandináv popzenében és azon túl is. Tavaly októberben jelentette meg érzelmekkel teli, harmadik stúdióalbumát, amit a Szigeten élőben is hallhatunk. A folkos hangulatot és fesztivál-eufóriát keveri zenéjében a német elektronikus-folk DJ és lemezproducer BUNT., aki komoly lendülettel zárta a 2025-ös évet és 2026-ra még nagyobb tervekkel készül, világ körüli turnéval és kiemelt fesztiválfellépésekkel, köztük a Szigettel. És augusztusban a Szigeten találkozhatunk a belga elektronikus legendával, a Soulwax-szal is. A zenekari formáció lenyűgöző élő fellépéseket nyújt, három dobossal és merész, új produkcióval. Élő szettjeikkel folyamatosan emelik a mércét, és nyűgözik le a közönséget szerte a világban. A Soulwax „magját” alkotó David és Stephen Dewaele pedig folyamatosan feszegetik a zene határait, új és innovatív területeket kutatva különböző kreatív platformokon. A 2manydjs duójukkal a Soulwax után lépnek majd színpadra a Szigeten.

És egy szolgálati közlemény: kedvezményes akcióval indul a napijegyek értékesítése, amelyre március 20-tól lehet előregisztrálni. Aki március 23-án este 8-ig regisztrál, 24-én délelőtt 10-től - 24 órán keresztül - a legjobb, Super Early Bird áron juthat hozzá a Sziget napijegyekhez, ami közel 10%-kal olcsóbb, mint az azt követő Early Bird jegyár. Az eddig bejelentett fellépők napi bontását és a jegyakció részleteit a fesztivál weboldalán találhatjuk meg.

A most napvilágra került Sziget fellépők teljes listája ABC sorrendben itt látható:

2manydjs, Alizade, Altin Gün, Ana Frango Elétrico, Black Country, New Road, Bratri, BUNT., Calle Mambo, Chadia, CURTISY, Deki Alem, Dressed Like Boys, Evening Elephants, FAEDA, Fcukers, HAAi, Idiotape, Ikkimel, Illbucks, Jorja Smith, Koikoi, Luke Black, Max Baby, Melina, MISSIO, Natascha Polké, Natasha Bedingfield, Night Tapes, Peggy Gou, Rossi., Sigrid, Skepta, Soft Loft, Soulwax, TEEN MORTGAGE, The Zawose Queens, Wild Wild Women, YARIMA, YT, ZEP, valamint a hazai színekben a Jazzbois és a Duckshell.

[2026.03.24.]