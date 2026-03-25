Dobbanarekord Ember Márkkal az Erkel Színházban

A Színházi Világnap alkalmából rekordkísérletre készül Ember Márk, az Erkel Színház művésze. A „dobbanarekord” keretében – a tervek szerint – minimum 25 órán át fog folyamatosan musical szövegkönyveket felolvasni március 27-én, délután 4 órától kezdve.

A hazai és nemzetközi musicalirodalomból összeválogatott 20-30 szövegkönyvből, véletlenszerű sorrendben kiválasztott musical librettókat készül – a tervek szerint minimum 25 órán át - felolvasni Ember Márk a Színházi Világnap alkalmából. A hitelesítő tanúk jelenlétében lezajló kísérlet a sikere esetén mindenképpen magyar rekordnak számít. A szabályzat szerint Márk bizonyos időközönként tarthat szünetet, ezalatt az Erkel művészei adnak rövid műsort, illetve fináléval zárják a rekordkísérletet.



„Egyelőre úgy készülök, hogy minimum 25 órányi musical szövegkönyvet olvasok fel, amire két emlékem is erősen motivál” – mesélte Márk, hogyan született az ötlet. „Egyrészt, amikor megszüntették a filozófia oktatást az iskolában, a tanárom – búcsúzóul – 36 órán keresztül tartott filozófia órát, és már akkor elgondolkodtam, milyen hasonló dolgot tudnék én is csinálni. Aztán a Covid alatt minden nap felolvastam egy-egy órát, hogy kicsit színesebbé tegyem az emberek mindennapjait és eszembe jutott, meddig bírnám ezt egyhuzamban folytatni” – emlékszik vissza a színművész. „Így állt össze az ötlet: színdarabokból egyedül felolvasni, sokat. Megmutatni, hogy a színháznak megannyi formája lehet és hogyan lehet érdekessé tenni azt. Nagy öröm számomra, hogy mindez a színházamban, az Erkelben valósulhat meg, amely befogadó légkört teremt a nézők számára ehhez a különleges eseményhez is.”



A rekordkísérlet ideje alatt az Erkel – ingyenesen – nyitva áll a nagyközönség előtt, így bárki bármikor bekapcsolódhat nézőként a nem mindennapi eseménybe, ami március 27-én 15:30-tól, egy warm-up programmal indul, melynek házigazdája Puskás-Dallos Péter lesz. A felolvasó-maraton 16 órakor veszi kezdetét, amit Ember Márk négyóránként, alkalmanként 20 perces szünetekkel szakíthat meg. A közönséget nemcsak az Erkel művészeinek fellépései várják majd a szünetekben, hanem számos kísérőprogram is színesíti az élményt vagy segíti a kitartást. A fellépő művészek közt lesz Fehér Tibor és Varga Csanád, akik a 19.40-kor sorra kerülő szünetben lépnek fel, Péntek Fanni és Braga Nikita az éjfél előtti, Veréb Tamás, Markovics Emese és Bokodi Panka a hajnali 3 óra 40-kor induló, az Erkel Stúdió növendékei pedig a 7 óra 40-kor kezdődő 20 percnyi szünetben szórakoztatják a jelenlévőket. Szombat reggel egy közös reggelizésen vehetünk részt Náray Erika és Csonka András társaságában, 11.40-re Tóth Angelika, Borsi-Balogh Máté és Péntek Fanni érkezik, Kovács Gyopár és Fejszés Attila pedig a 15:40-16:00 közötti szünetben lép fel. Rajtuk kívül Márk színésztársai és barátai is jelezték érkezésüket, hogy személyesen buzdítsák kitartásra.



Az induló napon lesz közös vacsora, de aki innen indul tovább az esti buliba, egy sminket is felrakhat magának. Másnap lesz hajnali felfrissülés, akupresszúrás pontok stimulálásával, reggel pedig egy frissítő jógán vehet részt bárki, igény szerint. A teljes maraton ideje alatt a helyszínen elérhető társasjátékok is hozzájárulnak a közösségi élményhez, miközben a közönség végig követheti Ember Márk felolvasását.



A rekord várhatóan március 28-án 17:01-kor megszületik, amit egy ünnepélyes finálé köszönt majd. Az pedig egyelőre kérdés, hogy Márk megelégszik-e a 25 órás magyar rekorddal, vagy tovább folytatja a felolvasást.

Erkel Színház

[2026.03.25.]