Geoff Tate: a teljes Operation: Mindcrime lemezt előadja az egykori Queensrÿche énekes
Az Operation: Mindcrime trilógia lezáró darabjával, és egy különleges turnéval érkezik Budapestre Geoff Tate. A Queensrÿche egykori énekese április 15-én teljes egészében előadja majd a legendás Operation: Mindcrime albumot az A38 Hajón.
A többszörös platinalemezes, Grammy-díjra jelölt énekes-dalszerző, Geoff Tate elsősorban az amerikai progresszív metal zenekar, a Queensrÿche kreatív és meghatározó motorjaként vált ismertté: vezetésének 30 éve alatt az együttes világszerte bő 20 millió albumot adott el, és több mint ötven országban lépett fel. Geoff Tate pedig mind a mai napig a műfaj elismert, és az egyik leginkább képzettnek tartott énekese: számos kortárs előadó hivatkozik rá és egykori zenekarára meghatározó hatásként. Az igényesen megírt, társadalmi érzékenységet tükröző dalszövegek és a nagy energiájú, összetett és dallamos zene ötvözete tette a Queensrÿche-ot – Geoff Tate vezetésével – nemzetközileg is elismertté, és „a gondolkodó ember rockzenekarává”.
Az 1988-ban megjelent Operation: Mindcrime a Queensrÿche egyik legsikeresebb és a kritikusok által legnagyobbra értékelt albuma lett, rajta az Eyes of a Stranger és az I Don’t Believe in Love című dalokkal. A lemezből platinalemez, az azt követő, 1990-es Empire-ből pedig háromszoros platinalemez lett.
Amikor Tate és a zenekar útjai 2012-ben elváltak, több éves pereskedés indult, aminek eredményeként az énekes jogosultságot kapott arra, hogy élőben, teljes egészében előadhassa az Operation: Mindcrime albumot és annak 2006-os folytatását, méghozzá a Geoff Tate’s Operation Mindcrime névre hallgató zenekarával.
Ráadásul idén érkezik egy új lemez is koncepcióhoz: a trilógiát lezáró Operation: Mindcrime III már elkészült, megjelenése 2026 májusára várható. Ez egy 10 dalos konceptalbum, amely nem klasszikus folytatásként, hanem az eredeti történettel párhuzamosan, elsősorban Dr. X nézőpontjából mutatja be az eseményeket. A producer John Moyer (Disturbed), a hangzás pedig a hírek szerint kifejezetten súlyos és agresszív lesz: a korai Queensrÿche-stílust idézi, de annál modernebb megszólalással és erőteljesebb ritmusszekcióval. A Power című tétel hangfelvétele már elérhető.
A mostani, Operation Mindcrime: The Final Chapter című turné kihagyhatatlan élményt kínál: Geoff ugyanis még egyszer utoljára, teljes egészében elénekli a progresszív metal egyik legikonikusabb albumát, életre keltve a forradalomról, árulásról és megváltásról szóló monumentális történetet.
A turné április 15-én ér Budapestre: az A38 Hajón egy olasz dark progresszív metal zenekar, az Inner Vitriolis fellép majd. A Vitriol néven indult, lassan 20 éve működő együttes már az első, The Silence I Sink című nagylemezével nemzetközi elismerést szerzett: az album a Prog Metal Show éves Top 50-es listáján a 8. helyen végzett. Zenei világukat a progresszív metal sötét, atmoszférikus elemei határozzák meg.
A Livesounds bemutatja: Operation Mindcrime - The Final Chapter
2026. április 15., szerda 19 óra
Budapest, A38 Hajó
Geoff Tate’s Operation Mindcrime, Inner Vitriol koncertek
Belépő: 12.990 Ft. a koncert napján 13.990 Ft Jegyek
[2026.03.24.]
