Művészet a diákokért: csatlakozzon a Lázár Ervin Programhoz!

A Lázár Ervin Program 2026/2027-es tanévére előadó-művészeti szervezetek és alkotók jelentkezését várják 2026. április 8-ig. A program célja, hogy minden általános iskolás korú számára – lakóhelytől és szociális háttértől függetlenül – elérhetővé tegye a színház, zene és tánc élményét, miközben erősíti a nemzeti identitást és a kulturális értékek átadását.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. felhívja az előadó-művészeti szervezetek és alkotók figyelmét a 2026/2027. tanévben a Lázár Ervin Programban való részvételre. A Program célja, hogy minden általános iskolás korú – szociális háttértől vagy földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül – élő, magas színvonalú előadó-művészeti élményekhez juthasson.

A Lázár Ervin Program nem csupán előadásokat kínál: lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék és megszeressék a magyar kultúra értékeit, erősödjön nemzeti identitásuk, és hosszú távon is kedvet kapjanak a művészeti élményekhez. A jelentkezők számára ez különleges alkalom, hogy produkcióikkal országos közönséghez jussanak, és aktívan hozzájáruljanak a kultúra átörökítéséhez.

Jelentkezhetnek az előadó-művészeti tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, valamint a hatósági nyilvántartásban szereplő előadó-művészeti szervezetek. A Program különböző korosztályoknak szóló produkciókat kínál: színház-, bábszínház-, tánc-, komoly-, cirkusz- és népzenei előadásokat , amelyek oktatási intézményekben, színházakban vagy kiemelt kultúrstratégiai helyszíneken is megvalósulhatnak.

A jelentkezéseket 2026. március 23. és április 8. 16:00 óra között várjuk. A döntés legkésőbb április 17-ig születik meg, a jelentkezőket pedig április 27-ig értesítjük. Az új jelentkezők a regisztrációs felületen adhatják le jelentkezésüket, a már regisztrált felhasználók pedig bejelentkezve folytathatják profiljuk kitöltését. További információ: lep@deryneprogram.hu.

A Lázár Ervin Programban való részvétel lehetőséget biztosít arra, hogy a művészet élménye minden általános iskolás korú gyermekhez eljusson, és hozzájáruljon a következő generáció nemzeti identitásának erősítéséhez, kulturális szemléletének formálásához, valamint a művészet iránti hosszú távú érdeklődés kialakításához. Ne hagyja ki a lehetőséget: jelentkezzen, és váljon részesévé egy országos szintű, értékteremtő programnak!

[2026.03.24.]