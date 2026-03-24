Déryné Program

Művészet a diákokért: csatlakozzon a Lázár Ervin Programhoz!

A Lázár Ervin Program 2026/2027-es tanévére előadó-művészeti szervezetek és alkotók jelentkezését várják 2026. április 8-ig. A program célja, hogy minden általános iskolás korú számára – lakóhelytől és szociális háttértől függetlenül – elérhetővé tegye a színház, zene és tánc élményét, miközben erősíti a nemzeti identitást és a kulturális értékek átadását.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. felhívja az előadó-művészeti szervezetek és alkotók figyelmét a 2026/2027. tanévben a Lázár Ervin Programban való részvételre. A Program célja, hogy minden általános iskolás korú – szociális háttértől vagy földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül – élő, magas színvonalú előadó-művészeti élményekhez juthasson.

A Lázár Ervin Program nem csupán előadásokat kínál: lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék és megszeressék a magyar kultúra értékeit, erősödjön nemzeti identitásuk, és hosszú távon is kedvet kapjanak a művészeti élményekhez. A jelentkezők számára ez különleges alkalom, hogy produkcióikkal országos közönséghez jussanak, és aktívan hozzájáruljanak a kultúra átörökítéséhez.

Jelentkezhetnek az előadó-művészeti tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, valamint a hatósági nyilvántartásban szereplő előadó-művészeti szervezetek. A Program különböző korosztályoknak szóló produkciókat kínál: színház-, bábszínház-, tánc-, komoly-, cirkusz- és népzenei előadásokat , amelyek oktatási intézményekben, színházakban vagy kiemelt kultúrstratégiai helyszíneken is megvalósulhatnak.

A jelentkezéseket 2026. március 23. és április 8. 16:00 óra között várjuk. A döntés legkésőbb április 17-ig születik meg, a jelentkezőket pedig április 27-ig értesítjük. Az új jelentkezők a regisztrációs felületen adhatják le jelentkezésüket, a már regisztrált felhasználók pedig bejelentkezve folytathatják profiljuk kitöltését. További információ: lep@deryneprogram.hu.

A Lázár Ervin Programban való részvétel lehetőséget biztosít arra, hogy a művészet élménye minden általános iskolás korú gyermekhez eljusson, és hozzájáruljon a következő generáció nemzeti identitásának erősítéséhez, kulturális szemléletének formálásához, valamint a művészet iránti hosszú távú érdeklődés kialakításához. Ne hagyja ki a lehetőséget: jelentkezzen, és váljon részesévé egy országos szintű, értékteremtő programnak!

[2026.03.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
