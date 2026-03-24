Biohazard, Death Angel és Sworn Enemy július 26-án a Barba Negrában!

A hardcore és a groove metal egyik legmeghatározóbb zenekara, a 2023-ban az eredeti felállással (Billy Graziadei, Evan Seinfeld, Bobby Hambel, Danny Schuler) újjáéledő  Biohazard visszatér Budapestre, hogy egy brutális energiájú koncerttel mozgassa meg a hazai közönséget.

A legendás brooklyni banda egy különleges estén lép színpadra, ahol vendégként a Bay Area thrash hikonikus képviselője, a Death Angel, valamint a New York-i hardcore Sworn Enemy is csatlakozik hozzájuk.

A line-up azonban még korántsem ér véget itt, a teljes program hamarosan érkezik.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a K2 Agency bemutatja:
BIOHAZARD
vendégek:
Death Angel
Sworn Enemy
2026.07.26.

RÉSZLETES PROGRAM ÉS TOVÁBBI ZENEKAROK HAMAROSAN!
JEGYEK MÁR VANNAK!

H-Music Hungary

[2026.03.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
