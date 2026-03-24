Biohazard, Death Angel és Sworn Enemy július 26-án a Barba Negrában!
A hardcore és a groove metal egyik legmeghatározóbb zenekara, a 2023-ban az eredeti felállással (Billy Graziadei, Evan Seinfeld, Bobby Hambel, Danny Schuler) újjáéledő Biohazard visszatér Budapestre, hogy egy brutális energiájú koncerttel mozgassa meg a hazai közönséget.
A legendás brooklyni banda egy különleges estén lép színpadra, ahol vendégként a Bay Area thrash hikonikus képviselője, a Death Angel, valamint a New York-i hardcore Sworn Enemy is csatlakozik hozzájuk.
A line-up azonban még korántsem ér véget itt, a teljes program hamarosan érkezik.
