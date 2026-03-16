Margitszigeti Szabadtéri Színpad (Margitszigeti Színház)

Érkezik az Anna Karenina - Musicalbemutató júliusban a Margitszigeti Színházban

Július 3-án és 4-én egy nagysikerű és régen nem játszott musical, az Anna Karenina kerül színre a Margitszigeti Színház szabadtéri színpadán. A bemutató különleges zenei és vizuális élményt ígér: a klasszikus történet modern, mégis a kor hangulatát hűen megidéző rendezésben kel életre. A szenvedély, a dráma és az érzelmi mélység mellett a Margitszigeti Színház adottságaira épített előadás egy nagyszínpadra készített látványvilággal és a zenei élménnyel együtt hivatott elénk tárni a regényből életre kelő drámát. A nagyívű Lev Tolsztoj-i mestermű, mely az eredeti regény olvasóit is rabul ejtette, a filmvásznat is meghódította, és ez az érdeklődés a mű iránt nem lankadt, napjainkban is fennáll. Ez ihlette meg a magyar zeneszerzőt Kocsák Tibort is, aki Miklós Tiborral megalkotta az Anna Karenina musicalt, amit a Rock Színház, majd a Madách Színház társulata is évekig nagy sikerrel játszott.  

Kocsák – Miklós Anna Karenina musicalbemutatója egyszerre tisztelgés Tolsztoj mesterműve előtt és friss, izgalmas kulturális esemény a nyári színházi szezonban, amely a Győri Nemzeti Színházzal közös bemutatóként, kiemelkedő jelentőséget kap a Margitszigeti Színház idei évadában. A nyári színház négy hónapjában a hazai és nemzetközi művészek legjava érkezik majd a Margitszigetre, ahol a nagyszínpadra készülő két új operabemutató, két musicalbemutató, új balett- és táncprodukciók és klasszikus zenei új formációk szólítják meg a színházba érkezőket.

Az Anna Karenina musical a szezon egyik kiemelt produkciója lesz: összeköti a klasszikus irodalmat és a színházi formanyelvet, illeszkedik a nyári szabadtéri programstruktúrába, mely a színház számára kiemelt jelentőségű, hiszen annak a magyar zeneszerzőnek az alkotását állíthatják közösen színpadra, aki a hazai musicalirodalom legjavát alkotta.

A világirodalom egyik legnagyobb sikere

Az Anna Karenina musical Lev Tolsztoj egyik legismertebb és legnagyobb hatású művét kelti életre, amely, a Háború és béke mellett, az író monumentális életművének kiemelkedő darabja. Az 1877-ben megjelent regény méltán népszerű a mai napig és azóta számtalan kiadást, fordítást és feldolgozást ért meg. Az Anna Karenina nem csupán Tolsztoj egyik legnagyobb sikere, hanem a világirodalom alapműve, amely generációk óta foglalkoztatja az olvasókat és az alkotókat egyaránt.

A szenvedély, erő és a női szerepek korlátainak története

Az Anna Karenina a 19. századi Oroszországban játszódik, a cári birodalom arisztokrata és földbirtokosi társadalmának világában. A történet az 1860–70-es évek társadalmi átalakulásának időszakába illeszkedik, amikor az 1861-es jobbágyfelszabadítás után az orosz nemesség identitásválsággal, modernizációs kihívásokkal és erkölcsi kérdésekkel szembesült. A regény érzékletes képet ad a kor társadalmi normáiról, a női szerepek korlátairól és a vidéki–városi élet ellentmondásairól.

Őrlődés a szerelem és a házasság között

A mű középpontjában Anna, a szenvedélyes és intelligens asszony áll, aki a rideg házasság és a mindent elsöprő szerelem között őrlődik. Kapcsolata a fiatal tiszttel, Vronszkijjal végzetes következményekhez vezet, miközben a történet párhuzamos szálon mutatja be Levin és Kitty tiszta, fejlődésen alapuló kapcsolatát is. Tolsztoj érzékenyen ábrázolja a szerelem, a hűség, a társadalmi elvárások és az egyéni boldogság kérdéseit, miközben mély pszichológiai és erkölcsi dilemmákat tár az olvasók – és most a színházi nézők – elé.

Siker a filmvásznon és a színpadon

A mű népszerűségét jelzi, hogy számos filmes és színházi adaptáció született belőle. A legismertebb filmváltozatok között szerepel az 1935-ös hollywoodi feldolgozás Greta Garbo főszereplésével, valamint a 2012-es nagyszabású adaptáció Keira Knightley alakításával. A történet időről időre visszatér a színpadra is, bizonyítva, hogy Anna tragédiája kortalan és univerzális.

Sikermusical

A Kocsák Tibor és Miklós Tibor által jegyzett musical a hazai zenés színházi életben is jelentős múltra tekint vissza. Magyarországi ősbemutatóját 1994-ben tartották a Rock Színházban, ahol Anna szerepét az ősbemutatón az egyik szerző, Miklós Tibor felesége, Nagy Anikó énekelte. A Rock Színház akkoriban a hazai rockopera- és musicaljátszás egyik meghatározó műhelye volt, amely később önálló intézményként megszűnt. A darab később új életre kelt a Madách Színház színpadán, ahol 2008-ban mutatták be az új változatot. A Madách repertoárján az előadás hosszú éveken át szerepelt, és a 2010-es években a színház egyik meghatározó zenés produkciójává vált. Anna szerepében Polyák Lilla és Halas Adelaida, Vronszkijként Bereczki Zoltán, Miller Zoltán és Dolhai Attila, Karenin szerepében pedig Földes Tamás és Sasvári Sándor lépett legtöbbször színpadra.  A regény morális középpontját jelentő Levin alakját Feke Pál és Szabó P. Szilveszter játszotta.

Látványos musicalváltozat a Margitszigeten

A júliusi bemutató különleges zenei és vizuális élményt ígér olyan kiváló főszereplőkkel mint: Széles Flóra, Mózes Anita, Miller Zoltán, Nagy Balázs, Kocsis Dénes, Vaszkó Bence,
Nemes Tibor, Hajdu Tibor, valamint Nagy Alma Virág és Buvári Lilla.  A darab rendezője: Bakos-Kiss Gábor, a zenei vezető és karmester: Silló István. Árva Nóra a jelmez- és Horesnyi Balázs a díszlettervezője a bemutatónak. Közreműködik a Győri Nemzeti Színház zenekara, énekkara, tánckara és szólistái.

A musical a Margitszigeti Színház és a Győri Nemzeti Színház közös szabadtéri bemutatója. A Margitszigeti Színház 2026-os szezonjának előadásaira, így az Anna Karenina musicalbemutatóra is, jegyek már kaphatók.

Margitszigeti Színház
Fotó: Petró Adri

[2026.03.16.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
