Myrath: itt az új klip, érkezik a nagylemez, áprilisban koncert!
Szintlépésre készül új nagylemezével a Myrath: a beharangozó klipek után március végén adja ki friss albumát a tunéziai–francia gyökerekkel rendelkező zenekar. Ezt követően európai turnéra is indulnak: Budapesten április 14-én lépnek fel a Dürer Kertben, a Dudás Ivettet is a soraiban tudó Roses of Thieves koncertje után.
Nemrég új dalt mutatott be aMyrath: a Breathing Near The Roar a hónap végén megjelenő, Wilderness of Mirrors című nagylemezen is rajta lesz. Mennydörgő riffek, korszerű hangzás és az ősi afrikai, keleti kulturális örökség összetéveszthetetlen lüktetése járja át a klip formában is megnézhető dalt, amiben a hagyományok és a modern metal találkozik.
A Breathing Near The Roar vibráló, kísérteties képekkel dolgozó videója és a nyers érzelmeket bemutató dalszöveg az elszigeteltség érzését mutatja be, és azt az élethelyzetet dolgozza fel, amikor túlélő üzemmódba kell kapcsolnunk. Zaher Zorgati énekes a szövegben kitér arra a – korunkra oly jellemző – kihívásra is, amikor az embernek meg kell találnia a sokszor elmosódott határvonalat a valóság és az illúzió között.
A 2001 óta működő Myrath Franciaország és Tunézia között formálódva a modern metal egyik legegyedibb zenekarává vált. Történetük valóban a kitartásról szól: például a 2011-es tunéziai forradalom idején a zenekar éppen a Tales of the Sands album dalait írta: nappal otthonaikat védték, éjjel pedig zenét komponáltak – egy meghatározó időszak, amely ma is visszhangzik hangzásukban. Azóta nemzetközi színpadokat hódítottak meg a Hellfesttől Japánig, Európán és Amerikán át. 2022-ben a katari FIFA világbajnokságon léptek fel, több millió emberhez eljutva világszerte.
Az earMusic-nál megjelenő Wilderness of Mirrors lemezen a zenekart minden eddiginél dinamikusabb és zeneileg autentikus arcát mutatja meg, tovább erősítve egyedi helyüket a kortárs metalzenei színtéren, a „Blazing Desert Metal” képviselőiként. A lemez március 27-én jelenik meg, és 10 vadonatúj, érzelmekkel telített dalt tartalmaz, amelyek tovább viszik a Myrath sajátos zenei világát. Korábban több előzetes dal megjelent már; pár hónapja például Zaher az Amaranthe énekesével, Elize Ryd-del adott elő duettet az Until The End című dalban, ami szintén nagyot ment a youtube-on.
A megjelenést egy nagyszabású európai turné követi, amely 2026 áprilisában indul, és 16 országot érint. Budapestre április 14-én érkeznek, és a Dürer Kertben fellép előttük a Roses of Thieves is. A Dudás Ivett énekesnővel színpadra lépő hazai zenekar az egész turnén elkíséri a Myrath-ot, legutóbbi videójuk a Hymn Of Hell.
A 30 éves CONCERTO Music bemutatja:
2026. április 14., kedd 19 óra
Budapest, Dürer Kert
Myrath, Roses of Thieves koncertek
Belépő: 10.900 Ft, április 1-től 11.900 Ft Jegyek
[2026.03.24.]
