Diaz hazatér: Wellhello után Slepp - belvárosi buli minden generációnak!

Sokféleségre és sokszínűségre törekszenek idén is Nagykanizsán, az április 24-én és 25-én tartandó város napi rendezvényeken, amelyek sorában nemcsak koncertek és gyerekprogramok lesznek, de utcai sakkszimultán is várja majd a látogatókat - közölte kedden sajtótájékoztatón a város polgármestere.

Horváth Jácint (Éljen VárosuNk! Egyesület) elmondta: a korábbi években is tapasztalt nagy számú érdeklődő kedvéért átrendezik a belvárosban a programok helyszínét, hogy minél többen elférjenek. Fontosnak nevezte, hogy nagykanizsai vállalkozások is segítik a kétnapos programsorozat megvalósítását, mert így nemcsak "kerítésen belül" ismerhetik meg a cégeket, de a város életében is részt vehetnek.

A városvezető hozzátette: a nyitónapon tartják a szokásos ünnepi közgyűlést, amelyen ezúttal is átadják a város kitüntetéseit, és ide várják a testvérvárosok delegációit is.

Koros Eszter, a Hevesi Sándor Művelődési Központ intézményegység-vezetője arról számolt be, hogy több mint húsz támogatója van az idei rendezvénysorozatnak, amelyre két "nagyágyút" hívtak. Péntek este a Wellhello ad koncertet - amelynek tagja, Diaz Nagykanizsán járt középiskolába -, szombaton pedig ByeAlex és a Slepp lép fel az Erzsébet téri nagyszínpadon.

Minden generáció számára szeretnének kikapcsolódást kínálni, ezért a nagykoncertek előtt első nap a Musical Trips Band, másnap pedig a Hollywood Rose alapozza meg a hangulatot. Szombaton két női lemezlovas zárja a fesztivált, Regán Lili és a helyi DJ Essa. Az intézményegység-vezető arra is kitért, hogy hatalmas utazó vidámpark érkezik Nagykanizsára, de civil utcát is nyitnak, ahol a helyi szervezetek mutatkozhatnak be.

Koros Eszter jelezte: idén egy csecsemőkori agyi bénulással született kisfiú családját szeretnék támogatni jótékonysági kezdeményezésükkel, ezért több gyűjtőládát is kihelyeznek, május 1-jén pedig közösségi futást is szerveznek.

Haselbach Dávid, a 17-szeres magyar bajnok Tuxera sakkcsapat kapitánya beszélt arról, hogy most először sakkszimultánon is részt vehetnek az érdeklődők. A nagykanizsai sakkozók közül a csapatkapitány mellett másokat is várnak a szombat délutáni eseményre, ahol tíz táblán zajlik egyszerre a szimultán játék.

Illés Ida, a Kanizsai Kulturális Központ közművelődési szakembere elmondta: helyi tánccsoportok és egyesületek mutatkoznak be mindkét nap a belvárosban. A Medgyaszay Ház előtt, az alkalmi gesztenyepalotában pedig a gyerekeket várják bábszínházzal és interaktív gyerekműsorral.

Tóth István, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház vezetője arról tett említést, hogy számos vendéglátós és kereskedő szolgálja ki a látogatókat, előbbieket idén úgy helyezik el, hogy a nagyszínpad előtt még több néző figyelhesse a fellépőket.

[2026.04.15.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
