Diaz hazatér: Wellhello után Slepp - belvárosi buli minden generációnak!

Sokféleségre és sokszínűségre törekszenek idén is Nagykanizsán, az április 24-én és 25-én tartandó város napi rendezvényeken, amelyek sorában nemcsak koncertek és gyerekprogramok lesznek, de utcai sakkszimultán is várja majd a látogatókat - közölte kedden sajtótájékoztatón a város polgármestere.

Horváth Jácint (Éljen VárosuNk! Egyesület) elmondta: a korábbi években is tapasztalt nagy számú érdeklődő kedvéért átrendezik a belvárosban a programok helyszínét, hogy minél többen elférjenek. Fontosnak nevezte, hogy nagykanizsai vállalkozások is segítik a kétnapos programsorozat megvalósítását, mert így nemcsak "kerítésen belül" ismerhetik meg a cégeket, de a város életében is részt vehetnek.

A városvezető hozzátette: a nyitónapon tartják a szokásos ünnepi közgyűlést, amelyen ezúttal is átadják a város kitüntetéseit, és ide várják a testvérvárosok delegációit is.

Koros Eszter, a Hevesi Sándor Művelődési Központ intézményegység-vezetője arról számolt be, hogy több mint húsz támogatója van az idei rendezvénysorozatnak, amelyre két "nagyágyút" hívtak. Péntek este a Wellhello ad koncertet - amelynek tagja, Diaz Nagykanizsán járt középiskolába -, szombaton pedig ByeAlex és a Slepp lép fel az Erzsébet téri nagyszínpadon.

Minden generáció számára szeretnének kikapcsolódást kínálni, ezért a nagykoncertek előtt első nap a Musical Trips Band, másnap pedig a Hollywood Rose alapozza meg a hangulatot. Szombaton két női lemezlovas zárja a fesztivált, Regán Lili és a helyi DJ Essa. Az intézményegység-vezető arra is kitért, hogy hatalmas utazó vidámpark érkezik Nagykanizsára, de civil utcát is nyitnak, ahol a helyi szervezetek mutatkozhatnak be.

Koros Eszter jelezte: idén egy csecsemőkori agyi bénulással született kisfiú családját szeretnék támogatni jótékonysági kezdeményezésükkel, ezért több gyűjtőládát is kihelyeznek, május 1-jén pedig közösségi futást is szerveznek.

Haselbach Dávid, a 17-szeres magyar bajnok Tuxera sakkcsapat kapitánya beszélt arról, hogy most először sakkszimultánon is részt vehetnek az érdeklődők. A nagykanizsai sakkozók közül a csapatkapitány mellett másokat is várnak a szombat délutáni eseményre, ahol tíz táblán zajlik egyszerre a szimultán játék.

Illés Ida, a Kanizsai Kulturális Központ közművelődési szakembere elmondta: helyi tánccsoportok és egyesületek mutatkoznak be mindkét nap a belvárosban. A Medgyaszay Ház előtt, az alkalmi gesztenyepalotában pedig a gyerekeket várják bábszínházzal és interaktív gyerekműsorral.

Tóth István, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház vezetője arról tett említést, hogy számos vendéglátós és kereskedő szolgálja ki a látogatókat, előbbieket idén úgy helyezik el, hogy a nagyszínpad előtt még több néző figyelhesse a fellépőket.

[2026.04.15.]