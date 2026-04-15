Építs orgonát gyerekkel: Orgelkids és slágermatiné a Müpában!

Húszéves a Müpa orgonája, ezért április 25-én és 26-án az intézmény a hangszer sokszínűségét bemutató programokkal várja a közönséget.

A Müpa rezidens orgonistája, Fassang László által megálmodott Orgona20 programsorozat a meghirdetése óta gyerekeknek és családoknak szóló eseményekkel is bővült. A programok között némafilmes improvizáció, orgonaleckék és orgonaverseny-ősbemutató is szerepel - közölte a Müpa kedden az MTI-vel.

A nyitókoncerten Buster Keaton 1924-es némafilmje Monika Melcová improvizatív kíséretével születik újjá. A filmvetítés előtt Kurutz Márton filmtörténész vezeti be a hallgatóságot a filmmel és annak zenéjével kapcsolatos legérdekesebb tudnivalókba.

A SonoStrata esti koncertjén az orgona, a szaxofon és az élő elektronika szokatlan hármasa nem alá-fölé rendeltségi viszonyban, hanem egymást erősítve, egyenrangú szereplőként szólal meg Fassang László, ifjabb Kurtág György és Vincent Le Quang szaxofonos előadásában, Julien Aléonard hangmester közreműködésével.

A másnap délelőtti Orgonaslágerek matinén Fassang László és két fiatal orgonaművész, Palkovics Mária és Túri Péter vezetésével Bach, Vivaldi és Mozart zenéje hangzik el számos érdekfeszítő magyarázat kíséretében.

Az Orgonaleckéken és az Orgelkids foglalkozásokon a hangszer szó szerint kézbe kerül, az érdeklődők megtanulhatják a legalapvetőbb fogásokat, és a gyerekek közösen meg is építhetnek egy működő sípos orgonát.

Az eseménysorozat zárókoncertjén Liszt Ad nos ad salutarem undam című művének Marcel Dupré-féle zenekari kíséretes változata szólal meg, valamint Varga Judit Végtelen zuhanás a bíbor égen át – a horizont elnyeli az időt című alkotásának ősbemutatója a jénai születésű Alexis Grizard orgonaművész közreműködésével.

A koncertek és a családi foglalkozások mellett a Müpa egy rendhagyó kiállítást is szentel az orgonának, Dömölky Dániel újszerű hangszerportréi szokatlan nézőpontból mutatják meg a hangszert.

[2026.04.15.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
