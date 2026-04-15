Fáklyás felvonulás, 500 fellépés: indul a Helikon 2026!

A Dunántúl legtehetségesebb fiataljai húsz művészeti kategóriában versengenek csütörtöktől két napon át a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken, amelyen idén 36 város csaknem 90 iskolájából több mint kétezer középiskolás diák vesz részt - tájékoztatta a főszervező Goldmark Károly Művelődési Központ az MTI-t.

A közleményben felidézik, hogy a Helikon mint kulturális esemény több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Az alapító gróf Festetics György 1817-ben szervezte meg először a keszthelyi Helikoni Ünnepségeket, amelyeken a helyi gimnázium és a Georgikon tanulói, valamint a kor jeles dunántúli írói és költői vettek részt.

Az ünnepségek Festetics halálával, 1819-ben megszakadtak, és bár a 20. század első felében több kísérlet is történt a hagyomány felelevenítésére, a rendezvény csak 1958-ban éledt újjá. Ekkor keszthelyi lokálpatrióták kezdeményezésére ismét megrendezték, immár középiskolai kulturális verseny formájában, amely azóta generációk számára vált meghatározó élménnyé.

A Helikoni Ünnepségek jelenleg a dunántúli középiskolás korosztály kétévente megrendezett tehetségkutató fesztiválja, ahol a diákok iskolai keretek között mérik össze tudásukat. A rendezvény legfőbb célja, hogy szervezett formában biztosítson lehetőséget a fiatalok számára a különböző művészeti ágakban elért felkészültségük bemutatására.

A 2026-os Helikon csütörtöki és pénteki versenyprogramjában több mint 500 élő fellépést és művészeti alkotást láthatnak az érdeklődők hét helyszínen. A bemutatott produkciókat és a nevezett alkotásokat szaktekintélyekből álló zsűrik értékelik és minősítik, többségük ismert színész, zenész, táncművész, karnagy vagy épp irodalmár, köztük van Fehér Anna és Bence Ilona színművész, Wolf Kati énekes és Simon Márton költő.

A versengés helikoni minősítésekért zajlik, de a bronz-, ezüst- és aranyokleveleken kívül számos különdíjat is kiosztanak a zsűrik. Az egyes kategóriák fődíjasait a szombat délutáni gálán hirdetik ki, a legjobbak Farkas Ferenc szobrászművész egyedi bronzplakettjét is hazavihetik.

A versenyprogramokon kívül fellépéseken, előadásokon, közönségtalálkozókon, kiállításokon és művészeti foglalkozásokon vehetnek részt a fiatalok és az érdeklődők. Az esti órákban koncertekkel, táncbemutatókkal, táncházzal biztosítanak a szervezők tartalmas kikapcsolódást a fiataloknak, a Helikoni Összkaron például a rendezvényen résztvevő valamennyi kórus közösen énekel, de hagyományteremtő szándékkal pénteken fáklyás felvonulást is rendeznek.

A Helikoni Ünnepségek nonprofit rendezvény, valamennyi programja díjmentesen látogatható. A tényleges szervezést a Helikoni Rendezőbizottság irányítja, a lebonyolításban közel 200 önkéntes és több mint 15 helyi intézmény, iskola vesz részt.

A Helikonra érkező diákok és kísérőik megközelítőleg négyezer vendégéjszakát generálnak Keszthelyen és a környező településeken, és három nap alatt több mint hatezer adag ételt fogyasztanak el.

A rendezvény fő támogatója Keszthely önkormányzata, gyémánt fokozatú támogatója pedig a Pécsi Tudományegyetem, amely nemcsak anyagi hozzájárulással segíti a rendezvény megvalósítását, de számos programelemmel, attrakcióval és szabadidős tevékenységgel is gazdagítja a programkínálatot.

A modern kori Helikonok olyan ismert művészek egyik legelső megmérettetésének a színterei voltak, mint Bödőcs Tibor és Tóth Vera vagy korábban Vukán György és Oszter Sándor - hangsúlyozták a közleményben.

[2026.04.15.]