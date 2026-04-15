Liam Gallagher tévedett: Oasis a Rock Hallban - Billy Idol és Sade mellett!

Phil Collins, Billy Idol, az Iron Maiden, a Joy Division/New Order, az Oasis, Sade, Luther Vandross, valamint a Wu-Tang Clan is bekerül a Rock and Roll Hírességek Csarnokába idén az előadói kategóriában.

A clevelandi központú intézmény, a Rock & Roll Hall of Fame keddre virradó éjjel jelentette be a 2026-os névsort. A beiktató ünnepség november 14-én lesz a Los Angeles-i Peacock Theaterben - írta a rollingstone.com.

Phil Collinst a Genesis tagjaként 2010-ben már beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, most szólóelőadóként is elismerik. Az énekes, dobos, dalszerző megrendült egészsége miatt négy éve nem állt színpadon, nemrég a BBC-nek adott interjúban azonban azt mondta, "mozgásképes és egészséges".

Billy Idol a Rolling Stone magazinnak azt nyilatkozta a mostani bejelentés kapcsán, hogy ennél szebbet álmodni sem tudott volna. "Amikor a kortársaid elismernek, az hihetetlen. Sohasem tudhatod, mit gondolnak rólad az emberek, de ez jelzés"
- fogalmazott az énekes sztár.

Az Iron Maiden három nevezés után lép be idén a Hírességek Csarnokába. A heavy metál zenekar menedzsere, Rod Smallwood a bejelentés hírére azt mondta, a csapat korábbi tagjainak is köszönetet mond.

"Az Iron Maiden mindig is, minden díjon túl elsősorban a rajongókkal való kapcsolatról szólt, de azért remek dolog, ha a zeneiparon belül elismerik a munkád"
- fogalmazott.

A frontember Bruce Dickinson mindenesetre 2018-ban még "marhák gyülekezetének" aposztrofálta az intézményt.

Idén az Oasist szintén beiktatják, holott az énekes Liam Gallagher korábban hasonló szkepticizmussal közelített a Hírességek Csarnokához. "Nem kívánok részese lenni semmilyen mentálisan zavaros dolognak. Többet tettem a rock and rollért, mint az ottani bohócok fele együttvéve" - mondta 2024-ben.

A Joy Division és a New Order egy előadóként való jelölése furcsának tűnhet, hiszen két zenekarról van szó. A New Order azonban a Joy Division három tagjából alakult, miután annak frontembere, Ian Curtis 1980 májusában öngyilkos lett. Korábban, 2012-ben a Small Facest és a Facest is egy csapatként iktatták be, holott a két zenekarnak két különböző énekese és még különbözőbb hangzása volt. A Joy Division/New Order beiktatásának pikantériája, hogy Peter Hook basszusgitáros 2007-ben kilépett a csapatból, amellyel azóta is haragban áll.

Mint írták,

az idei ceremónián Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte és Gram Parsons az Early Influence Awardban (Korai hatás díj), Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller és Rick Rubin Musical Excellence Awardban (Zenei kiválóság díj), Ed Sullivan pedig Ahmet Ertegun Awardban fog részesülni.
Idén is egy mintegy ezerfős, művészekből, történészekből és a zeneipar szereplőiből álló csapat szavazott a végső kiválasztottakról.

[2026.04.15.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
