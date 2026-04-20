Barba Negra Blue Stage
Kapcsolódó események
Black Star Riders & Tyketto - Rock’n’Roll Salvation Tour 2026
[2026. október 8.
csütörtök 18:30]

Budapestet is érinti a Black Star Riders és a Tyketto közös turnéja

Két legendás hard rock zenekar érkezik közös koncerttel Budapestre: a Black Star Riders és a Tyketto őszi turnéja október 8-án a magyar fővárost is eléri.

A két csapat a Rock’N’Roll Salvation Double Headline Tour 2026 keretében áll össze egy különleges koncertsorozatra. A Thin Lizzy örökségét továbbvivő Black Star Riders négy nagylemezzel a háta mögött, energikus, modern hard rock hangzásával hódít. A zenekar jelenlegi felállásában Ricky Warwick (ének, gitár), Robbie Crane (basszusgitár), Sam Wood (gitár) és Zak St. John (dob) játszik. Legutóbbi albumuk, a Wrong Side of Paradise 2023-ban jelent meg.

A turné társ-headlinereként csatlakozik hozzájuk a melodikus hard rock egyik meghatározó zenekara, a Tyketto, amely friss lemezével, a Closer to the Sun érkezik Európába. A zenekarban ma már Danny Vaughn az egyetlen tag az 1991-es klasszikus, a Don't Come Easy korszakából, de a koncertprogramban természetesen ezek a meghatározó dalok is helyet kapnak.

A budapesti koncertnek a Barba Negra ad otthont 2026. október 8-án, ahol a rajongók egy estén belül két korszakos zenekar teljes értékű produkcióját élvezhetik.

[2026.04.20.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
