Budapestet is érinti a Black Star Riders és a Tyketto közös turnéja

Két legendás hard rock zenekar érkezik közös koncerttel Budapestre: a Black Star Riders és a Tyketto őszi turnéja október 8-án a magyar fővárost is eléri.

A két csapat a Rock’N’Roll Salvation Double Headline Tour 2026 keretében áll össze egy különleges koncertsorozatra. A Thin Lizzy örökségét továbbvivő Black Star Riders négy nagylemezzel a háta mögött, energikus, modern hard rock hangzásával hódít. A zenekar jelenlegi felállásában Ricky Warwick (ének, gitár), Robbie Crane (basszusgitár), Sam Wood (gitár) és Zak St. John (dob) játszik. Legutóbbi albumuk, a Wrong Side of Paradise 2023-ban jelent meg.

A turné társ-headlinereként csatlakozik hozzájuk a melodikus hard rock egyik meghatározó zenekara, a Tyketto, amely friss lemezével, a Closer to the Sun érkezik Európába. A zenekarban ma már Danny Vaughn az egyetlen tag az 1991-es klasszikus, a Don't Come Easy korszakából, de a koncertprogramban természetesen ezek a meghatározó dalok is helyet kapnak.

A budapesti koncertnek a Barba Negra ad otthont 2026. október 8-án, ahol a rajongók egy estén belül két korszakos zenekar teljes értékű produkcióját élvezhetik.

[2026.04.20.]