Kapcsolódó cikkek
Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
Prémium operaélmény világsztárokkal a Margitszigeten
Érkezik az Anna Karenina - Musicalbemutató júliusban a Margitszigeti Színházban
Mario Biondi és az éjszaka ritmusa - A jazzikon a Margitszigeten lép fel májusban  
Margitszigeti Szabadtéri Színpad (Margitszigeti Színház)

Nemzetközi sztárokkal hozza el idei Jazz és Bor Fesztiválját a Margitszigeti Színház

Egy igazán teljes élményre vágyik? Olyan minőségi programra, ahol a legnagyobb nevek váltják egymást a színpadon és közben az ország legelismertebb borvidékeinek borait kóstolhatod válogatottan? Akkor Önt várja pünkösdkor Jazz és Bor ünnepe Budapest egyik legszebb szabadtéri helyszínén, a Margitszigeti színház sokszínű terében.

Május 22 –25. között immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az esemény a Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház közös szervezésében a legjobb jazz előadókkal és a legkiválóbb borokkal a Víztorony udvarán! Itt a jazz nem háttérzene, a bor nem puszta kísérő – együtt alkotnak felejthetetlen pillanatokat. A nemzetközi jazz-színtérről érkezik két világhírű énekes, Mario Biondi és Kurt Elling, a hazai palettáról pedig ezúttal a László Attila Fusion Circus, Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band szórakoztatja majd a látogatókat.

Négynapos örömünnep pünkösdkor a Margitszigeten

A nyitó nagykoncerten a kétszeres Grammy-díjas, bársonyos baritonjáról ismert énekes, Kurt Elling varázsolja el a közönséget, gazdagon hangszerelt Old Star Big band kompozícióival. Másnap a szicíliai soul nagyágyú, Mario Biondi lép színpadra, aki szenvedélyes, érzéki hangjával a soult és az R’n’B-t ötvözi elegáns stílusban. A gazdag repertoár legjobbjaival köszönti a Jazz és Bor fesztivál közönségét. A Magyar Jazz Szövetség együttműködésének köszönhetően az idei fesztiválon is lehetőséget adnak fiatal jazz muzsikusok bemutatására a fesztivál teljes ideje alatt.  A fesztiál helyszíne, a nagyszínpad mellett, az impozáns margitszigeti műemlék Víztorony udvara, ahol a Jazz és Bor randevúja különleges hangulatú, de igazi élményt kínál.  A négy nap során, a standokon a balatoni és a tokaji pincészetek borászai kóstoltatnak, a színpadon pedig a fiatal tehetségek váltják egymást. A fellépők között hallhatjuk a Miss Kriss és a Jazz2night formációt, a Halper Quintet-et, a Tacet Jazzquintett-et, Tóth Viktor zenekarát, Egri János Jr. trióját, valamint a groove-központú Kuna Tones produkcióját is. A sokszínűséghez hozzájárul Gyárfás István Cartoon triója, valamint a Horror Monkeys formáció Oláh Tzumo Árpád vezetésével, akik különleges hangzásukkal várják majd a közönséget.

A jazz: energia, szabadság, pillanat

Május 24-én este Csodálatos magyar jazz címmel láthatja a közönség a fesztivál zárókoncertjét. A fellépők sorát a László Attila Fusion Circus zenekar nyitja majd, mely a Liszt-díjas gitárművész és zeneszerző fúziós jazz együttese. A formáció dinamikus, jazz-rock szerzeményeket játszik, ritmusszekcióval és háromfúvósos felállással, a hazai jazzélet kiemelkedő szólistáit integrálva. Az est második fellépője a Budapest Ragtime Band, mely Magyarország egyik legmeghatározóbb tradicionális jazz-együttese. A zenekar célja a ragtime zene hagyományainak ápolása mellett a swing és dixieland népszerűsítése, gyakran humorral és virtuóz szólókkal fűszerezve előadásaikat. Az estét az Easy Jazz Band fellépése zárja, a zenekar repertoárja a klasszikus tradicionális jazztől – a swing korszak aranykorán át – egészen a könnyedebb, populárisabb dallamokig terjed. Koncertjüket swing táncosok közreműködése színesíti, így varázsolva fergeteges bulit a színház Kerengőjébe!

Margitszigeti Színház

2026.04.20.

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Mario Biondi a Margitszigeten: amikor az éjszaka jazzre vált
Harminc éves lett a Delta, megnéztük a szülinapi koncertet - képekkel
Budapest három napra a néptánc fővárosa lesz - jön a 45. Táncháztalálkozó
Csinszka új dala a belső békéről szól
Ossian: Élő 40 év - monumentális dupla CD a rocklegenda jubileumára
Apparat új albummal robban be a Dürer Kertbe - Bi Disc-kal együtt, április 9-én!
Isaac Levi melegíti be Tori Amost Budapesten - új album premierrel!
Katona Klári visszatér: filozofikus írások zenével és 3D-vizuállal a Zene Házában
Takáts Tamás: miért nem lett belőlem világsztár?
A funk királynője érkezik Zalacsányba: Nik West felpörgeti az Örvényesvölgyet
Cotton Club Singers szobrot emelt Hofi Gézának a Madách téren
Erre sok gyerek vár - jön a Kalap Jakab Aréna-show
André Rieu 2026 ismét visszatér Magyarországra - jegyek itt
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Zséda új dala, a „Gyémánt ragyogás” a pillanat fényét és múlandóságát ünnepli
Jason Derulo új albummal robban be a Budapest Parkba - június 10-én!
Electric Guitarlands: a Manowar, a UFO és a Dio gitárosa közös turnén érkezik Budapestre
A Placebo Budapesten is megünnepli 30 éves jubileumát

Progresszív metalcore est a Barba Negraban - Jinjer koncerten jártunk
2026.02.16-án visszatért...

Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Nem egy fesztiválon jártunk, hanem...
Ismét nálunk járt a TRENDZ
Andy és bandája amerikája - Andy Timmons koncerten jártunk
Fesztiválhangulattal indult a koncertszezon. Road, Lord és Phoenix RT a Barba Negrában
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Death/thrash/metalcore este a Barba Negraban - Sylosis koncerten jártunk
beszámolók még