Nemzetközi sztárokkal hozza el idei Jazz és Bor Fesztiválját a Margitszigeti Színház

Egy igazán teljes élményre vágyik? Olyan minőségi programra, ahol a legnagyobb nevek váltják egymást a színpadon és közben az ország legelismertebb borvidékeinek borait kóstolhatod válogatottan? Akkor Önt várja pünkösdkor Jazz és Bor ünnepe Budapest egyik legszebb szabadtéri helyszínén, a Margitszigeti színház sokszínű terében.

Május 22 –25. között immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az esemény a Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház közös szervezésében a legjobb jazz előadókkal és a legkiválóbb borokkal a Víztorony udvarán! Itt a jazz nem háttérzene, a bor nem puszta kísérő – együtt alkotnak felejthetetlen pillanatokat. A nemzetközi jazz-színtérről érkezik két világhírű énekes, Mario Biondi és Kurt Elling, a hazai palettáról pedig ezúttal a László Attila Fusion Circus, Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band szórakoztatja majd a látogatókat.

Négynapos örömünnep pünkösdkor a Margitszigeten

A nyitó nagykoncerten a kétszeres Grammy-díjas, bársonyos baritonjáról ismert énekes, Kurt Elling varázsolja el a közönséget, gazdagon hangszerelt Old Star Big band kompozícióival. Másnap a szicíliai soul nagyágyú, Mario Biondi lép színpadra, aki szenvedélyes, érzéki hangjával a soult és az R’n’B-t ötvözi elegáns stílusban. A gazdag repertoár legjobbjaival köszönti a Jazz és Bor fesztivál közönségét. A Magyar Jazz Szövetség együttműködésének köszönhetően az idei fesztiválon is lehetőséget adnak fiatal jazz muzsikusok bemutatására a fesztivál teljes ideje alatt. A fesztiál helyszíne, a nagyszínpad mellett, az impozáns margitszigeti műemlék Víztorony udvara, ahol a Jazz és Bor randevúja különleges hangulatú, de igazi élményt kínál. A négy nap során, a standokon a balatoni és a tokaji pincészetek borászai kóstoltatnak, a színpadon pedig a fiatal tehetségek váltják egymást. A fellépők között hallhatjuk a Miss Kriss és a Jazz2night formációt, a Halper Quintet-et, a Tacet Jazzquintett-et, Tóth Viktor zenekarát, Egri János Jr. trióját, valamint a groove-központú Kuna Tones produkcióját is. A sokszínűséghez hozzájárul Gyárfás István Cartoon triója, valamint a Horror Monkeys formáció Oláh Tzumo Árpád vezetésével, akik különleges hangzásukkal várják majd a közönséget.

A jazz: energia, szabadság, pillanat

Május 24-én este Csodálatos magyar jazz címmel láthatja a közönség a fesztivál zárókoncertjét. A fellépők sorát a László Attila Fusion Circus zenekar nyitja majd, mely a Liszt-díjas gitárművész és zeneszerző fúziós jazz együttese. A formáció dinamikus, jazz-rock szerzeményeket játszik, ritmusszekcióval és háromfúvósos felállással, a hazai jazzélet kiemelkedő szólistáit integrálva. Az est második fellépője a Budapest Ragtime Band, mely Magyarország egyik legmeghatározóbb tradicionális jazz-együttese. A zenekar célja a ragtime zene hagyományainak ápolása mellett a swing és dixieland népszerűsítése, gyakran humorral és virtuóz szólókkal fűszerezve előadásaikat. Az estét az Easy Jazz Band fellépése zárja, a zenekar repertoárja a klasszikus tradicionális jazztől – a swing korszak aranykorán át – egészen a könnyedebb, populárisabb dallamokig terjed. Koncertjüket swing táncosok közreműködése színesíti, így varázsolva fergeteges bulit a színház Kerengőjébe!

[2026.04.20.]