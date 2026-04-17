Mario Biondi és az éjszaka ritmusa - A jazzikon a Margitszigeten lép fel májusban  

Május 23-án a Margitszigeti Színház színpadán lép fel Mario Biondi, a nemzetközi soul- és jazz színtér ikonikus alakja a 3. Jazz és Bor Fesztiválon. A koncert előtt érdemes korábban érkezni, hisz a fesztivál – a hagyományokhoz híven – napközben kisebb jazz koncerteknek, valamint több hazai borvidék bemutatkozásának ad teret, így a látogatók egyetlen helyszínen kóstolhatják végig az ország sokszínű borkultúráját reprezentáló kínálatot, remek zene kíséretében. A világhírű olasz énekes esti nagykoncertje pedig nem látványos gesztusokra, hanem hangulatra, ritmusra és mélyen rezonáló zenei jelenlétre épül majd: karcosan lágy jazzbaritonja, kifinomult zenei világa és mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér Budapest egyik legvarázslatosabb szabadtéri helyszínén.

Egy összetéveszthetetlen jazzbariton



Mario Biondi nemzetközi fesztiválok és ikonikus színpadok állandó vendége Európától Japánig, aki többek között olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Burt Bacharach, Chaka Khan vagy az Earth, Wind & Fire zenekar. Pályafutását az élő zene iránti következetes elkötelezettség és az időtlen hangzás iránti érzékenység jellemzi. Biondi azon ritka művészek közé tartozik, akiknek karakteres hangja már az első megszólalásakor felismerhető. Mély, telt baritonja, kortárs mivolta mellett is egyszerre idézi meg a klasszikus soul hagyományát és a modern jazz eleganciáját. Ez a hang nem siet, nem akar megfelelni, és nem válik háttérzenévé. Figyelmet kér, és meg is kapja.



Biondi 1971-ben született a szicíliai Catania városában, zenész családban. Édesapja, Stefano Biondi néven maga is ismert énekes volt, így a zene gyermekkorától természetes közegként vette körül. Tizenkét évesen már színpadon állt, nem sokkal később pedig session-énekesként kezdett dolgozni, miközben tudatosan formálta azt a zenei világot, amelyben a soul, a jazz, az R&B és a funk természetes könnyedséggel fonódik össze.

Nemzetközi áttörését a 2000-es években érte el, amikor egyedi hangszíne és kifinomult stílusa világszerte felkeltette a szakma és a közönség érdeklődését.

Az este, amikor minden lelassul



Mario Biondi koncertjei arról szólnak, hogy a zene átvegye az irányítást a tempó felett. A dalok lassan bontakoznak ki, a ritmus nem tolakszik, a hangsúly a részleteken van: egy basszusfutamon, egy fúvós belépésén, egy elnyújtott soron, amely még sokáig a levegőben marad. Ez a világ különösen jól működik a Margitszigeti Színház kora nyáresti, lombsusogós, tücsökciripelős csendjében. A május 23-i koncerten az énekes legismertebb dalai mellett azok a szerzemények is helyet kapnak, amelyek leginkább megmutatják zenei világának lényegét. Soul, jazz, funk és R&B találkozik egy elegáns, mégis ösztönös hangzásban, ahol az élő zenekar és az ének végig egyensúlyban marad. Nincs túlbeszélés, nincs felesleges díszítés, csak ritmus, hang és jelenlét.

