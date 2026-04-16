Színház a csillagos ég alatt - újra megnyit a Thália Nyárikert Salföldön

Van valami különösen megnyugtató abban, amikor a nyár nemcsak a napsütésről és a Balaton csillogásáról szól, hanem a történetekről is. Amikor a meleg estéken nem a képernyő fénye, hanem a színpadé világítja meg az arcokat. Amikor a közösségi élmény valóban közös: együtt nevetünk, együtt hallgatunk, együtt visszük haza a mondatokat, amelyek még napokig velünk maradnak.

A Káli-medence egyik legkedvesebb kulturális találkozóhelye, a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központ idén nyáron ismét otthont ad a Thália Színház nyári játszóhelyének. A Thália Nyárikert az elmúlt években olyan biztos ponttá vált, amelyre jóleső várakozással tekintünk – és amely most, a korábbi sikerek nyomán, újra megtölti élettel a nyári estéket.

Egy hely, ahol megáll az idő

Salföld nem az a hely, ahol rohanni lehet. És talán éppen ezért tökéletes választás egy olyan programsorozat számára, amely a jelenlétről szól. A dombok, a levendulás kertek, a nyári levegő illata és a tücsökciripelés mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amelyben a színház egészen másképp hat.

A Thália Nyárikert nem egyszerűen egy szabadtéri színpad. Sokkal inkább egy élmény, amelyben összeér a gasztronómia, a természet és a kultúra. Egy finom vacsora, halk beszélgetések a kezdés előtt, majd ahogy leszáll az este, és a fények a színpadra irányulnak – valami egészen különleges történik.

Színház mindenkinek

A programsorozat legnagyobb erőssége idén is az, hogy minden korosztály számára kínál élményt. A szervezők tudatosan építettek arra, hogy a családok együtt érkezzenek, és mindenki találjon magának kedvencet.

A vasárnapok hagyományosan a gyerekeké. Már június végén, 28-án elindul a szezon a Kippkopp és Tipptopp című előadással, majd sorra érkeznek a jól ismert és szeretett mesék: Bogyó és Babóca – Utazás Álomországba, a Boribon nyaral, vagy éppen a klasszikus vásári hangulatot idéző Vitéz László menyecskét keres. Ezek az előadások nemcsak a gyerekek fantáziáját mozgatják meg, hanem a szülőkben is felébresztik a gyerekkori emlékeket.

A nyár során több alkalommal is visszatér Vitéz László figurája, aki generációk óta a magyar bábjáték ikonikus alakja, és aki most is ugyanazzal a játékos, csibészes energiával hódítja meg a közönséget – kicsiket és nagyokat egyaránt, ezúttal Barna Zsombor előadásában. A Rózsaszínház előadásában pedig a Lúdas Matyi és A három kecskegida és a farkas című bábelőadások szórakoztatják a legkisebbeket.

Esték, amikor a felnőtteké a főszerep

A szombat esték viszont egyértelműen a felnőtt közönségé. A Thália Színház előadásai idén is a repertoár gerincét adják, és a műfaji sokszínűség garantált.

Július 4-én a Bűnözőzsenik fekete komédiája nyitja az esték sorát – egy olyan darab, amely egyszerre szórakoztat és gondolkodtat el, miközben finoman játszik az erkölcs és az abszurditás határán. Ezt követi a Fénytörés, amelynél a mélyebb, mégis humorosabb hangvételével másfajta élményt kínál: egy olyan történetet, amelyben a szereplők belső világa kerül fókuszba.

A nyár közepén a könnyedebb stílus kerül előtérbe az Olympia című vígjátékkal, majd újra sötétebb tónusok következnek a Tengeren című fekete komédiával. Augusztusban a Fehér babák zenés színműve hoz új színt a programba, míg a hónap közepén Szarka Tamás és zenekara koncertje kínál zenei élményt – egy este, amikor a színház helyét a dalok veszik át.

Külön figyelmet érdemel Gubik Petra estje is, Mi van a zsebemben címmel, amely személyes hangvételével és közvetlenségével egészen más típusú találkozást ígér a közönséggel.

A nyár ritmusa

A Thália Nyárikert programja szépen követi a nyár ritmusát. A hétvégi struktúra – szombaton felnőtteknek szóló előadás, vasárnap gyerekelőadás – lehetővé teszi, hogy akár egy teljes hétvégét is Salföldön töltsünk. Egy kirándulás a Káli-medencében, egy hosszú ebéd, majd este színház – ritka az ilyen harmonikus program.

Az esőnapok biztosítják, hogy az időjárás se szólhasson bele az élménybe, ami a szabadtéri rendezvényeknél különösen fontos.

A Thália Nyárikert sikere nem csupán a programok minőségében rejlik. Hanem abban a hangulatban, amelyet évről évre képes megteremteni. Egyfajta lassulás ez – visszatérés ahhoz, ami igazán fontos: a találkozásokhoz, a történetekhez, az együtt töltött időhöz.

A nézőtéren ülve gyakran látni, ahogy idegenek beszélgetésbe elegyednek, ahogy családok együtt nevetnek, vagy ahogy egy-egy jelenet után csend telepszik a térre. Ezek azok a pillanatok, amelyek miatt érdemes újra és újra visszatérni.

Egy biztos pont a nyárban

A Thália Nyárikert mára nemcsak egy programsorozat, hanem hagyomány. Egy olyan esemény, amelyre számítani lehet, amelyhez élmények kötődnek, és amely minden évben hozzátesz valamit a nyárhoz.

Ahogy közeledik a június vége, és újra feláll a színpad Salföldön, valami ismerős és mégis mindig új kezdődik el. Egy nyár, tele történetekkel. Egy hely, ahol a színház nemcsak előadás, hanem élmény. És ahol jó lenni – újra és újra.

Jegyvásárlás

Thália Színház - Farkas Kitti 

[2026.04.16.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
