Színház a csillagos ég alatt - újra megnyit a Thália Nyárikert Salföldön

Van valami különösen megnyugtató abban, amikor a nyár nemcsak a napsütésről és a Balaton csillogásáról szól, hanem a történetekről is. Amikor a meleg estéken nem a képernyő fénye, hanem a színpadé világítja meg az arcokat. Amikor a közösségi élmény valóban közös: együtt nevetünk, együtt hallgatunk, együtt visszük haza a mondatokat, amelyek még napokig velünk maradnak.

A Káli-medence egyik legkedvesebb kulturális találkozóhelye, a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központ idén nyáron ismét otthont ad a Thália Színház nyári játszóhelyének. A Thália Nyárikert az elmúlt években olyan biztos ponttá vált, amelyre jóleső várakozással tekintünk – és amely most, a korábbi sikerek nyomán, újra megtölti élettel a nyári estéket.

Egy hely, ahol megáll az idő

Salföld nem az a hely, ahol rohanni lehet. És talán éppen ezért tökéletes választás egy olyan programsorozat számára, amely a jelenlétről szól. A dombok, a levendulás kertek, a nyári levegő illata és a tücsökciripelés mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amelyben a színház egészen másképp hat.

A Thália Nyárikert nem egyszerűen egy szabadtéri színpad. Sokkal inkább egy élmény, amelyben összeér a gasztronómia, a természet és a kultúra. Egy finom vacsora, halk beszélgetések a kezdés előtt, majd ahogy leszáll az este, és a fények a színpadra irányulnak – valami egészen különleges történik.

Színház mindenkinek

A programsorozat legnagyobb erőssége idén is az, hogy minden korosztály számára kínál élményt. A szervezők tudatosan építettek arra, hogy a családok együtt érkezzenek, és mindenki találjon magának kedvencet.

A vasárnapok hagyományosan a gyerekeké. Már június végén, 28-án elindul a szezon a Kippkopp és Tipptopp című előadással, majd sorra érkeznek a jól ismert és szeretett mesék: Bogyó és Babóca – Utazás Álomországba, a Boribon nyaral, vagy éppen a klasszikus vásári hangulatot idéző Vitéz László menyecskét keres. Ezek az előadások nemcsak a gyerekek fantáziáját mozgatják meg, hanem a szülőkben is felébresztik a gyerekkori emlékeket.

A nyár során több alkalommal is visszatér Vitéz László figurája, aki generációk óta a magyar bábjáték ikonikus alakja, és aki most is ugyanazzal a játékos, csibészes energiával hódítja meg a közönséget – kicsiket és nagyokat egyaránt, ezúttal Barna Zsombor előadásában. A Rózsaszínház előadásában pedig a Lúdas Matyi és A három kecskegida és a farkas című bábelőadások szórakoztatják a legkisebbeket.

Esték, amikor a felnőtteké a főszerep

A szombat esték viszont egyértelműen a felnőtt közönségé. A Thália Színház előadásai idén is a repertoár gerincét adják, és a műfaji sokszínűség garantált.

Július 4-én a Bűnözőzsenik fekete komédiája nyitja az esték sorát – egy olyan darab, amely egyszerre szórakoztat és gondolkodtat el, miközben finoman játszik az erkölcs és az abszurditás határán. Ezt követi a Fénytörés, amelynél a mélyebb, mégis humorosabb hangvételével másfajta élményt kínál: egy olyan történetet, amelyben a szereplők belső világa kerül fókuszba.

A nyár közepén a könnyedebb stílus kerül előtérbe az Olympia című vígjátékkal, majd újra sötétebb tónusok következnek a Tengeren című fekete komédiával. Augusztusban a Fehér babák zenés színműve hoz új színt a programba, míg a hónap közepén Szarka Tamás és zenekara koncertje kínál zenei élményt – egy este, amikor a színház helyét a dalok veszik át.

Külön figyelmet érdemel Gubik Petra estje is, Mi van a zsebemben címmel, amely személyes hangvételével és közvetlenségével egészen más típusú találkozást ígér a közönséggel.

A nyár ritmusa

A Thália Nyárikert programja szépen követi a nyár ritmusát. A hétvégi struktúra – szombaton felnőtteknek szóló előadás, vasárnap gyerekelőadás – lehetővé teszi, hogy akár egy teljes hétvégét is Salföldön töltsünk. Egy kirándulás a Káli-medencében, egy hosszú ebéd, majd este színház – ritka az ilyen harmonikus program.

Az esőnapok biztosítják, hogy az időjárás se szólhasson bele az élménybe, ami a szabadtéri rendezvényeknél különösen fontos.

A Thália Nyárikert sikere nem csupán a programok minőségében rejlik. Hanem abban a hangulatban, amelyet évről évre képes megteremteni. Egyfajta lassulás ez – visszatérés ahhoz, ami igazán fontos: a találkozásokhoz, a történetekhez, az együtt töltött időhöz.

A nézőtéren ülve gyakran látni, ahogy idegenek beszélgetésbe elegyednek, ahogy családok együtt nevetnek, vagy ahogy egy-egy jelenet után csend telepszik a térre. Ezek azok a pillanatok, amelyek miatt érdemes újra és újra visszatérni.

Egy biztos pont a nyárban

A Thália Nyárikert mára nemcsak egy programsorozat, hanem hagyomány. Egy olyan esemény, amelyre számítani lehet, amelyhez élmények kötődnek, és amely minden évben hozzátesz valamit a nyárhoz.

Ahogy közeledik a június vége, és újra feláll a színpad Salföldön, valami ismerős és mégis mindig új kezdődik el. Egy nyár, tele történetekkel. Egy hely, ahol a színház nemcsak előadás, hanem élmény. És ahol jó lenni – újra és újra.

Thália Színház - Farkas Kitti

[2026.04.16.]