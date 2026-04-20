“TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS” - Itt a Hűvös harmadik nagylemezének előfutára klippel együtt!

Nemcsak a lakásra fér rá olykor egy nagytakarítás, hanem a mentális részünkre is. Erről szól a Hűvös legújabb dala, ami az idén megjelenő harmadik nagylemezük előfutára.

Habár a zenekar tavaly ősszel a rajongókra ijesztett, kicsit megviccelve őket, a búcsúzkodós posztjaikkal, valójában csak egy korszaktól köszöntek el a ‘RIP IMÁGÓ’ felkiáltással: “A dalt megírása egészen 2025 október elejéig vezet vissza. Megbeszéltük tavaly ősszel, hogy amint vége van a KEBAB Punk turnénak, elkezdjük újra a dalírogatást, hiszen az IMÁGÓ lemezünk megjelenése óta csak egy kollaborációs dalunk jött ki.” - Vidiczki Zsombor, a zenekar énekese, dalszerzője.

A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS azért is tökéletes hangadója a harmadik lemezüknek, mert témájában és hangzásvilágában is megjelenik a Hűvös zenei és belső hova tartása: “Kicsit paráztam azon hogy ezzel a mintaalapú iránnyal nagyon elrúgjuk a pöttyöst, mert ez nem elég alter és nem is pop, és még gitár sincs a verzékben nagyon. Egyszer, mikor Barnával ketten lent voltunk a K Stúdióban Szegeden egy meredekebb januári este, elkezdtünk agyalni, hogy ez az egész takarítás, mit szimbolizál és nekünk miről szól.” - Zsombor

Az új dal formálásakor a zenekar tudatosan kereste a megújulást, így esett a választásuk a producerként közreműködő Sosehol-ra: “Szerettünk volna valami modernizálást az új dalokba és az ő eddigi munkáit elég faszának találtuk. Az első sessionünktől kezdve klappoltunk egymással. Alapvetően más világot képvisel, de pont ez a fúzió teszi érdekessé a dalt. Hip-hop alapú mintázás meg a punkos gitározás egy új dimenziót nyitott meg előttünk. Közben ott van az az éneklés, ami elég naturálisan jön belőlem. A közöttünk elhíresült sírva-kiabálás.” - Zsombor

A belső nagytakarítás meghozta azt az alkotói bátorságot a zenekarnak, amit kevesen tudhatnak magukénak: “Ezzel a dallal szerintem elengedtem minden zenei szorongást, ami bennem volt az elmúlt időszakban, nem akarok megfelelni senkinek. Így érzek, ilyen dalok jönnek ki belőlem, most ez vagyok. Szerintem abszolút érződik a dal felgyülemlett érzelmi töltete. Ráadásul, azt sem mondanám, hogy nem lenne olyan dolog a közéletben, ami ezt az érzést váltotta volna ki belőlünk.” -Zsombor

A vizuális megvalósításért Szemán Dávid felelt, akivel a közös munka már a legelső pillanattól kezdve gördülékenyen ment. A berendezés és a piros nyúlványok és szőnyeg stb. egyfajta fizikai kivetülései annak a mentális állapotnak, amit a dal is közvetít.

A klipben különleges dizájner ruhákban takarítanak a srácok, ami érdekes ambivalenciát generál. Jellemzően nem ilyen outfitekben szoktak nekilátni az emberek a mocskos munkálatoknak. A social media új dimenzióba helyezte a képmutatást: „Rengeteg olyan formát látunk, aki mindenféle popsztár attitűddel fordul meg az interweben és hatalmas nagy művésznek tartja magát. Vagy éppen egy felkapott TikTok-trenddel és nulla üzenettel lovagol az arénáig. A videó klip kicsit ennek a karikatúrája is. Takarítani meg mindenkinek kell, vagy legalább is szükségesszerű, főleg ilyen időkben. Bármekkora császár lehetsz, ha elfogadsz egy tanácsot, először kezd magadban a piszkos melót és folytasd április 12-én.” - Zsombor

[2026.04.20.]