Hűvös

“TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS” - Itt a Hűvös harmadik nagylemezének előfutára klippel együtt!

Nemcsak a lakásra fér rá olykor egy nagytakarítás, hanem a mentális részünkre is. Erről szól a Hűvös legújabb dala, ami az idén megjelenő harmadik nagylemezük előfutára.

Habár a zenekar tavaly ősszel a rajongókra ijesztett, kicsit megviccelve őket, a búcsúzkodós posztjaikkal, valójában csak egy korszaktól köszöntek el a ‘RIP IMÁGÓ’ felkiáltással: “A dalt megírása egészen 2025 október elejéig vezet vissza. Megbeszéltük tavaly ősszel, hogy amint vége van a KEBAB Punk turnénak, elkezdjük újra a dalírogatást, hiszen az IMÁGÓ lemezünk megjelenése óta csak egy kollaborációs dalunk jött ki.” - Vidiczki Zsombor, a zenekar énekese, dalszerzője.

A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS azért is tökéletes hangadója a harmadik lemezüknek, mert témájában és hangzásvilágában is megjelenik a Hűvös zenei és belső hova tartása: “Kicsit paráztam azon hogy ezzel a mintaalapú iránnyal nagyon elrúgjuk a pöttyöst, mert ez nem elég alter és nem is pop, és még gitár sincs a verzékben nagyon. Egyszer, mikor Barnával ketten lent voltunk a K Stúdióban Szegeden egy meredekebb januári este, elkezdtünk agyalni, hogy ez az egész takarítás, mit szimbolizál és nekünk miről szól.” - Zsombor

Az új dal formálásakor a zenekar tudatosan kereste a megújulást, így esett a választásuk a producerként közreműködő Sosehol-ra: “Szerettünk volna valami modernizálást az új dalokba és az ő eddigi munkáit elég faszának találtuk. Az első sessionünktől kezdve klappoltunk egymással. Alapvetően más világot képvisel, de pont ez a fúzió teszi érdekessé a dalt. Hip-hop alapú mintázás meg a punkos gitározás egy új dimenziót nyitott meg előttünk. Közben ott van az az éneklés, ami elég naturálisan jön belőlem. A közöttünk elhíresült sírva-kiabálás.” - Zsombor

A belső nagytakarítás meghozta azt az alkotói bátorságot a zenekarnak, amit kevesen tudhatnak magukénak: “Ezzel a dallal szerintem elengedtem minden zenei szorongást, ami bennem volt az elmúlt időszakban, nem akarok megfelelni senkinek. Így érzek, ilyen dalok jönnek ki belőlem, most ez vagyok. Szerintem abszolút érződik a dal felgyülemlett érzelmi töltete. Ráadásul, azt sem mondanám, hogy nem lenne olyan dolog a közéletben, ami ezt az érzést váltotta volna ki belőlünk.” -Zsombor

A vizuális megvalósításért Szemán Dávid felelt, akivel a közös munka már a legelső pillanattól kezdve gördülékenyen ment. A berendezés és a piros nyúlványok és szőnyeg stb. egyfajta fizikai kivetülései annak a mentális állapotnak, amit a dal is közvetít.

A klipben különleges dizájner ruhákban takarítanak a srácok, ami érdekes ambivalenciát generál. Jellemzően nem ilyen outfitekben szoktak nekilátni az emberek a mocskos munkálatoknak. A social media új dimenzióba helyezte a képmutatást: „Rengeteg olyan formát látunk, aki mindenféle popsztár attitűddel fordul meg az interweben és hatalmas nagy művésznek tartja magát. Vagy éppen egy felkapott TikTok-trenddel és nulla üzenettel lovagol az arénáig. A videó klip kicsit ennek a karikatúrája is. Takarítani meg mindenkinek kell, vagy legalább is szükségesszerű, főleg ilyen időkben. Bármekkora császár lehetsz, ha elfogadsz egy tanácsot, először kezd magadban a piszkos melót és folytasd április 12-én.” -  Zsombor

[2026.04.20.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
