Zorán a 12.-re készül - nyilatkozott az énekes Három évnyi szünet után szombaton újra a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet Zorán. A zenész, előadó unplugged alcímű estjén több más vendég mellett Presser Gábor is fellép. A népszerű előadóművész dalai jobbára akusztikus hangszerelésben fognak megszólalni, a hangzást vonósnégyes, fúvósok és ütőhangszeresek színesítik.



Zorán szólópályafutása során tizenkettedik alkalommal ad nagykoncertet a Sportarénában, illetve elődjében, a BS-ben. Legutóbbi, 2014-es Aréna-koncertje óta kétszer "duplázott" a Müpában, ezekre az előadásokra hetek alatt elfogytak a jegyek, akárcsak a tavaly márciusban a Budapest Kongresszusi Központban (BKK) megtartott koncertjére.



Most szombaton a Sportarénában a négy évtizede vele dolgozó Presser Gábor lesz az egyik vendégfellépő, de további meglepetésvendégekre is számíthatnak a nézők.



A műsorban a kihagyhatatlan dalok mellett megszólal néhány a ritkábban játszottak közül, és lesznek vadonatújak is. Zorán a BKK-ban tavaly tavasszal két új Presser-Dusán szerzeményt adott elő: az egyik címe Nincsen kedvem, a másiké pedig Az volt a dal.



"Számomra nagyon fontos, hogy időről időre szülessenek új dalok, amelyek bekerülnek a repertoárba. Akkor érzem jól magam, ha zajlanak a dolgok körülöttem" - mondta Zorán korábban az MTI-nek.



Zenekara hosszú évek óta szinte állandó, a Papp László Budapest Sportarénában Horváth Kornél fog ütőhangszereken játszani, Sipeki Zoltán gitározik, Lattmann Béla basszusgitározik, Gyenge Lajos dobol, Gátos Iván billentyűzik, Csányi István szaxofonozik, Orosz Zoltán harmonikázik, Lantos Zoltán hegedül, Óvári Éva, Kabelács Rita és Péter Barbara pedig vokálozik.



Zorán február 9-én a pécsi Kodály Központban kezdte idei turnéját, két nappal később a szombathelyi Agora Művelődési Házban játszott zenekarával. Márciusban Dunaújvárosban, Szekszárdon, Kiskunfélegyházán, Érsekújváron, Cegléden, Vecsésen, áprilisban Rimaszombaton, Siklóson, Kecskeméten, májusban Nagykanizsán, Óbudán, Tiszaújvárosban és Budakeszin lép fel.



A 70. születésnapját idén ünneplő Kossuth-díjas énekes, előadóművész több mint fél évszázada van a pályán. Szólókarrierje a Metro zenekar feloszlása után néhány évvel, 1977-ben indult, eddig tizennégy stúdióalbumot készített, legutóbbi lemeze, az Elszeretett dalok tavaly jelent meg.



