Tizedik évadát zárta a Szarvasi Vízi Színház A folyamatos megújulás jellemezte a Szarvasi Vízi Színház elmúlt tíz évét - hangzott el a teátrum keddi, évtizedértékelő sajtótájékoztatóján. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár - a vízi színház egyik elindítója - elmondta, hogy országosan egyedülállónak és példaértékűnek tartja, ami Szarvason az elmúlt évtizedben létrejött: a vízi színházat, a zenepavilont, ahol minden nyári este van valamilyen program és azt, hogy a városnak van egy társulattal bíró nemzetiségi színháza. Mint mondta, egyedülálló a teátrum helyszíne és egyedülálló az is, hogy a város lakossága és a helyi vállalkozók alulról jövő kezdeményezésként akarták és először egy vízi uszályról elindították a színházat, amelyet azóta is magukénak éreznek és szeretnek.



Babák Mihály polgármester óriási sikernek nevezte, hogy szívesen jönnek a történelmi Magyarország mértani közepére játszani a társulatok, hogy sok fiatal tehetséget sikerült felkarolni és évek után is futnak olyan darabok, amelyekre a jegyeket elkapkodják.



Hozzátette, hogy minden évben fejlesztettek valamit, a fénytechnikát, a nézőteret, minisztériumi támogatással mintegy 110 millió forintnyi fejlesztést hajtottak végre tíz év alatt.



Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója azt emelte ki, hogy a színház szlovák nemzetiségi előadásoknak is teret ad, ami szintén egyedülálló. Hozzátette, hogy műfajilag is folyamatosan bővítették a kínálatot: nyitottak a gyerekdarabok, a felolvasószínházi estek felé, majd bekapcsolódott a tánc- és legutóbb a cirkuszművészet is. Mindig változtattak a sikeres Víz fölött elnevezésű sorozaton is, eleinte versek, később dalok, majd tánc, az idei szezonban már beszélgetős talkshowk zajlottak.



Szabó Károlyné, a Magyar Teátrum Közhasznú Nkft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy szeretnek Szarvason játszani a teátrumi társaság tagszínházai, többen visszatérő előadók. A Szarvasi Vízi Színházban minden nap van valamilyen esemény, amelyeknek csaknem a fele ingyenes - húzta alá.



Csasztvan András, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója a jövőbeni fejlődési lehetőségekre vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta: az idei szezon megmutatta, hogy a "zenei műfajokban van még keresnivalónk". Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója hozzátette, hogy a koronavírus-járvány hatására elindult Köszönjük, Magyarország! program révén olyan előadók jutottak el Szarvasra, akik máshogy nem mentek volna.



A Szarvasi Vízi Színházat 2011 júniusában hozták létre, eddig 722 előadást tartottak, amelyeknek csaknem fele ingyenes volt és amelyeket összesen 434 ezer néző látott. A Magyar Teátrumi Társaság 73 tagszínháza közül 23 színház vitte el műsorát Szarvasra. A színház tulajdonosa a szarvasi Cervinus Teátrum Művészeti Társaság Nkft.; a Magyar Teátrumi Társaság Nkft. üzemelteti a Békéscsabai Jókai Színház műszaki, szakmai közreműködése mellett. Az épület 2015-ben elnyerte a Magyar Ingatlanszövetség különdíját. MTI [2020.09.29.]