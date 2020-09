Megjelent Karin Ann első videóklipje Debütál a Z generáció egyik legerősebb hangjának az első dala Még csak 18 éves, de máris fényes jövőt jósolnak neki a zeneiparban, a közösségi oldalakon népszerű a fiatalok körében, de már a New York Times is megemlítette őt a legutóbbi Z generációs összesítő anyagában. Ő Karin Ann, feltörekvő szlovák énekesnő, vizuális előadó, akinek most jelent meg a debütáló dala "3AM" címmel, amit a brit Matt Schwartz producerrel készített, aki Yungblud két albumán is dolgozott. Karin Ann zenéje leginkább a mostani nemeztközi trendeken belül is felkapott alternatív trap kategóriába sorolható be. A „3AM” hangzásáért Matt Schwartz producer volt a felelős, aki abszolút rutinos ebben a stílusban. „Ezt a dalt 15 évesen írtam egy szál ukulelével, néhány évvel később, pedig egy barátommal közösen tovább fejlesztettük tovább, de a végső hangzását Matt Schwartzal közös munka során kapta meg. Változtattunk picit a vokálokon és a hangszerelésen is, de nagyon szeretem a végeredményt.” – mondta a fiatal énekesnő, akire nagy hatással van a modern technológia is. A dal a mérgező emberi kapcsolatokról szól. „Volt egy időszak az életemben, amikor nem a legjobb emberek vettek körbe, ám egy idő után muszáj volt rájönnöm, hogy nem számít, hogy mit gondolnak rólam, nem szabad foglalkoznom velük. Ez a dal az egyenlőségről és az elfogadásról szól, nem számít kinek mi a rassza, neme, szexuális irányultsága, vagy vallása, nem szabad ez alapján ítélni– mondta Karin, aki reméli, hogy e az üzenet másoknak is segít megbirkózni hasonló szituációkkal. Mit jelent Karin számára a saját generációja? „Mi mind nagyon hasonlóak vagyunk. Azt hiszem, hogy minket már foglalkoztatnak globális kérdések is, valamint, hogy mit történik a nagy világban. Ez a generáció picit dühös és frusztrált, de azt hiszem, hogy meg tud változtatni bizonyos dolgokat legyen az politikai, egyenlőségi, állatjogi, vagy környezetvédelmi kérdések” – válaszolta az énekesnő, akinek első EP-je februárban fog megjelenni a Brainzone kiadó gondozásában. [2020.09.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu