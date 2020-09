Kreatív pályázatot hirdet a Pesti Magyar Színház Kreatív pályázat indul alsó tagozatos gyermekeknek, családjuknak, tanáraiknak! A Pesti Magyar Színház, a Móra Kiadó és a nosalty.hu kreatív pályázatot hirdet Harisnyás Pippi 75. születésnapja alkalmából, amit szívesen ünnepelnénk meg vele közösen, ha… tudnánk, hol van.



Történt ugyanis, hogy Harisnyás Pippi azon a napon, amikor betöltötte 18. életévét – és ekkor hivatalosan is nagykorú lett – egy éjjel fogta pöttyös lovát és a majmát Nilsson urat, a táskáját teletömte pénzzel és néhány napra elegendő gyömbéres sütivel, majd eltűnt. Azóta látni vélték itt és ott, ekkor és akkor, de ő maga nem adott hírt. Legjobb barátai, Annika és Tomi sokat mesélnek unokáiknak gyerekkorukról, és persze a Pippivel átélt számtalan kalandról. Az unokák azonban meg vannak győződve arról, hogy ezek mind-mind kitalált történetek, mert ilyen különös kisgyerek, mint Pippi nem is létezett. Annika és Tomi ezért felbérelnek egy nyomozót, hogy keresse meg Pippit és hozza haza, mert a becsületük forog kockán az unokák előtt. Ehhez kérik minden kisgyermek segítségét, hogy adjanak tippet Kalle nyomozónak, merre induljon felkutatni Pippit és szerintük kit keressen, hogy nézhet ki most, merre élhet, mivel foglalkozhat, vannak-e neki is unokái, van-e még lova, akit fél kézzel fel tud emelni, még mindig bőröndben tartja-e a pénzét, szokott-e gyömbéres kekszet sütni és így tovább és így tovább? Küldjetek nyomokat, tippeket! Egy nyomozásban minden aprócska jel számít! Pippi néni köztünk él, de vajon ki ő??



Az ígéretes nyomoknak Kalle nyomozó személyesen jár utána, és a helyszínekről videóban jelentkezik be! A bejelentkezéseket a játék részvevői a szervezők facerbook oldalain tekinthetik meg! Nevezés:



A kreatív pályázatra 2020. október 1-től, legfeljebb 5 fős csoportok nevezését várják, a regisztrációs lap kitöltésével.



Részletek itt

