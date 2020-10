Burai x Binhky - Tűz és Víz: dalszöveg, videoklip itt Mutatjuk! Burai x Binhky - Tűz és Víz Burai x Binhky - Tűz és Víz dalszöveg: Lassan elszállt felettünk az idő

Bár egykor még én voltam a levegőd

Valahányszor próbáltuk

Mégsem lett más

Nincs választás

Addig még végleg nem engedsz el

Csak fájó emlékek törnek fel

Mindketten tudjuk, hogy nem lesz többé

Még egyszer Együtt szépek voltunk végül mind megváltoztunk

Egymás karjából némán szó nélkül távoztunk

Nincs reménység nincs te és én

Ezt fogadd el

Egy másik életben talán majd ott leszel Mi vagyunk a tűz és víz

Menekülök úgy sem hívsz

Akarom, de nem hinném, hogy túlélném

Megöl ez a távolság

Hova lett a boldogság

Hiszem, de nem úgy érzem,hogy túlélem Egyszerre szeretlek s gyűlöllek

Megbocsátottam minden bűnömet

Bárhogy is hoztál ki bűnösnek

Hogy köztünk minden oly hűvös lett

Annyira fáj még a hiányod

Álmomban a neved kiáltom

Még mindig mindened imádom

Te vagy a világom Együtt szépek voltunk végül mind megváltoztunk

Egymás karjából némán szó nélkül távoztunk

Nincs reménység nincs te és én, ezt fogadd el

Egy másik életben talán majd ott leszel #Burai #Binhky #RobxDan Mi vagyunk a tűz és víz

Menekülök úgy sem hívsz

Akarom, de nem hinném, hogy túlélném

Megöl ez a távolság

Hova lett a boldogság

Hiszem, de nem úgy érzem,hogy túlélem Egyszer úgyis enyém leszel és nem törődünk majd semmivel

Egymásnak tartozunk ennyivel

Ha egymásnak szántak az égiek

Szívünk nem lesz már jéghideg, addig is ég veled Mi vagyunk a tűz és víz

Menekülök úgy sem hívsz

Akarom, de nem hinném, hogy túlélném

Megöl ez a távolság

Hova lett a boldogság

Hiszem, de nem úgy érzem, hogy túlélem

[2020.10.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu