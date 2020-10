Horváth Tamás - Tolna felé: dalszöveg, videoklip itt Mutatjuk! Horváth Tamás Tolna felé A ROAD MOVIE sorozatban a VOLT Film zenészeket, előadókat kért fel, hogy írjanak dalt egy számukra fontos magyar városról, tájról, régióról. A dalokhoz ismert rendezők készítenek videóklipet.



A kilencedik ROAD MOVIE dalt és klipet Tolna megye ihlette.



Horváth Tamás - Tolna felé: dalszöveg



Elindulok az utamra

Éjjel csendben kiosonok

Száraz cipó a batyumba,

Elhagyom most az otthonom

Visszahúz engem a vidék,

most leszámolok veled te Lidérc

Elengedem a félelmemet,

utolsó harcom lesz veled Tolna felé visz az utam

hogy a nevedet megtudjam

Rád nézek, igen rád nézek

Kicsi felhő fut az égen,

rigó táncol a sötétben

Emlékszek, igen emlékszek

Éjféli báb követ engem,

táncolnék de nem hagy engem

Menj innen, igen menj innen

Visszanézek még egy percre,

dombos-völgyes szép vidékre,

elhittem, ó igen elhittem Holdsugaras éjszakába

Sió mentén gyalogolok

A víztükörbe meglátom őt

engem bámul nagyon morog

Beleállok én a harcba

álmodnék de ő nem hagyja

Makacs öszvér ez az emlék

