MTV EMA 2020 - íme a jelöltek névsora Az európai közönség szava ismét döntőnek bizonyul! Idén november 8-án rendezik meg a zenei élet legnagyobb előadóinak kontinentális díjátadó gáláját, az MTV Europe Music Awards-t. A csatorna természetesen ezúttal is számos kategóriában adja át a közönség által legjobbnak tartott előadók számára az elismeréseket. A magyar mezőnyben többek közt olyan jelöltek csapnak össze, mint az ex-playmate-ből sikeres DJ-vé avanzsált Metzker Viki, ByeAlex, vagy éppen az Irie Maffia. A nemzetközi vonal is bombaerős, hiszen Dua Lipa, Lady Gaga, Miley Cyrus, Justin Bieber és Harry Styles is versenyben vannak a legjobb előadó kategóriában. A zenei díjátadók rendszeres követői már tudhatják, ha beköszönt az ősz, akkor az MTV EMA díjátadójára sem kell már sokat várni. Idén a rendhagyó vírushelyzet miatt online tartják meg a gálát, amely sorban a 24. ceremónia lesz, és 180 országból lehet majd figyelemmel kísérni november 8-án, vasárnap este. A magyar zenészek közül Metzker Viktória, ByeAlex, az Irie Maffia, a Dzsúdló, valamint a Carson Coma száll versenybe az EMA Legjobb magyar előadójának járó elismeréséért. A szavazás már elkezdődött, a voksokat november 2-án éjfélig tudják leadni a rajongók és a zene szerelmesei az MTV EMA honlapján. Nemcsak nemzetközi szinten, hanem lokálisan is tudnak a nézők kedvenc előadóiművészeikre szavazni, stámos kategóriában. A jelöltek listáját a popdíva, Lady Gaga vezeti 7 jelöléssel: az énekesnő a Legjobb előadó, a Legjobb popdal, a Legjobb videoklip, a Legjobb dal, a Legjobb együttműködés, a Legjobb rajongótábor és a Legjobb amerikai előadó címéért versenyez. A világsztárt szorosan követi a tiniszívek megdobogtatója, Justin Bieber, illetve a népszerű koreai popegyüttes, a BTS öt-öt jelöléssel. Ők többek között a Legjobb rajongótábor és a Legjobb popdal díjáért is megküzdenek. Az EMA idén is kiválasztja az év legjobb videoklipjét, előadóművészét, dalát, együttműködését, együttesét, illetve egy újdonsült díjat, a Legjobb virtuális élőkoncertnek járó elismerést is átadják. A gálán a különböző zenei stílusok kiemelkedő alakjait a pop, a rock, a latin, a hip-hop, az alternatív és az elektronikus zene kategóriáiban fogják jutalmazni – minden stílus legjobb előadóművésze külön díjban részesül. Az MTV EMA 2020 jelöltlistája: Legjobb videoklip Billie Eilish – everything i wanted Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion DJ Khaled – POPSTAR ft Drake Karol G – Tusa ft Nicki Minaj Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me Taylor Swift – The Man The Weeknd – Blinding Lights Legjobb előadó Dua Lipa Harry Styles Justin Bieber Lady Gaga Miley Cyrus The Weeknd Legjobb dal BTS – Dynamite DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch Dua Lipa – Don't Start Now Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me Roddy Ricch – The Box The Weeknd – Blinding Lights Legjobb együttműködés BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch Justin Bieber – Intentions ft Quavo Karol G – Tusa ft Nicki Minaj Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me Sam Smith, Demi Lovato – I'm Ready Legjobb pop előadó BTS Dua Lipa Harry Styles Justin Bieber Katy Perry Lady Gaga Little Mix Legjobb csapat 5 Seconds of Summer BLACKPINK BTS Chloe x Halle CNCO Little Mix Legjobb új előadó BENEE DaBaby Doja Cat Jack Harlow Roddy Ricch YUNGBLUD Legjobb rajongótábor Ariana Grande BLACKPINK BTS Justin Bieber Lady Gaga Taylor Swift Legjobb latin előadó Anuel AA Bad Bunny J Balvin Karol G Maluma Ozuna Legjobb rock előadó Coldplay Green Day Liam Gallagher Pearl Jam Tame Impala The Killers Legjobb hip-hop előadó Cardi B DaBaby Drake Eminem Megan Thee Stallion Roddy Ricch Travis Scott Legjobb elektronikus előadó Calvin Harris David Guetta Kygo Marshmello Martin Garrix The Chainsmokers Legjobb alternatív előadó blackbear FKA twigs Hayley Williams Machine Gun Kelly The 1975 twenty one pilots Video for Good Anderson .Paak – Lockdown David Guetta & Sia – Let's love Demi Lovato - I Love Me H.E.R. – I Can't Breathe Jorja Smith – By Any Means Lil Baby – The Bigger Picture Legjobb feltörekvő AJ Mitchell Ashnikko BENEE Brockhampton Conan Gray Doja Cat Georgia Jack Harlow Lil Tecca Tate McRae Wallows YUNGBLUD Legjobb virtuális előadás BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream J Balvin – Behind The Colores Live Experience Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World Little Mix – UNCancelled Maluma – Papi Juancho Live Post Malone - Nirvana Tribute Legjobb magyar előadó Irie Maffia ByeAlex Metzker Viktória Dzsúdló Carson Coma [2020.10.07.]

