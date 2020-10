Mindent is - megérkezett a Vasovski Live újdonsága Az igényes diszkózene nagykövete most egy beindító dallal készült, benne feel-good beatek rázzák fel a hallgatók, Ya Ou tiszta és karakteres hangja pedig remekül ül az ütemen. A Vasovski live nem adja alább, sorra jelenteti meg jobbnál-jobb zenéit. Legutóbb Kollányi Zsuzsival alkottak, a „Lélegezz” pedig csodálatosan muzsikál. Az igényes diszkózene nagykövete most egy beindító dallal készült, benne feel-good beatek rázzák fel a hallgatók, Ya Ou tiszta és karakteres hangja pedig remekül ül az ütemen. „A Vasovski Live egy nagyon jó hangulatú és fiatalos lendületű csapat és ezt próbáltuk a saját dalokon keresztül is átadni az embereknek. Ennek szellemében készült a „Mindent is” című dalunk, ami tökéletes bulikalauz bármely, az éjszakába szeretni járó férfi számára. Nem kizárt, hogy talán készül majd egy dal kifejezetten a hölgyeknek is ezután, de a csapat fő mondanivalója inkább a zene, a hangulat és a fiatalos életérzés”- vezet be minket legújabb szerzeményébe Ya Ou, akit a Vasovski Live részeként egy egészen új oldaláról ismerhet meg a közönség. A frontember, Vasovski Norbert ezúttal pedig rendezőként is kipróbálta magát. A zenét Ferencz Péter “Peet” mellett Feng Ya Ou Ferenc, Herold Péter és Vasovski Norbert szerezte, a dalszövegben Ya Ou mellett pedig Péterffy Lili remekelt, akinek vokálja a dalban is felcsendül. A Vasovski Live frontembere Vasovski Norbert már a nagykoncert előtt is lépett fel a DJ szettjei során élő hangszeres és énekes kísérettel, mert mindig is fontosnak tartotta a hangszerek jelenlétét a modern zenében. Ennek lehetőséget adva indult útjára a Vasovski Live zenekar, ahol a DJ szettre élőben játszik Ferencz Péter (Peet Project) hegedűvel, Herold Péter (The Biebers) szaxofonnal, Feng Ya Ou (Ocho Macho) gitárral, valamint élőben énekel Péterffy Lili (Lili de L'ile) és a gitározás mellett Ya Ou. A csapat igyekszik közelebb hozni a fiatalokhoz a hangszereket, akár csak a Vasovski Symphonic produkció is teszi. [2020.10.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.]

