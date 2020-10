Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál 2020 - fontos híreket közöltek a szervezők Online rendezik november 2. és 7. között a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivált, amelyen a fiatal művészek és formációk mellett a V4 országok nemzetközi hírű gitárművészeit is hallhatja a közönség. Az idei fesztivál közeli értékeinkre koncentrál, azokra a művészekre, akiket előadói kvalitásai, életpályája, technikai tudása a legnagyobbak közé sorol, de akiket kevésbé ismernek itthon. Fellép Pavel Steidl Csehországból, Marcin Dylla Lengyelországból, Karol Samuelcik Szlovákiából, Magyarországot Csáki András képviseli a színpadon. A négy művész koncertjét szeptemberben rögzítették a Zeneakadémia Nagytermében az őszi lezárások előtt - közölték a szervezők az MTI-vel. A programban fiatal művészek és formációk is bemutatkoznak, a koncerteket az adott országban rögzítették közvetlenül a fesztivál előtti hetekben. Csehországból Hedvika és Dominika Svendova szólógitár - gitár/fuvola duójának koncertjét és Petra Polackova szólógitár estjét teszik elérhetővé a fesztivál látogatói számára, Lengyelországból Jagoda Swidzinska szólógitár estjét, valamint Andrzej Grygier szólógitár estjét tekinthetik meg az érdeklődők, míg Magyarországról Sidoo Zsombor szólógitár estjét és a Tritonus Gitártrió formációját hallgathatja meg a közönség.



A Közel egymáshoz mottóval nyíló Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál teljes programja az online térben érhető el, jegyvásárlás után tekinthetők meg adott időben - pár órás ráhagyással - a koncertek.



Az Eötvös József Liszt-díjas gitárművész, a Zeneakadémia tanszékvezető tanára által hét éve életre hívott rangos fesztivál a klasszikus gitárzenét helyezte a középpontba, bemutatva a hangszernek és irodalmának sokoldalúságát és kiemelkedő művészeit. A fesztiválon az elmúlt években is olyan neves előadók léptek fel, mint David Russell, Paul O'Dette vagy Manuel Barrueco, Roberto Aussel, Costas Cotsiolis Margarita Escarpa, Pablo Marquez és Ricardo Gallén. MTI [2020.10.11.]

