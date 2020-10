"Szól, már szól, szól a zene…" - Zorán koncerten jártunk Abonyba mentünk, hogy megnézzük a Kossuth- és Liszt Ferenc díjas énekes, gitáros, zeneszerző Sztevanovity Zorán koncertjét. Szabó Attilát, a koncert szervezőjét kérdeztük, hogy a rendkívüli helyzetben hogyan valósul meg a sok állomásos turné, és megpróbálunk beszámolni a fantasztikusan bensőséges hangulatról, a valódi ünnepről, a mély érzelmekről és gondolatokról, melyet a zene, a dalok adtak a közönségnek. Az abonyi szervezők, a biztonsági előírásokat maximálisan betartva, két beléptető helyszínen, kézfertőtlenítés, hőmérés és nyilatkozat tétel után engedték be a közönséget a Kultúra Házának színháztermébe. A kamarakoncert 300 fős közönsége, flottul foglalta el a helyét. A maszkokból csak a szemek ragyogtak ki. Talán Sztevanovity Dusán dalszövegírót, zeneszerzőt, ezek a maszkok is megihletik egyszer, ha már most nincs kész dal a számítógépének fiókjában.



A 2020 jelképévé vált MASZK, igen alkalmas arra, hogy gazdag képzettársítás kerüljön hozzá. A maszk megvéd, elrejt, elválaszt, segíti a befelé fordulást, és remekül felitatja a könnyeket. Kivételes helyzetben érezhette magát az abonyi közönség. Szabó Attila, a koncert szervezője úgy tájékoztatott, hogy a tavaszi, harminc körüli előadásból, talán ötöt tudtak lejátszani. Az elmaradt koncerteket megpróbálták átcsoportosítani őszre, és újabb szervezések jöttek még a turnéba. A héten négy koncertre került volna sor, de a művész hivatalos oldalán sajnos koronavírussal kapcsolatos, új hírek jelentek meg, ez is mutatja, a helyzet mennyire bizonytalan. Az előadásról Szabó Attila elmondta, hogy Zoránnak kétféle produkciója van, a kamarazenekaros verzió, mely kisebb művelődési házakban valósul meg, és a nagyzenekaros, mely a sportcsarnokokban és nagy színháztermekben működik. A kamarazenekarban heten vannak a színpadon, a stáb mellettük öt fő. A műsor teljesen megegyezik minden helyszínen, az Aréna vendégeit leszámítva. Vannak a „kötelező” dalok, de minden egyes turnéban van újdonság is. Most jelent meg Zorán új lemeze, melyen a 2019-es Aréna koncert anyagából válogatott. Két eddig kiadatlan dal is felkerült a CD-re, az Ez volt a dal, és a Nincsen kedvem. Jövőre is van nagykoncert tervbe véve Budapesti helyszínre. Zorán már most építi a műsorszerkezetet, rakja össze a dalokat, tervezgeti a vendégek névsorát. Az estét A színfalak mögött című dallal indították a művészek. A pazar hangszeres szólók, a CD minőségű hangzás kivételes élményt ígért. Zorán köszöntőjében elmondta, hogy sok éve már, hogy Abonyban jártak zenekarával, de most nagyon örülnek, hogy ismét itt lehetnek. Megható volt számára, hogy az ismert körülmények ellenére nagyon sokan eljöttek. A műsor anyagát az elmúlt 11 Aréna koncert legjobb dalaiból úgy válogatta össze, hogy zeneileg és tartalmilag változatos legyen. Érzelmekben és gondolatokban gazdag szerzők, érzelmekben és gondolatokban gazdag dalait hozta: Valaki mondja meg, Kabát dal, Ballada a mamákról, Csak a szerelem, Hiába vársz, Édes évek - Mi fáj? - Fehér sziklák - Kócos ördögök Metró mix, Ne várd a májust, Romantika, Hé, ’67, Üres bölcsőt ringat a Hold, Nincsen kedvem, Az ünnep, Sohase higgyetek a szemeteknek, A szerelemnek múlnia kell, Kell ott fenn egy ország, Apám hitte, Egészen egyszerű dal, Kóló. Aki ismeri ezeket a dalokat, pontosan tudja, hogy a vidámabb nótákban is van egy mély bölcsesség, ami szinte kiköveteli magának a gondolati és érzelmi munkát a hallgatótól. A dalszövegeket a gazdag szimbolika jellemzi, a nyelvi leleményesség, és a szépirodalmi igényesség. A zenei világra jellemző a műfaji sokszínűség, és a népi motívumokból merítés. A dalok mondanivalóját nemhogy nem tompították az évtizedek, sőt… Értelmük ma is kristálytiszta, erkölcsiségében, érték meghatározásában, világlátásában maradandó. Zorán meg is jegyezte, nem gondolta volna a Metró együttes időszakában, hogy ezeket a dalokat a 21. század 20-as éveiben még el lehet énekelni. Élvezettel hallgattam felkonferáló szavait, a dalokat nemes egyszerűséggel, a pályatársak, a szerzőtársak iránti tisztelet és szeretet hangján vezette fel. A legtöbb dal szerzője Presser Gábor és Sztevanovity Dusán. A Ne várd a májust című dal előtt mesélt az indulás éveiről, mikor a beat korszak elején a fiatalok gitárt ragadva zenekart alapítottak. Az Illés, Metró, Omega triumvirátus említésére felmorajlott a terem. Zorán elmondta, a hogy a kezdeti versengés időszakának elmúltával szép lassan megszelídültek a viszonyok. Nagyon jó példa erre, hogy az Illés együttes volt szövegírója, pályafutásának egyik legszebb dalával ajándékozta meg őt, a valamikori rivális Metró együttes énekesét. Bródy János szerzeménye következett. A zenekar tagjai fantasztikusan figyeltek egymásra. Gitárokon Sipeki Zoltán, fúvós és billentyűs hangszereken Csányi István, zongorán Kovács Péter játszott. Zorán elmondta, hogy a művészek igénylik, hogy az eredeti dalon változtassanak, erre remek lehetőséget adnak a hangszeres szólók és az új feldolgozások. Ezen a koncerten is hallható volt Óvári Éva, Kabelács Rita, Péter Barbara, Csányi István és Zorán előadásában a Romantika című szám acapella változata. A minden elemében profi, művészileg maximálisan igényes előadáson, a közönség együtt énekelt a művésszel, szólt az ütemes taps, szólt a ZENE. A turné következő állomásairól itt tájékozódhatnak Jagri Ágnes Fotó: Borsányi János [2020.10.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps.Services - Real Dumps Shop 2020 CD/MC/bakelit [2020.10.20.]

