Remek dalokkal indul a 2021-es év! Szétnéztünk a magyar feltörekvő - és fiatal előadók dalai között. A 2020-as évet legszívesebben a komplett zeneipar elfelejtené, azonban mielőtt hagynánk az előző esztendőt a rossz emlékeink között örökre elveszni, érdemes picit megvizsgálni a 2020-as év végén és a már idén megjelenő remek dalokat és klipeket!



A Caroline Street zenekar 2020-ban számos szép sikert könyvelhetett el, Vigyázz rám dalukat a Petőfi Rádióban és az ATV-n is bemutatták többek között. A dal azóta is felcsendül a hazai rádiókban, így nem is meglepő, ha azonnal meg is érkezett a folytatás.



A Határtalan, amely egy igazán, fogós, lelket simogató slágergyanús szerzemény lett, természetesen már elérhető a Youtube-on is:



Sokan felkapták a fejüket arra a hírre, hogy az FTC színekben szép karriert befutó vízilabdázó, Bánhidy András akusztikus gitárt ragadott és decemberben megjelentette első szóló dalát, az Álom volt vagy valóságot.



Az énekes jelenleg is stúdióban dolgozik, a hamarosan megjelenő második hangfelvételén, melynek címe Figyellek.



Bízunk benne a LNDA zenekar neve sok olvasónknak ismerősen cseng már, mert a tehetséges, csaj frontemberrel felálló pop-rock formáció, 2 videoklipet és 2 lyric videót tárt már a nagyközönség elé. A Veled leszek című dal ezek közül a legújabb és talán nem túlzás kijelenteni, hogy a legslágeresebb, - amely már több rádióban hallható és előfutára a zenekar idén megjelenésre kerülő nagylemezének - már elérhető a Youtube-on is:





A kiskunfélegyházi, elképesztően fiatal tagokból álló rockzenekar, a Direct nemrégiben került a látókörünkbe, ugyanis Szenteste jelent meg a produkció első dala, a Neked, amely egy nem szokványos ünnepi dal, hiszen egyszerre szól egy szerelmi vallomásról, egyszerre hat motiváló zeneként is és rögtön szembetűnik, ezek az ifjak még sokra fogják vinni, ha már most ilyen dalokat alkotnak.



Ezt maximálisan alátámasztja az is, hogy egy hét alatt több ezres megtekintésnél jár már a debütáló nóta, amely egy kedves home videoklippel jelent meg. [2021.01.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu